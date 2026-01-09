Algometrix Quant ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt und langfristige Beständigkeit legen. Basierend auf quantitativer Analyse und robuster Logik vermeidet dieser Expert Advisor risikoreiche Taktiken und konzentriert sich stattdessen auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und diszipliniertem Risikomanagement.





Wichtigste Merkmale

Sicherheitsorientiert: Absolut KEINE Martingale-, KEINE Grid- und KEINE Averaging-Strategien . Jeder Handel ist ein unabhängiges Ereignis, das auf quantitativen Auslösern basiert.

Asymmetrische Risiko-Belohnung: Der Kern der Strategie zielt auf ein Verhältnis von 1:3 zwischen Risiko und Gewinn ab. Damit soll ein mathematischer Vorteil geschaffen werden, bei dem ein Gewinngeschäft mehrere Verlustgeschäfte ausgleichen kann.

Harter Schutz: Jede Position ist durch einen festen Stop-Loss und einen Take-Profit ab dem Zeitpunkt der Auftragsausführung geschützt.

Drawdown-Management: Entwickelt, um eine professionelle Aktienkurve zu erhalten, indem das maximale Risiko pro Handel streng begrenzt wird.

Compliance-fähig: Dank des 1:3 RRR und des Fehlens eines toxischen Geldmanagements ist der EA für Konten mit strengen Risikoanforderungen und professionellen Drawdown-Limits geeignet.

Robuste Logik: Der EA wurde nach der Philosophie "weniger ist mehr" entwickelt, um eine Kurvenanpassung zu verhindern. Der Kernalgorithmus ist so aufgebaut, dass er sich der Marktvolatilität anpasst, ohne dass eine ständige Optimierung erforderlich ist.

100% automatisiert: Von der Marktanalyse bis zur Ausführung und dem Ausstieg übernimmt der EA den gesamten Prozess.





Strategie und statistischer Vorsprung

Algometrix Quant wurde für Transparenz entwickelt. Durch die Verwendung eines festen RRR von 1:3 ist das System nicht auf eine extrem hohe Gewinnrate angewiesen, um seinen Kurs zu halten. Stattdessen konzentriert es sich auf Kapitalwachstum durch statistische Wahrscheinlichkeit und disziplinierte Handelsausführung.

Der EA ist zu 100 % mit dem MetaTrader Strategy Tester kompatibel, was eine strenge Überprüfung über verschiedene Marktzyklen hinweg unter Verwendung hochwertiger Tickdaten ermöglicht.





Setup & Empfehlungen

Asset: Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert.

Zeitrahmen: M15

Plattform: MetaTrader 4.

Kontotyp: ECN-, Raw Spread- oder Low Spread-Konten werden für eine optimale Ausführung dringend empfohlen.

Mindestguthaben: Geeignet für verschiedene Kontogrößen ($1.000 empfohlen für Standard-Risikomanagement).

Installation: Hängen Sie den EA an ein einzelnes XAUUSD-Chart, legen Sie Ihren bevorzugten Risikoprozentsatz fest, und der Algorithmus erledigt den Rest.