Lot size and pips calculator

Dieses Tool berechnet automatisch die Losgröße, den TP und SL (in Pips) für Sie und platziert die Trades direkt.

Es hat 5 anklickbare Schaltflächen:

Risikoprozentsatz Variable, gibt den Wert in Prozent des Kontostandes an, den Sie zu riskieren bereit sind. Beispiel: wenn der Wert 1% ist und Ihr Kontostand 1000USD ist, wird der EA den Handel platzieren, der sicherstellt, dass Sie nur 10USD verlieren, wenn der Markt gegen Sie geht.

TP (in Pips) Variable, enthält den Wert des von Ihnen bevorzugten Take Profit in Pips.

SL (in Pips) Variable, enthält den Wert des von Ihnen bevorzugten Stop Loss in Pips.

Die Variable Pending Entry Price enthält den Wert, zu dem die Pending Order platziert wird.

Schaltfläche "Pending Buy" (Ausstehender Kauf): Ein Klick darauf öffnet eine ausstehende Stop/Limit-Order zum Kauf.

Schaltfläche Schwebender Verkauf: Ein Klick öffnet eine schwebende Stop-/Limit-Order zum Verkauf.

Schaltfläche Sofortiger Kauf, ein Klick öffnet einen sofortigen Kaufauftrag.

Schaltfläche Sofortiger Verkauf, ein Klick öffnet einen sofortigen Verkaufsauftrag.

Alle offenen Positionen schließen: Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden alle offenen Positionen, die über das Handelspanel platziert wurden, geschlossen.