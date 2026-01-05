【產品簡介】 您是否厭倦了傳統RSI 指標在強烈趨勢行情中，不斷發出錯誤的「超買/超賣」反轉訊號？導致您經常逆勢操作而蒙受損失？

RSI Sniper Pro V5 不是普通的震盪指標。它是一套將RSI 轉化為強大武器的完整交易策略。它結合了趨勢判斷、動能過濾與K 棒行為，旨在解決RSI 最大的痛點。

這個系統的核心理念是： 「順大勢，找回調，精準狙擊」 。它只在趨勢明確且力道充足時，利用RSI 尋找安全的回調進場點，幫您過濾掉80% 無利可圖的震盪與逆勢風險。

【核心策略邏輯(四大濾網)】 本指標透過嚴謹的四重過濾機制，確保每個訊號都具備高品質：

趨勢過濾器(Trend Filter - EMA 200) ： 只在價格位於200 EMA 之上時尋找買點，在EMA 之下時尋找賣點。絕不逆勢操作。 動能確認(Momentum Filter - ADX) ： 內建ADX 過濾器(預設> 20)，自動避開無趨勢、無波動的盤整「死魚盤」。 狙擊板機(Sniper Trigger - RSI) ： 等待RSI 回調至特定區域(多頭< 45 / 空頭> 55) 並發生轉折時才觸發信號，而非盲目追價。 K棒確認(Price Action) ： 強制檢查信號K 棒必須具備足夠的實體動能，過濾掉猶豫不決的十字星線。

【主要功能與優勢】

✅ 絕不重繪(No Repaint) ：信號一旦確認(K棒收盤)，箭頭永不消失或位移。

✅ 智慧冷卻機制(Smart Cooldown) ：內置信號冷卻期，防止在短時間內信號連發造成的過度交易。

✅ 可視化清晰 ：醒目的熒光綠(Buy) 與洋紅色(Sell) 箭頭，界面乾淨，不遮擋圖表。

✅ 高度可自訂 ：您可以自由調整EMA 週期、RSI 閾值以及ADX 強度要求，以適應不同的商品與時區。

【如何交易】

🟢 買入信號(Buy Signal) ：出現綠色箭頭。此時價格位於EMA 200 之上，且RSI 完成回調後勾頭向上。

🟣 賣出訊號(Sell Signal) ：出現洋紅色箭頭。此時價格位於EMA 200 之下，且RSI 完成反彈後勾頭向下。

【推薦設定】