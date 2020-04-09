RSI Sniper Pro V5

【Einführung】 Sind Sie es leid, dass Standard-RSI-Indikatoren während starker Trends falsche "überkauft/überverkauft"-Umkehrsignale erzeugen? Der Handel gegen den vorherrschenden Trend ist der schnellste Weg, Geld zu verlieren.

。 traditionelle RSI-Verwendung.

Die Kernphilosophie dieses Systems lautet: " Folge dem Trend, warte auf den Pullback und nimm den Einstieg." Es zielt nur auf hochpräzise Einstiege ab, wenn der vorherrschende Trend nach einer Korrektur wieder einsetzt, und filtert 0inant trend resumes after a correction, filtering out 80%.

【Strategielogik (Die 4 Filter)】 Dieser Indikator verwendet einen strengen vierstufigen Filterungsprozess, um sicherzustellen, dass jedes Signal von hoher Qualität ist:

Trendfilter (EMA 200): Es wird nur nach Kaufsignalen gesucht, wenn der Preis über dem 200 EMA liegt, und nach Verkaufssignalen unterhalb des 200 EMA. Handeln Sie niemals gegen den Haupttrend. Momentum-Filter (ADX): Der integrierte ADX-Filter (Standardwert > 20) vermeidet automatisch Märkte mit geringer Volatilität, Seitwärtsbewegungen und "tote" Märkte. Sniper-Trigger (RSI-Pullback): Er wartet darauf, dass der RSI in bestimmte Zonen zurückzieht (Kauf < 45 / Verkauf > 55) und sich in die Trendrichtung einhakt, bevor er auslöst. Preis-Aktions-Bestätigung: Die Signalkerze muss eine signifikante Größe haben, die ein echtes Marktengagement zeigt und unentschlossene Doji-Kerzen herausfiltert.

【Key Features & Benefits】

✅ Kein Nachstreichen: Sobald ein Signal bestätigt wird (bei Kerzenschluss), verschwindet oder verschiebt sich der Pfeil nie.

✅ S mart Cooldown Mechanismus: Eingebauter Signal-Cooldown verhindert Overtrading durch aufeinanderfolgende Signale in einem kurzen Zeitraum.

✅ Klare Visualisierung: Hellgrüne (Kaufen) und magentafarbene (Verkaufen) Pfeile bieten klare Einstiegspunkte, ohne Ihren Chart zu überladen.

✅ Vollständig anpassbar: Sie können die EMA-Periode, die RSI-Schwellenwerte und die ADX-Stärkeanforderungen an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen anpassen.

【How to Trade】

🟢 Kaufsignal: Ein grüner Pfeil erscheint. Dies bedeutet, dass der Preis ÜBER dem 200 EMA liegt und der RSI einen Pullback abgeschlossen und nach oben gedreht hat.

🟣 Verkaufssignal: Es erscheint ein magentafarbener Pfeil. Dies bedeutet, dass der Kurs UNTER dem 200 EMA liegt und der RSI eine Erholung abgeschlossen und nach unten gedreht hat.

【Recommended Settings】