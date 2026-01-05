TraderPanel STA for MT5 PC

基于CCI的顺势原理，改良使其成为即可辨别趋势的反转与其发展的方向，即在趋势行情当中来识别震荡走势的顶底衰减的指标。 特征 红色、绿色立柱体部分为当前周期下的趋势多头发展或空头发展。 蓝色线条为当前周期下的当前价格走势的位置和衰减情况。 红色线段的上下轨为价格走势极值趋势，蓝色线条达到价格红色线段上方为极值超买衰减区域，蓝色线条达到价格达到红色线段下方为极值超卖衰减区域。 黄色实线的上下轨为价格走势持续方向，蓝色线条高于黄色实线为持续多头发展，下破完结。蓝色线条低于黄色实线为持续空头发展，上破完结。 右侧看板，给出的是当前走位数字提醒，同时给出了当前趋势是涨、是跌的提醒，以及给出了可入场的区域提醒。 使用 作趋势交易者建议在1H周期下使用 ; 作快进快出震荡交易者建议在5M周期下使用 ;

