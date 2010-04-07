Candle Diamond Pattern
- Indicadores
- Danny Giovanni Romero Lozano
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Guía Completa del Indicador de Velas de Diamante para MT5
Introducción al Indicador de Velas de Diamante
El indicador Diamond Candlestick Pattern para MetaTrader 5 es una herramienta avanzada de análisis técnico diseñada para identificar formaciones de consolidación en forma de diamante, seguidas de potenciales rupturas direccionales. Esta formación técnica representa un periodo de indecisión del mercado que generalmente precede a movimientos significativos de los precios.
Características principales del indicador
1. 1. Detección automática de rangos
El indicador analiza automáticamente la estructura de precios para identificar:
Niveles de soporte dinámicos: Líneas de soporte que se adaptan a la acción del precio en tiempo real
Niveles de resistencia dinámicos: Líneas de resistencia que reflejan la presión vendedora actual
Formación de patrón de diamante: Detección automática de la estructura de consolidación característica
2. Sistema de negociación multifacético
Estrategia de negociación de rangos
Operaciones de rebote: Entrada en posiciones largas cerca de soportes dinámicos identificados
Operaciones de rechazo: Entrada en posiciones cortas cerca de resistencias dinámicas
Gestión del riesgo dentro del rango: Stop Loss y Take Profit optimizados para condiciones laterales
Estrategia de doble techo/fondo
Detección de patrones de inversión: Identificación automática de formaciones de doble techo y doble suelo
Confirmación de ruptura: Señales de confirmación para operaciones de seguimiento de tendencia
Proyección de objetivos: Cálculo automático de objetivos Precio basado en la altura del patrón
Parámetros configurables