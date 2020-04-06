Algometrix Quant es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que priorizan la preservación del capital y la consistencia a largo plazo. Basado en un análisis cuantitativo y una lógica robusta, este Asesor Experto evita las tácticas de alto riesgo, centrándose en su lugar en configuraciones de alta probabilidad con una gestión disciplinada del riesgo.





Características principales

Orientado a la seguridad: Absolutamente SIN Martingala, SIN Rejilla, y SIN estrategias de Promedio . Cada operación es un evento independiente basado en desencadenantes cuantitativos.

Riesgo-Recompensa asimétrico: El núcleo de la estrategia tiene como objetivo una relación Riesgo-Recompensa de 1:3 . Esto está diseñado para proporcionar una ventaja matemática donde una operación ganadora puede compensar múltiples operaciones perdedoras.

Protección dura: Cada posición está protegida por un Stop Loss y un Take Profit fijos desde el momento en que se ejecuta la orden.

Gestión del Drawdown: Diseñado para mantener una curva de equidad profesional limitando estrictamente el riesgo máximo por operación.

Preparado para el cumplimiento: Gracias al RRR de 1:3 y a la ausencia de gestión tóxica del dinero, el EA es apto para cuentas con estrictos requisitos de riesgo y límites profesionales de drawdown.

Lógica robusta: Diseñado con una filosofía de "menos es más" para evitar el ajuste a curvas. El algoritmo central está construido para adaptarse a la volatilidad del mercado sin necesidad de optimización constante.

100% Automatizado: Desde el análisis del mercado hasta la ejecución y la salida, el EA se encarga de todo el proceso.





Estrategia y ventaja estadística

Algometrix Quant está desarrollado para la transparencia. Al utilizar un RRR fijo de 1:3, el sistema no depende de una tasa de ganancias extremadamente alta para mantener su trayectoria. En su lugar, se centra en el crecimiento del capital a través de la probabilidad estadística y la ejecución disciplinada de las operaciones.

El EA es 100% compatible con el Probador de Estrategias de MetaTrader, permitiendo una verificación rigurosa a través de diferentes ciclos de mercado utilizando datos de tick de alta calidad.





Configuración y Recomendaciones

Activo: Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro) .

Marco temporal: M15

Plataforma: MetaTrader 4: MetaTrader 4.

Tipo de cuenta: Las cuentas ECN, Raw Spread o Low Spread son muy recomendables para una ejecución óptima.

Saldo mínimo: Adecuado para varios tamaños de cuenta (se sugieren 1.000 $ para una gestión de riesgo estándar).

Instalación: Adjunte el EA a un único gráfico XAUUSD, establezca su porcentaje de riesgo preferido y el algoritmo se encargará del resto.