Volume Support EMA Signals verwendet den Volume Z Weighted Exponential Moving Average(VZWEMA), um Trendsignale mit nachgewiesener Marktunterstützung zu identifizieren. Dies wird erreicht, indem der Standard Exponential Moving Average(EMA)-Indikator zusammen mit einem VZWEMA verwendet wird. Der VZWEMA ist eine modifizierte Version des traditionellen EMA-Indikators, bei dem die z-Scores des Tick-Volumens in einem Gewichtungsschema verwendet werden, das mehr Gewicht für höheres Volumen und weniger Gewicht für niedrigeres Volumen gibt.



Einen Indikator, der die VZWEMA sowie den Volume Z-Map Weighted Simple Moving Average (VZWSMA) und den Volume Z-Map Weighted Linear Weighted Moving Average (VZWLWMA) enthält, finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/160815?source=Site+Profile+Seller#





Es besteht eine starke Korrelation zwischen Tick-Volumen und realem Volumen. Dies ist aus zwei Gründen wichtig:

Das reale Volumen ist ein sehr wichtiger Indikator, da es neben vielen anderen Vorteilen starke Bestätigungen für das Auftreten/Verlassen von Trends liefert. Das reale Volumen ist im Devisenhandel nicht verfügbar, stattdessen muss man sich mit dem Tick-Volumen begnügen.







Leider ist das Tick-Volumen in hohem Maße vom Broker abhängig. Außerdem wird es oft nicht effektiv zur Definition von Indikatoren verwendet. Praktisch alle Indikatoren, die

verwenden, nutzen einfach die rohen Tick-Volumen-Daten, so wie sie präsentiert werden, aber das ist nicht die richtige Art, diese Informationen zu nutzen. Ein weitaus effektiverer Ansatz ist die Verwendung einer

z-score map, bei der wir anstelle des rohen Tick-Volumens den z-score des Tick-Volumens über einen bestimmten Stichprobenzeitraum berechnen und diesen z-score dann verwenden, um

eine Gewichtung zu berechnen. Diese Methode hat mindestens zwei Vorteile: Erstens verringert sie die Brokerabhängigkeit, die ein großes Problem bei volumengewichteten

Indikatoren darstellt.Zweitens werden Zeiträume im Kursverlauf, in denen das Tick-Volumen ungewöhnlich hoch ist, unabhängig vom Broker viel effektiver hervorgehoben.



Volume Support EMA ist ein Tool, das manuellen Händlern dabei hilft, Punkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, an denen sie mit Kauf-/Verkaufspfeilen in den Handel einsteigen, sowie deren Ausstiegspunkte.



Die voreingestellten Eingaben eignen sich am besten für EURUSD M1, aber der Benutzer wird ermutigt, die Eingaben für andere Paare und Zeitrahmen zu ändern.



Darüber hinaus wird ein Dashboard bereitgestellt, um die Leistung der Indikatoren zu verfolgen.



Nachfolgend eine Liste der Eingaben:



Volumengewichteter MA-Zeitraum

ZMap Sharpness

ZMap Magnification

ZMap Bias

Weight Power

ZMap Floor

MA Type

LineColor

Line Style

Line Thickness

Applied Price

Conventional MA Type

Conventional MA period

Conventional MA line color.

ATR-Periode

Minimale Trendstärke in ATR-Einheiten.

Minimaler Crossback-Profit in ATR-Einheiten

Take-Profit-Level in ATR

Risk Reward zur Berechnung des Stoploss.

Buy Take-Profit-Farbe

Buy Stop-Loss-Farbe

Sell Take-Profit-Farbe

Sell Stop-Loss-Farbe

Buy-Pfeilfarbe

Sell-Pfeilfarbe

Pfeilverschiebung

Pfeilgröße





Unkonventionelle Parameter sind:



ZMap Sharpness

ZMap Magnification

ZMap Bias

ZMap Weight Power

ZMap Floor





Z-Map Schärfe

Z Map Vergrößerung:

Z Map Bias:

Map Weight Power:

Die unkonventionellen Parameter ermöglichen mehr Flexibilität im Vergleich zu den meisten gleitenden Durchschnitten auf dem Markt. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung dieser unkonventionellen Parameterund wie sie sich auf die Z-Map des Volumens beziehen.: Der ideale Wert ist 1,0. Die Z Map Sharpness gibt dem gleitenden Durchschnitt vor, wie schnell er bei einem bestimmten Wendepunkt vom herkömmlichen gleitenden Durchschnitt zur volumengewichteten Versionwechseln soll.Bezieht sich auf die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts gegenüber dem Volumen. Der Wert hängt vom Typ des gleitenden Durchschnitts ab, z. B. wenn EMA ausgewählt ist, setztden Wert auf 2.0 für den VWEMA, um bei geringem Volumen auf einen herkömmlichen EMA zu reduzieren.Diese Eingabe gibt das Niveau an, das als "hohes Volumen" betrachtet werden sollte, mit anderen Worten, den Wendepunkt, an dem der gleitende Durchschnitt beginnt,von der konventionellen Version zur volumengewichteten Version zu wechseln. Ein Z-Score um 0,0 weist auf ein normales Volumen hin, ein Z-Score von weniger als -1,0auf ein niedrigeres als normales Volumen, während ein Z-Score von mehr als 1,0 auf ein ungewöhnlich hohes Volumen hinweist.Die Z Map Bias-Eingabe teilt dem gleitenden Durchschnittdas Niveau mit, das das Volumen überschreiten sollte, um als hoch zu gelten.Der ideale Wert sollte 2,0 sein. Bezogen auf die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts gegenüber dem Volumen.