TraderPanel STA for MT5 PC

Executor Trader Panel (Sta) PC Version ist ein multifunktionales Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde. Das Handelspanel integriert über 30 Einzelfunktionen und mehr als 10 kombinierte Funktionen, die den Händlern einen äußerst flexiblen operativen Ansatz bieten.

Hauptmerkmale des Executors:

Sofortiger Verbindungsstatus: Sie wissen sofort , wenn die Verbindung zum Broker unterbrochen ist.

Zeitsynchronisation: Sofortige Kenntnis der aktuellen Ortszeit und der Zeit des Handelsservers.

Universelle Kompatibilität : Kann mit jedem Handelsinstrument verwendet werden.

Zeitrahmen-Flexibilität : Kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Flexible Losgröße: Legen Sie einfach die Losgröße für die Eröffnung von Positionen fest.

Integrierter Take Profit: Setzen Sie Take Profit-Levels gleichzeitig mit der Lot-Größe.

Integrierter Stop-Loss : Setzen Sie Stop-Loss-Niveaus gleichzeitig mit der Einstellung der Lot-Größe.

Batch-Order-Platzierung: Option zur Aktivierung des Batch-Kopierens der aktuellen Lot-Größe, mit einstellbaren Abständen zwischen den Orders.

Positionskostenanalyse: Sie kennen die Gesamtkosten aller Positionen nach der Eröffnung.

Öffnen/Schließen von BUY- oder SELL-Positionen: Unterstützt das Öffnen und Schließen von BUY- und SELL-Positionen.

Schnelle Bearbeitung von stornierten Aufträgen: Schnelle Bearbeitung (stornierte Aufträge).

Schwebende Aufträge: Setzen Sie schwebende Kauf- oder Verkaufsaufträge durch Anklicken des Charts.

Order Management: Manuelles Ziehen und Anpassen von Pending Orders.

Take Profit oder Stop Loss für offene Positionen setzen: Setzen Sie Take Profit- oder Stop Loss-Niveaus für (offene Positionen).

Trailing Stop Loss für offene Positionen: Aktivieren Sie für (offene Positionen).

Spread-Überwachung : Beobachten Sie den Spread des aktuellen Instruments.

Breakout-Handelsstrategie: Aktivieren Sie die Breakout-Handelsstrategie.

Top-Reversal-Strategie für Breakout-Trading: Legen Sie fest , dass beim Breakout-Trading Short-Positionen am oberen Rand eröffnet werden.

Bottom-Reversal-Strategie für Breakout-Trading: Legen Sie fest , dass beim Breakout-Trading Long-Positionen an der Unterseite eröffnet werden.

Anpassbare Top/Bottom-Struktur: Die Top/Bottom-Struktur für den Breakout-Handel kann manuell angepasst werden.

Dynamische Auftragsanpassung:.

Kontoüberwachung : Beobachten Sie die Kontonutzung ( Eigenkapital , Margin-Level , Tagesgewinn , aktueller Positionsgewinn/-verlust ) .

Analyse von Long-Positionen: Beobachten Sie die Anzahl der Lots, (gleitender Gewinn/Verlust) und (Abweichung) für Long-Positionen.

Analyse der Short-Positionen: Beobachten Sie die Anzahl der Lots, (gleitender Gewinn/Verlust) und (Abweichung) für Short-Positionen.

Trailing-Stop-Strategie: Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Strategie (EA) mit der Option, beim Eröffnen von Aufträgen einen Trailing-Stop auszuwählen, der dann automatisch auf der Grundlage der Einstellungen ausgeführt wird.

Andere Funktionen: Wir warten auf Ihre Entdeckung. Wenn Sie gute Ideen haben, senden Sie sie mir bitte zu.

Zur Erinnerung: Dieses Tool unterstützt kein Strategie-Backtesting.