AI Assistant
- Indikatoren
- Chen Fu Huang
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Hauptmerkmale von v1:
📊Smart Compact Layout: Speziell für Krypto (BTC) und Gold (XAU) optimiert. Preise und Volumina sind in unabhängigen Spalten getrennt. Kein überlappender Text mehr, damit Ihr Chart sauber und professionell bleibt.
👁️ Mikro-Volumensichtbarkeit: Ein erzwungener Rendering-Algorithmus stellt sicher, dass selbst die kleinsten schwebenden Orders als Mikro-Balken sichtbar sind, damit Sie keine Liquiditätsdetails verpassen.
🛡️ Intelligente Status-Erkennung:
LIVE DATA: Wenn der Broker echte Level-2-Daten liefert, leuchtet das Panel grün und zeigt die genaue Markttiefe an.
NO DATA MODE: Wenn der Datenfeed unterbrochen ist oder nicht unterstützt wird, schaltet das System automatisch in den Standby-Modus (orangefarbene Warnung), damit die Benutzeroberfläche intakt bleibt und nicht abstürzt.
Optimiert für: Forex , Gold (XAUUSD) und Krypto (BTCUSD).
⚠️ Haftungsausschluss:
Dieser Indikator basiert aufLevel 2 Depth of Market-Daten , die von Ihrem Broker bereitgestellt werden. Wenn Ihr Kontotyp diese Daten nicht unterstützt, kann der Indikator keine echten Pending Orders anzeigen.
Wenn das orangefarbene"(NO DATA MODE)" angezeigt wird , bedeutet dies, dass das System keine echten Daten erkennen kann. Die in diesem Modus angezeigten Grafiken dienennur zurVeranschaulichung des UI-Layouts und dürfen nicht für Handelsentscheidungen verwendet werden .