Nero Edge V5
- Experten
- Monki Clifford Lebotsa
- Version: 7.1
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Nero Edge V5 ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Genauigkeit, Konsistenz und intelligente Ausführung verlangen.
Nero Edge V5 wurde für Volatilitätsindizes, Devisenpaare, Gold (XAUUSD) und globale Indizes entwickelt und enthält eine fortschrittliche Entscheidungs-Engine, die nur dann aktiviert wird, wenn die besten Marktbedingungen vorliegen.
Kein Martingal.
Kein Raster.
Keine Erholungstricks.
Nur reine, disziplinierte Handelsintelligenz, die auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist.
Ganz gleich, ob Sie mit den schnelllebigen Volatilitätsindizes oder dem strukturierten Devisenmarkt handeln, Nero Edge V5 passt sich nahtlos an und sorgt mit seiner mehrschichtigen Bestätigungsfunktion für maximale Präzision.🚀 Warum Nero Edge V5 besser abschneidet als herkömmliche Systeme
Nero Edge V5 verwendet eine gestapelte Bestätigungsarchitektur - ein kontrolliertes System von Filtern, die die Marktstruktur, die Trendrichtung, die Liquiditätsbewegung und das Momentum analysieren, bevor ein Handel ausgeführt wird.
Die internen Formeln bleiben geschützt, aber die Engine umfasst:
1. Dynamisches EMA-Abgleichsystem
Nero Edge V5 verwendet mehrere EMA-Ebenen, um Mikro- und Makrotrends zu identifizieren.
Ein hochperiodischer EMA definiert die langfristige Richtung, während kürzere Schichten die Intraday-Verschiebungen live verfolgen.
Dies verhindert den Einstieg in einen Gegentrend und verbessert die langfristige Konsistenz.
2. Intelligente Erkennung von Trendverschiebungen
Der EA wertet ständig aus, wie der Preis von einer Phase in die andere übergeht.
Er geht nur dann Trades ein, wenn:
-
sich die Struktur sauber verschiebt,
-
der Trend Stabilität zeigt und
-
das Momentum mit der neuen Richtung übereinstimmt.
Dadurch werden falsche Umkehrungen und geräuschbasierte Einstiege erheblich reduziert.
3. Interpretation von Liquiditätsereignissen
Anstatt auf zufällige Dochte zu reagieren, liest der Nero Edge V5, wie sich der Preis um wichtige Liquiditätspunkte herum verhält.
Er greift nur dann ein, wenn ein kontrollierter Liquiditätssweep die wahre Richtung bestätigt - und nicht die Manipulation.
Dies bringt die Leistung einer institutionellen Ausführung in Ihren Handel.
4. Momentum-Stärke-Filter
Bevor eine Position eingegangen wird, prüft das System, ob der Markt genügend Kraft hat, um die Bewegung aufrechtzuerhalten.
Schwache, seitwärts gerichtete oder erschöpfte Kursbedingungen werden automatisch herausgefiltert.
Dies hilft, langsame, unruhige Sitzungen und Einstiege mit geringem Potenzial zu vermeiden.
5. EMA-200 Dominant Bias Kontrolle
Ein EMA mit einer höheren Periode (200) fungiert als zentraler Marktkompass.
Nero Edge V5 priorisiert den Handel mit der dominanten Makrorichtung, was den Einstieg zuverlässiger und stabiler macht.
Volatilitätsindizes
-
V75
-
V100
-
V10
-
V10 (1s)
-
V25 / V25 (1s)
-
Alle wichtigen synthetischen Indizes
Forex-Paare
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY
- und die meisten größeren und kleineren Paare.
Indizes (CFDs)
US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100.⏱️ Zeitrahmen-Optimierung
Nero Edge V5 arbeitet in allen Zeitrahmen von M1 bis D1, liefert aber eine außergewöhnliche Leistung auf:
-
M5 - schnelle Signale, hohe Präzision
-
M15 - ausgewogene, stabile Einstiege
-
H1 - hochwertige, institutionelle Setups
Höhere Zeitrahmen = klarere Struktur + stärkere Bestätigung.✨ Hauptmerkmale von Nero Edge V5
-
100% automatisierte Trading-Engine
-
Erweiterte Multi-Filter-Eingangsvalidierung
-
Trend-orientierte Handelslogik
-
Erkennung von Liquiditätsverhalten
-
Hochwahrscheinliche Momentum-Bestätigung
-
Fester Stop-Loss und Take-Profit
-
Break-even-Schutz
-
Intelligenter Trailing-Stop-Mechanismus
-
Spread- und Slippage-Schutz
-
Sofortige Ausführung ohne riskante Techniken
-
Funktioniert bei synthetischen Indizes, Forex, Gold und CFD-Indizes
-
Einsteigerfreundliche Eingabeeinstellungen
-
Zuverlässige und stabile Leistung
-
Lotgröße/Risikoeinstellungen
-
TP & SL
-
Break-even-Aktivierung
-
Intensität des Nachlaufstopps
-
EMA-Perioden
-
Momentum- und Volatilitätsfilter
-
Spread-Schutz
-
Slippage-Schutz
-
Benachrichtigungseinstellungen (Push/E-Mail)
(Interne Formeln bleiben zum Schutz des Käufers sicher).💼 Mindesteinlage
$100+ (empfohlen je nach Risiko)🔧 Support & Lebenslanger Zugang
Alle verifizierten Käufer erhalten:
-
Kostenlose Updates auf Lebenszeit
-
Volle technische Unterstützung
-
Unterstützung bei der Installation
-
Empfohlene Vorlageneinstellungen
-
Erklärung des Strategieverhaltens
Der Handel birgt Risiken. Kein EA garantiert einen Gewinn.
Testen Sie immer zuerst in der Demo und wenden Sie ein verantwortungsvolles Money Management an.
Nero Edge V5 - Mit Präzision einsteigen. Exit With Power.