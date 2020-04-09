JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard
Professioneller Drawdown Monitor für Prop Firm Trader
JP2 CoreHedge STANDARD ist ein leichtgewichtiges und präzises Risikoüberwachungs-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die mit Prop Firm Regeln arbeiten.
Es eröffnet oder verwaltet keine Trades - stattdessen bietet es einen klaren Echtzeit-Überblick über den Risikostatus Ihres Kontos.
Dieses Dienstprogramm ist ideal für Challenge Accounts, Funded Accounts und Händler, die versteckte Drawdown-Verstöße vermeiden müssen.Wichtigste Merkmale
Prop Risk Dashboard in Echtzeit
Überwachung von Saldo und Eigenkapital
Fließende Verlustanzeige
Benutzerdefinierte Prop-Kontogröße
Tägliches Verlustlimit (in % und Währung)
Gesamtverlustlimit (in % und Währung)
Visuelle Anzeige "Ausgenutzte %" jedes Limits
Löschen von [OK], [WARNUNG], [GEFAHR] Statusmarkierungen
Farbcodierter Risikostatus
Zeigt automatisch den Zustand Ihres Kontos an:
🟩 OK - sicherer Bereich
🟨 WARNUNG - Grenzwerte nähern sich
🟥 GEFAHR - Grenzwert überschritten oder kritischer Bereich
Konzipiert für schnelle Entscheidungen in Märkten mit hoher Volatilität.
Risiko pro Lot Schätzung
Zeigt den Geldwert einer 1,0-Lot-Bewegung an, wenn sich der Preis um 1,0 Einheiten bewegt, basierend auf:
Tick-Wert des Symbols
Tick-Größe des Symbols
Nützlich für XAUUSD, Indizes und andere Instrumente mit hoher Volatilität.
Äußerst leichtgewichtig
Keine Schleifen
Keine Dateien
Keine DLLs
Keine WebRequest
Keine Handelslogik
Perfekt für VPS-Umgebungen und Prop-Firm-Bedingungen.Eingabe-Parameter
-Dashboard im Diagramm anzeigen - Aktiviert oder deaktiviert das Anzeigefeld
- Theoretische Prop-Kontogröße - Legt die Prop-Kontogröße fest (z. B. 50.000 oder 100.000)
- Maximaler Tagesverlust % - Erlaubter täglicher Drawdown-Prozentsatz
- Maximaler Gesamtverlust % - Gesamtverlustgrenze für das Konto
- Warnschwelle % des Tagesverlusts - Bei Überschreitung zeigt das Dashboard WARNUNG an
- Warnschwelle % des Gesamtverlusts - Schwellenwert für Gesamtverlust-WARNUNG
Alle Parameter können an die Regeln Ihrer Wertpapierfirma angepasst werden.Über Editionen
Dies ist die STANDARD Edition, die vollständig mit den MQL5-Marktregeln übereinstimmt.
Sie dient nur der Überwachung und führt keine Trades aus.
Es gibt eine separate PRO-Edition mit erweiterten Funktionen wie:
Multi-Account-Workflow
Hedge / Inverse Ausführung
Master/Slave-Synchronisierung
börsenübergreifendes Routing
Automatisierte Ausführungsmodule
Diese Funktionen sind nicht in der Market-Edition enthalten.
Weitere Module finden Sie im JP2-Autorenprofil.
MetaTrader 5
Jeder Broker, jedes Symbol
Beliebiger Zeitrahmen
Funktioniert auf Windows, macOS (emuliert) und VPS
Keine externen Abhängigkeiten
Bei Fragen, Vorschlägen oder Verbesserungswünschen wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.