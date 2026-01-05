TraderPanel STA for MT5 PC
- Utilidades
- Ren Xiang Wang
- Versión: 5.8
- Activaciones: 5
Executor Trader Panel (Sta) PC Version es una herramienta de comercio multifuncional diseñada para los comerciantes. El panel de comercio integra más de 30 funciones individuales y más de 10 funciones combinadas, proporcionando a los comerciantes con un enfoque operativo muy flexible.
Principales características del Ejecutor:
-
Estado de Conexión Instantánea: Sepa inmediatamente si la conexión con el broker se ha perdido.
-
Sincronización horaria: Conozca al instante la hora local actual y la hora del servidor de negociación.
-
Compatibilidad Universal: Puede ser utilizado con cualquier instrumento de negociación.
-
Flexibilidad de marco temporal: Puede utilizarse en cualquier marco temporal.
-
Tamaño de lote flexible: Establezca fácilmente el tamaño de lote para abrir posiciones.
-
Take Profit integrado: Establezca los niveles de take profit simultáneamente con el tamaño del lote.
-
Stop Loss Integrado: Establezca los niveles de stop loss simultáneamente al establecer el tamaño del lote.
-
Colocación de órdenes por lot es: Opción para permitir la copia por lotes del tamaño de lote actual, con espaciado ajustable entre órdenes.
-
Análisis del Coste de la Posición: Conozca el precio de coste total de todas las posiciones después de la apertura.
-
Apertura/cierre de posiciones de COMPRA o VENTA: Permite abrir y cerrar posiciones de COMPRA y VENTA.
-
Manejo Rápido de Ór denes Inversas: Procese rápidamente (órdenes inversas).
-
Órdenes pendientes: Establezca órdenes pendientes de compra o venta haciendo clic en el gráfico.
-
Gestión de órdenes: Arrastre y ajuste manualmente las órdenes pendientes.
-
Establecer Take Profit o Stop Loss para Posiciones Abiertas: Establece niveles de take profit o stop loss para (posiciones abiertas).
-
Trailing Stop Loss para Posiciones Abiertas: Habilite para (posiciones abiertas).
-
Supervisión del diferencial: Observe eldiferencial del instrumento actual.
-
Breakout Trading Strategy: Habilite la estrategia de negociación Breakout.
-
Top Reversal Strategy for Breakout Trading: Habilite la apertura de posiciones cortas en la parte superior para operaciones de ruptura.
-
Bottom Reversal Strategy for Break outTrading: Establece la apertura de posiciones largas en la parte inferior para las operaciones de ruptura.
-
Estructura superior/inferiorajustable: La estructura superior/inferior para operaciones de ruptura puede ajustarse manualmente.
-
Ajuste dinámico de órdenes:.
-
Monitoreo de la Cuenta: Observe el uso de la cuenta (Equidad, Nivel de Margen, Ganancia Diaria, Ganancia/Pérdida de la Posición Actual ) .
-
Análisis de Posiciones Largas: Observe el número de lotes, (ganancia/pérdida flotante), y (desviación) para posiciones largas.
-
Análisis de posiciones cortas: Observe el número de lotes, (beneficio/pérdida flotante) y (desviación) de las posiciones cortas.
-
Estrategia detrailing stop: Habilite la estrategia de trailing stop (EA), con la opción de seleccionar trailing stop al abrir órdenes, que se ejecutarán automáticamente en función de la configuración.
Otras características: Esperamos su descubrimiento. Si tiene alguna buena idea, por favor envíemela.
Recordatorio: Esta herramienta no soporta backtesting de estrategias.
-
Una herramienta continuamente actualizada y trader: Una herramienta que seguirá evolucionando y mejorando con el tiempo.
-
Adaptada a sus necesidades: Una herramienta que seguirá evolucionando y mejorando con el tiempo.