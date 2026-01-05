TraderPanel STA for MT5 PC

Executor Trader Panel (Sta) PC Version ist ein multifunktionales Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde. Das Handelspanel integriert über 30 Einzelfunktionen und mehr als 10 kombinierte Funktionen, die den Händlern einen äußerst flexiblen operativen Ansatz bieten.

Hauptmerkmale des Executors:

  • Sofortiger Verbindungsstatus: Sie wissen sofort , wenn die Verbindung zum Broker unterbrochen ist.

  • Zeitsynchronisation: Sofortige Kenntnis der aktuellen Ortszeit und der Zeit des Handelsservers.

  • Universelle Kompatibilität: Kann mit jedem Handelsinstrument verwendet werden.

  • Zeitrahmen-Flexibilität: Kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden.

  • Flexible Losgröße: Legen Sie einfach die Losgröße für die Eröffnung von Positionen fest.

  • Integrierter Take Profit: Setzen Sie Take Profit-Levels gleichzeitig mit der Lot-Größe.

  • Integrierter Stop-Loss: Setzen Sie Stop-Loss-Niveaus gleichzeitig mit der Einstellung der Lot-Größe.

  • Batch-Order-Platzierung: Option zur Aktivierung des Batch-Kopierens der aktuellen Lot-Größe, mit einstellbaren Abständen zwischen den Orders.

  • Positionskostenanalyse: Sie kennen die Gesamtkosten aller Positionen nach der Eröffnung.

  • Öffnen/Schließen von BUY- oder SELL-Positionen: Unterstützt das Öffnen und Schließen von BUY- und SELL-Positionen.

  • Schnelle Bearbeitung von stornierten Aufträgen: Schnelle Bearbeitung (stornierte Aufträge).

  • Schwebende Aufträge: Setzen Sie schwebende Kauf- oder Verkaufsaufträge durch Anklicken des Charts.

  • Order Management: Manuelles Ziehen und Anpassen von Pending Orders.

  • Take Profit oder Stop Loss für offene Positionen setzen: Setzen Sie Take Profit- oder Stop Loss-Niveaus für (offene Positionen).

  • Trailing Stop Loss für offene Positionen: Aktivieren Sie für (offene Positionen).

  • Spread-Überwachung: Beobachten Sie den Spread des aktuellen Instruments.

  • Breakout-Handelsstrategie: Aktivieren Sie die Breakout-Handelsstrategie.

  • Top-Reversal-Strategie für Breakout-Trading: Legen Sie fest , dass beim Breakout-Trading Short-Positionen am oberen Rand eröffnet werden.

  • Bottom-Reversal-Strategie für Breakout-Trading: Legen Sie fest , dass beim Breakout-Trading Long-Positionen an der Unterseite eröffnet werden.

  • Anpassbare Top/Bottom-Struktur: Die Top/Bottom-Struktur für den Breakout-Handel kann manuell angepasst werden.

  • Dynamische Auftragsanpassung:.

  • Kontoüberwachung: Beobachten Sie die Kontonutzung (Eigenkapital, Margin-Level, Tagesgewinn, aktueller Positionsgewinn/-verlust ) .

  • Analyse von Long-Positionen: Beobachten Sie die Anzahl der Lots, (gleitender Gewinn/Verlust) und (Abweichung) für Long-Positionen.

  • Analyse der Short-Positionen: Beobachten Sie die Anzahl der Lots, (gleitender Gewinn/Verlust) und (Abweichung) für Short-Positionen.

  • Trailing-Stop-Strategie: Aktivieren Sie die Trailing-Stop-Strategie (EA) mit der Option, beim Eröffnen von Aufträgen einen Trailing-Stop auszuwählen, der dann automatisch auf der Grundlage der Einstellungen ausgeführt wird.

Andere Funktionen: Wir warten auf Ihre Entdeckung. Wenn Sie gute Ideen haben, senden Sie sie mir bitte zu.

Zur Erinnerung: Dieses Tool unterstützt kein Strategie-Backtesting.

  • Ein ständig aktualisiertes Tool: Ein Tool, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern wird.

