H4 Swing King - Kinetic Trading Engine

Keine Indikatoren. Keine Verzögerung. Reine Physik. Der H4 Swing King verwendet eine proprietäre "Kinetic Engine", um Ausbrüche mit hohem Momentum in O(1) Zeitkomplexität zu erkennen. Speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt.

Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die sich wiederholen? Lernen Sie Swing King kennen, den ersten Handelsalgorithmus, der auf den Prinzipien der Cyber-Physik basiert.

Wie er funktioniert: Anstatt sich auf RSI oder MACD zu verlassen, behandelt dieser Algorithmus jeden Preis-Tick wie ein physikalisches Teilchen mit Masse und Geschwindigkeit.

Momentum-Erkennung: Identifiziert "High-Energy"-Kerzen, die die Trägheit des Marktes durchbrechen. O(1)-Ausführung: Sofortige Reaktion auf Volatilität. Dynamische Verteidigung: Verwendet einen aggressiven Trailing Stop, um Gewinne automatisch zu sichern.

Empfehlungen: