Nero Edge V5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Genauigkeit, Konsistenz und intelligente Ausführung verlangen.

Nero Edge V5 wurde für Volatilitätsindizes, Devisenpaare, Gold (XAUUSD) und globale Indizes entwickelt und enthält eine fortschrittliche Entscheidungs-Engine, die nur dann aktiviert wird, wenn die besten Marktbedingungen vorliegen.

Kein Martingal.

Kein Raster.

Keine Erholungstricks.

Nur reine, disziplinierte Handelsintelligenz, die auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist.

Ganz gleich, ob Sie mit den schnelllebigen Volatilitätsindizes oder dem strukturierten Devisenmarkt handeln, Nero Edge V5 passt sich nahtlos an und sorgt mit seiner mehrschichtigen Bestätigungsfunktion für maximale Präzision.

Nero Edge V5 verwendet eine gestapelte Bestätigungsarchitektur - ein kontrolliertes System von Filtern, die die Marktstruktur, die Trendrichtung, die Liquiditätsbewegung und das Momentum analysieren, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Die internen Formeln bleiben geschützt, aber die Engine umfasst:

1. Dynamisches EMA-Abgleichsystem

Nero Edge V5 verwendet mehrere EMA-Ebenen, um Mikro- und Makrotrends zu identifizieren.

Ein hochperiodischer EMA definiert die langfristige Richtung, während kürzere Schichten die Intraday-Verschiebungen live verfolgen.

Dies verhindert den Einstieg in einen Gegentrend und verbessert die langfristige Konsistenz.

2. Intelligente Erkennung von Trendverschiebungen

Der EA wertet ständig aus, wie der Preis von einer Phase in die andere übergeht.

Er geht nur dann Trades ein, wenn:

sich die Struktur sauber verschiebt,

der Trend Stabilität zeigt und

das Momentum mit der neuen Richtung übereinstimmt.

Dadurch werden falsche Umkehrungen und geräuschbasierte Einstiege erheblich reduziert.

3. Interpretation von Liquiditätsereignissen

Anstatt auf zufällige Dochte zu reagieren, liest der Nero Edge V5, wie sich der Preis um wichtige Liquiditätspunkte herum verhält.

Er greift nur dann ein, wenn ein kontrollierter Liquiditätssweep die wahre Richtung bestätigt - und nicht die Manipulation.

Dies bringt die Leistung einer institutionellen Ausführung in Ihren Handel.

4. Momentum-Stärke-Filter

Bevor eine Position eingegangen wird, prüft das System, ob der Markt genügend Kraft hat, um die Bewegung aufrechtzuerhalten.

Schwache, seitwärts gerichtete oder erschöpfte Kursbedingungen werden automatisch herausgefiltert.

Dies hilft, langsame, unruhige Sitzungen und Einstiege mit geringem Potenzial zu vermeiden.

5. EMA-200 Dominant Bias Kontrolle

Ein EMA mit einer höheren Periode (200) fungiert als zentraler Marktkompass.

Nero Edge V5 priorisiert den Handel mit der dominanten Makrorichtung, was den Einstieg zuverlässiger und stabiler macht.

Volatilitätsindizes

V75

V100

V10

V10 (1s)

V25 / V25 (1s)

Alle wichtigen synthetischen Indizes

Forex-Paare

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY

- und die meisten größeren und kleineren Paare.

Indizes (CFDs)

US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100.

Nero Edge V5 arbeitet in allen Zeitrahmen von M1 bis D1, liefert aber eine außergewöhnliche Leistung auf:

M5 - schnelle Signale, hohe Präzision

M15 - ausgewogene, stabile Einstiege

H1 - hochwertige, institutionelle Setups

Höhere Zeitrahmen = klarere Struktur + stärkere Bestätigung.

100% automatisierte Trading-Engine

Erweiterte Multi-Filter-Eingangsvalidierung

Trend-orientierte Handelslogik

Erkennung von Liquiditätsverhalten

Hochwahrscheinliche Momentum-Bestätigung

Fester Stop-Loss und Take-Profit

Break-even-Schutz

Intelligenter Trailing-Stop-Mechanismus

Spread- und Slippage-Schutz

Sofortige Ausführung ohne riskante Techniken

Funktioniert bei synthetischen Indizes, Forex, Gold und CFD-Indizes

Einsteigerfreundliche Eingabeeinstellungen

Zuverlässige und stabile Leistung

Lotgröße/Risikoeinstellungen

TP & SL

Break-even-Aktivierung

Intensität des Nachlaufstopps

EMA-Perioden

Momentum- und Volatilitätsfilter

Spread-Schutz

Slippage-Schutz

Benachrichtigungseinstellungen (Push/E-Mail)

(Interne Formeln bleiben zum Schutz des Käufers sicher).

$100+ (empfohlen je nach Risiko)

Alle verifizierten Käufer erhalten:

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Volle technische Unterstützung

Unterstützung bei der Installation

Empfohlene Vorlageneinstellungen

Erklärung des Strategieverhaltens

Der Handel birgt Risiken. Kein EA garantiert einen Gewinn.

Testen Sie immer zuerst in der Demo und wenden Sie ein verantwortungsvolles Money Management an.

Nero Edge V5 - Mit Präzision einsteigen. Exit With Power.