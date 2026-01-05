TraderPanel STA for MT5 PC

Executor Trader Panel (Sta) PC Version es una herramienta de comercio multifuncional diseñada para los comerciantes. El panel de comercio integra más de 30 funciones individuales y más de 10 funciones combinadas, proporcionando a los comerciantes con un enfoque operativo muy flexible.

Principales características del Ejecutor:

Estado de Conexión Instantánea: Sepa inmediatamente si la conexión con el broker se ha perdido.

Sincronización horaria : Conozca al instante la hora local actual y la hora del servidor de negociación.

Compatibilidad Universal: Puede ser utilizado con cualquier instrumento de negociación.

Flexibilidad de marco temporal: Puede utilizarse en cualquier marco temporal.

Tamaño de lote flexible: Establezca fácilmente el tamaño de lote para abrir posiciones.

Take Profit integrado: Establezca los niveles de take profit simultáneamente con el tamaño del lote.

Stop Loss Integrado: Establezca los niveles de stop loss simultáneamente al establecer el tamaño del lote.

Colocación de órdenes por lot es : Opción para permitir la copia por lotes del tamaño de lote actual, con espaciado ajustable entre órdenes.

Análisis del Coste de la Posición: Conozca el precio de coste total de todas las posiciones después de la apertura.

Apertura/cierre de posiciones de COMPRA o VENTA: Permite abrir y cerrar posiciones de COMPRA y VENTA.

Manejo Rápido de Ór denes Inversas: Procese rápidamente (órdenes inversas).

Órdenes pendientes: Establezca órdenes pendientes de compra o venta haciendo clic en el gráfico.

Gestión de órdenes: Arrastre y ajuste manualmente las órdenes pendientes.

Establecer Take Profit o Stop Loss para Posiciones Abiertas: Establece niveles de take profit o stop loss para (posiciones abiertas).

Trailing Stop Loss para Posiciones Abiertas : Habilite para (posiciones abiertas).

Supervisión del diferencial: Observe el diferencial del instrumento actual.

Breakout Trading Strategy: Habilite la estrategia de negociación Breakout.

Top Reversal Strategy for Breakout Trading : Habilite la apertura de posiciones cortas en la parte superior para operaciones de ruptura.

Bottom Reversal Strategy for Break out Trading: Establece la apertura de posiciones largas en la parte inferior para las operaciones de ruptura.

Estructura superior/inferior ajustable: La estructura superior/inferior para operaciones de ruptura puede ajustarse manualmente.

Ajuste dinámico de órdenes:.

Monitoreo de la Cuenta: Observe el uso de la cuenta ( Equidad , Nivel de Margen , Ganancia Diaria , Ganancia/Pérdida de la Posición Actual ) .

Análisis de Posiciones Largas : Observe el número de lotes, (ganancia/pérdida flotante), y (desviación) para posiciones largas.

Análisis de posiciones cortas : Observe el número de lotes, (beneficio/pérdida flotante) y (desviación) de las posiciones cortas.

Estrategia detrailing stop: Habilite la estrategia de trailing stop (EA), con la opción de seleccionar trailing stop al abrir órdenes, que se ejecutarán automáticamente en función de la configuración.

Otras características: Esperamos su descubrimiento. Si tiene alguna buena idea, por favor envíemela.

Recordatorio: Esta herramienta no soporta backtesting de estrategias.