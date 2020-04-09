JP2 CoreHedge Prop Firm Risk Dashboard

JP2 CoreHedge - Prop Risk Dashboard (Standard Edition)

Professioneller Drawdown Monitor für Prop Firm Trader

JP2 CoreHedge STANDARD ist ein leichtgewichtiges und präzises Risikoüberwachungs-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die mit Prop Firm Regeln arbeiten.
Es eröffnet oder verwaltet keine Trades - stattdessen bietet es einen klaren Echtzeit-Überblick über den Risikostatus Ihres Kontos.

Dieses Dienstprogramm ist ideal für Challenge Accounts, Funded Accounts und Händler, die versteckte Drawdown-Verstöße vermeiden müssen.

Wichtigste Merkmale

Prop Risk Dashboard in Echtzeit

  • Überwachung von Saldo und Eigenkapital

  • Fließende Verlustanzeige

  • Benutzerdefinierte Prop-Kontogröße

  • Tägliches Verlustlimit (in % und Währung)

  • Gesamtverlustlimit (in % und Währung)

  • Visuelle Anzeige "Ausgenutzte %" jedes Limits

  • Löschen von [OK], [WARNUNG], [GEFAHR] Statusmarkierungen

Farbcodierter Risikostatus

Zeigt automatisch den Zustand Ihres Kontos an:

  • 🟩 OK - sicherer Bereich

  • 🟨 WARNUNG - Grenzwerte nähern sich

  • 🟥 GEFAHR - Grenzwert überschritten oder kritischer Bereich

Konzipiert für schnelle Entscheidungen in Märkten mit hoher Volatilität.

Risiko pro Lot Schätzung

Zeigt den Geldwert einer 1,0-Lot-Bewegung an, wenn sich der Preis um 1,0 Einheiten bewegt, basierend auf:

  • Tick-Wert des Symbols

  • Tick-Größe des Symbols

Nützlich für XAUUSD, Indizes und andere Instrumente mit hoher Volatilität.

Äußerst leichtgewichtig

  • Keine Schleifen

  • Keine Dateien

  • Keine DLLs

  • Keine WebRequest

  • Keine Handelslogik

Perfekt für VPS-Umgebungen und Prop-Firm-Bedingungen.

Eingabe-Parameter

-Dashboard im Diagramm anzeigen - Aktiviert oder deaktiviert das Anzeigefeld
- Theoretische Prop-Kontogröße - Legt die Prop-Kontogröße fest (z. B. 50.000 oder 100.000)
- Maximaler Tagesverlust % - Erlaubter täglicher Drawdown-Prozentsatz
- Maximaler Gesamtverlust % - Gesamtverlustgrenze für das Konto
- Warnschwelle % des Tagesverlusts - Bei Überschreitung zeigt das Dashboard WARNUNG an
- Warnschwelle % des Gesamtverlusts - Schwellenwert für Gesamtverlust-WARNUNG

Alle Parameter können an die Regeln Ihrer Wertpapierfirma angepasst werden.

Über Editionen

Dies ist die STANDARD Edition, die vollständig mit den MQL5-Marktregeln übereinstimmt.
Sie dient nur der Überwachung und führt keine Trades aus.

Es gibt eine separate PRO-Edition mit erweiterten Funktionen wie:

  • Multi-Account-Workflow

  • Hedge / Inverse Ausführung

  • Master/Slave-Synchronisierung

  • börsenübergreifendes Routing

  • Automatisierte Ausführungsmodule

Diese Funktionen sind nicht in der Market-Edition enthalten.
Weitere Module finden Sie im JP2-Autorenprofil.

Technische Voraussetzungen

  • MetaTrader 5

  • Jeder Broker, jedes Symbol

  • Beliebiger Zeitrahmen

  • Funktioniert auf Windows, macOS (emuliert) und VPS

  • Keine externen Abhängigkeiten

Unterstützung

Bei Fragen, Vorschlägen oder Verbesserungswünschen wenden Sie sich bitte über private MQL5-Nachrichten an uns.


