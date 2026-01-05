TraderPanel STA for MT5 PC
- 实用工具
- Ren Xiang Wang
- 版本: 5.8
- 激活: 5
执行者 Trader Panel (Sta) PC 电脑版，是一个具有多功能的交易员工具，交易面板内嵌有30+种单一功能，同时具有10+种组合功能，为交易员提供了极大的灵活操作途径。
执行者的主要功能简介：
即时知道是否与交易商之间丢失连接
即时知道当前本地时间与所在交易服务器的时间
可在任何标的中使用
可在任何周期下使用
可灵活的设置标的开仓手数
可设置开仓手数的同时设置止盈
可设置开仓手数的同时设置止损
可设置开仓手数的同时设置是否进行当前手数的(批量开仓),批量开仓可设置订单间距
建仓后可获知全仓位的成本价位
可对(BUY、SELL)开平仓
可快速的处理反手单
可随意点击图表设置挂多单或挂空单
可对挂单进行手工拖拉移位
可对持仓订单进行止盈或止损设定
可对持仓订单进行追踪提损(移动止损)
可观察当前标的即时点差
可开启突破交易策略(EA模式)
可设置突破交易策略的顶部开空(反手模式)
可设置突破交易策略的底部开多(反手模式)
可设置突破交易策略的顶底部进行移位调整
可随时改变订单止盈与止损位置
可观察账号资金使用情况（净值、保证金率、日盈、当前持仓赢亏）
可观察多仓头寸已建仓手数与浮盈亏与偏离
可观察空仓头寸已建仓手数与浮盈亏 与偏离
可以开启追踪提损策略(EA模式)，开仓时可勾选追踪提损选项，订单会根据开仓设置自动执行
其它功能等待你的使用发现,如果您有好的想法可以提交给我
提醒：不支持策略回测情况下使用。
一个会持续保持更新迭代的交易员工具。
可为您定制！