  • Anpassbar an Ihre Bedürfnisse: Maßgeschneidert für Ihre spezifischen Anforderungen!


Weitere Produkte dieses Autors
Executor Trend Indicator
Ren Xiang Wang
5 (2)
Indikatoren
OV-VCS_ATR Handelsregeln Der OV-VCS_ATR-Indikator ist ein beliebtes trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern hilft, den aktuellen Markttrend und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Nachfolgend finden Sie die allgemeinen Handelsregeln für die Verwendung des OV-VCS_ATR Indikator: 1. Überblick über den Indikator Der OV-VCS_ATR-Indikator besteht aus einer Linie, die auf dem Kurschart eingezeichnet ist und deren Farbe die Trendrichtung anzeigt: Grüne Linie: Zeigt
FREE
ExecutorCCI
Ren Xiang Wang
5 (2)
Indikatoren
Basierend auf dem CCI-Trendfolgeprinzip, verbessert zur Erkennung von Trendumkehrungen Dieser Indikator wurde entwickelt, um Trends zu bestätigen, nachdem sie mit dem Indikator ( Executor Trend Indicator ) identifiziert wurden, was ihn zu einem Werkzeug sowohl für die Trendbestätigung als auch für die Erkennung von Umkehrungen macht. Merkmale Grünes und rotes Histogramm: Zeigt die Entwicklung von Aufwärtstrends (grün) oder Abwärtstrends (rot) im aktuellen Zeitrahmen an. Blaue Linie und grünes H
FREE
Trend and Oscillators for MT5
Ren Xiang Wang
Indikatoren
Auf der Grundlage des Trendfolgeprinzips des CCI wurde er zu einem Indikator verbessert, der die Trendumkehr und die Entwicklungsrichtung erkennen kann, d.h. er kann die obere und untere Abschwächung des oszillierenden Trends auf dem Trendmarkt identifizieren. Merkmal Die rote und die grüne Säule stellen den Aufwärts- oder Abwärtstrend im aktuellen Zyklus dar. Die blaue Linie zeigt die Position und Abschwächung des aktuellen Preistrends im aktuellen Zyklus. Der obere und untere Rand des roten L
FREE
Switch Tray
Ren Xiang Wang
5 (2)
Indikatoren
Switch Tray ist ein Shortcut-Tray-Tool für häufig verwendete Handelspaare, das Händlern zur Verfügung steht. Es kann am unteren Rand des Charts platziert werden, und häufig verwendete Handelspaare können selbst festgelegt werden. 1. Sie können die Shortcut-Schaltfläche für Ihre häufig verwendeten Handelspaare festlegen. Die Standardeinstellung ist [EURUSD/GBPUSD/XAUUSD/USDJPY/USDCHF/USDCNH]. / Schrägstrich ist das Trennzeichen. 2. Die Schaltfläche jedes Handelspaares ist auch mit der Anzahl der
FREE
Trend and Oscillators for MT4
Ren Xiang Wang
Indikatoren
Auf der Grundlage des Trendfolgeprinzips des CCI wurde er zu einem Indikator verbessert, der die Trendumkehr und die Entwicklungsrichtung erkennen kann, d.h. er kann die obere und untere Abschwächung des oszillierenden Trends auf dem Trendmarkt identifizieren. Merkmal Die rote und die grüne Säule stellen den Aufwärts- oder Abwärtstrend im aktuellen Zyklus dar. Die blaue Linie zeigt die Position und Abschwächung des aktuellen Preistrends im aktuellen Zyklus. Der obere und untere Rand des roten Li
FREE
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilitys
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version ist ein multifunktionales Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde. Das Handelspanel integriert mehr als 30 individuelle Funktionen und mehr als 10 kombinierte Funktionen, die dem Händler einen äußerst flexiblen operativen Ansatz bieten. Hauptmerkmale des Executor: Sofortiger Verbindungsstatus: Sie wissen sofort , wenn die Verbindung zum Broker unterbrochen ist. Zeitsynchronisation: Sofortige Kenntnis der aktuellen Ortszeit und der Zeit des Ha
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension