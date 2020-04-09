JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard

Professioneller Drawdown Monitor für Prop Firm Trader

JP2 CoreHedge STANDARD ist ein leichtgewichtiges und präzises Risikoüberwachungs-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die mit Prop Firm Regeln arbeiten.

Es eröffnet oder verwaltet keine Trades - stattdessen bietet es einen klaren Echtzeit-Überblick über den Risikostatus Ihres Kontos.

Dieses Dienstprogramm ist ideal für Challenge Accounts, Funded Accounts und Händler, die versteckte Drawdown-Verstöße vermeiden müssen.

Prop Risk Dashboard in Echtzeit

Überwachung von Saldo und Eigenkapital

Fließende Verlustanzeige

Benutzerdefinierte Prop-Kontogröße

Tägliches Verlustlimit (in % und Währung)

Gesamtverlustlimit (in % und Währung)

Visuelle Anzeige "Ausgenutzte %" jedes Limits

Löschen von [OK], [WARNUNG], [GEFAHR] Statusmarkierungen

Farbcodierter Risikostatus

Zeigt automatisch den Zustand Ihres Kontos an:

🟩 OK - sicherer Bereich

🟨 WARNUNG - Grenzwerte nähern sich

🟥 GEFAHR - Grenzwert überschritten oder kritischer Bereich

Konzipiert für schnelle Entscheidungen in Märkten mit hoher Volatilität.

Risiko pro Lot Schätzung

Zeigt den Geldwert einer 1,0-Lot-Bewegung an, wenn sich der Preis um 1,0 Einheiten bewegt, basierend auf:

Tick-Wert des Symbols

Tick-Größe des Symbols

Nützlich für XAUUSD, Indizes und andere Instrumente mit hoher Volatilität.

Äußerst leichtgewichtig

Keine Schleifen

Keine Dateien

Keine DLLs

Keine WebRequest

Keine Handelslogik

Perfekt für VPS-Umgebungen und Prop-Firm-Bedingungen.

-Dashboard im Diagramm anzeigen - Aktiviert oder deaktiviert das Anzeigefeld

- Theoretische Prop-Kontogröße - Legt die Prop-Kontogröße fest (z. B. 50.000 oder 100.000)

- Maximaler Tagesverlust % - Erlaubter täglicher Drawdown-Prozentsatz

- Maximaler Gesamtverlust % - Gesamtverlustgrenze für das Konto

- Warnschwelle % des Tagesverlusts - Bei Überschreitung zeigt das Dashboard WARNUNG an

- Warnschwelle % des Gesamtverlusts - Schwellenwert für Gesamtverlust-WARNUNG

Alle Parameter können an die Regeln Ihrer Wertpapierfirma angepasst werden.

Dies ist die STANDARD Edition, die vollständig mit den MQL5-Marktregeln übereinstimmt.

Sie dient nur der Überwachung und führt keine Trades aus.

Es gibt eine separate PRO-Edition mit erweiterten Funktionen wie:

Multi-Account-Workflow

Hedge / Inverse Ausführung

Master/Slave-Synchronisierung

börsenübergreifendes Routing

Automatisierte Ausführungsmodule

Diese Funktionen sind nicht in der Market-Edition enthalten.

Weitere Module finden Sie im JP2-Autorenprofil.

MetaTrader 5

Jeder Broker, jedes Symbol

Beliebiger Zeitrahmen

Funktioniert auf Windows, macOS (emuliert) und VPS

Keine externen Abhängigkeiten

Bei Fragen, Vorschlägen oder Verbesserungswünschen wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.