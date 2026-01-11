AI Assistant

Hauptmerkmale von v1:

  1. 📊Smart Compact Layout: Speziell für Krypto (BTC) und Gold (XAU) optimiert. Preise und Volumina sind in unabhängigen Spalten getrennt. Kein überlappender Text mehr, damit Ihr Chart sauber und professionell bleibt.

  2. 👁️ Mikro-Volumensichtbarkeit: Ein erzwungener Rendering-Algorithmus stellt sicher, dass selbst die kleinsten schwebenden Orders als Mikro-Balken sichtbar sind, damit Sie keine Liquiditätsdetails verpassen.

  3. 🛡️ Intelligente Status-Erkennung:

    • LIVE DATA: Wenn der Broker echte Level-2-Daten liefert, leuchtet das Panel grün und zeigt die genaue Markttiefe an.

    • NO DATA MODE: Wenn der Datenfeed unterbrochen ist oder nicht unterstützt wird, schaltet das System automatisch in den Standby-Modus (orangefarbene Warnung), damit die Benutzeroberfläche intakt bleibt und nicht abstürzt.

Optimiert für: Forex , Gold (XAUUSD) und Krypto (BTCUSD).

⚠️ Haftungsausschluss:

  1. Dieser Indikator basiert aufLevel 2 Depth of Market-Daten , die von Ihrem Broker bereitgestellt werden. Wenn Ihr Kontotyp diese Daten nicht unterstützt, kann der Indikator keine echten Pending Orders anzeigen.

  2. Wenn das orangefarbene"(NO DATA MODE)" angezeigt wird , bedeutet dies, dass das System keine echten Daten erkennen kann. Die in diesem Modus angezeigten Grafiken dienennur zurVeranschaulichung des UI-Layouts und dürfen nicht für Handelsentscheidungen verwendet werden .


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
5 (1)
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt, sehen Sie sich meinen EA an, der derzeit im Launch Sale für nur $39 angeboten wird! https://www.mql5.com/zh/market/product/159451?source=Site Kurze Beschreibung: Ein spezieller technischer Indikator für den Goldhandel (XAUUSD). Er erkennt automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0,382 und 0,618 Fibonacci-Retracement-Levels ein und sen mobile Push-Notierungen, die nicht 面紙 面 面 面面 筆/內托erfasst werden. 【Key Features】 Dualer Überwachungsmodus: Verfo
FREE
RSI Sniper Pro V5
Chen Fu Huang
Utilitys
Wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt, sehen Sie sich meinen EA an, der derzeit im Launch Sale für nur $39 angeboten wird! https://www.mql5.com/zh/market/product/160343?source=Site [Produktübersicht] Verwandeln Sie den RSI in eine präzise Trendfolge-Waffe Sind Sie es leid, dass herkömmliche RSI-Indikatoren während starker Trends verfrühte "Überkauft/Überverkauft"-Umkehrsignale erzeugen, die Sie dazu veranlassen, gegen den Strom zu handeln und Verluste zu erleiden? 。 Signale in trendstarken
FREE
Flow Monitor
Chen Fu Huang
5 (1)
Utilitys
Wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt, sehen Sie sich meinen EA an, der derzeit im Launch Sale für nur $39 angeboten wird! https://www.mql5.com/zh/market/product/159132?source=Site Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Orderflow-Analysetool, das für Scalper und Daytrader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine
FREE
Universal Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
Indikatoren
Wenn Sie dieses kostenlose Tool mögen, schauen Sie sich meinen EA an, der derzeit im Launch Sale für nur $39 angeboten wird! Titel: [Übersicht] Universal Smart Monitor Pro: Automatisiertes Fibonacci- & Preis-Aktions-System Verabschieden Sie sich von der manuellen Charteinstellung! Universal Smart Monitor Pro ist ein professionelles technisches Analysesystem, das Fibonacci-Retracements mit Price-Action-Logik kombiniert. Mit einem vollständig aktualisierten Kern ist dieser Algorithmus nun univers
FREE
Gold Trend Fortress
Chen Fu Huang
Experten
Trend Commander v3.9 ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde . In einem Markt, der mit gefährlichen Grid- und Martingale-EAs überschwemmt ist, die Ihr gesamtes Kapital für ein paar Cent riskieren, hebt sich Trend Commander ab. Er ist ein reiner Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und fährt Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und reitet Trend Follower . . wailv
Trend Commander
Chen Fu Huang
Experten
Titel: Trend Fortress v2.3: Spezialisierter Trendfolge- und Verteidigungs-EA Beschreibung: Trend Fortress v2.3 ist nicht nur ein EA, sondern ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um wichtige Markttrends zu erfassen und gleichzeitig eine Geldmanagement-Logik von institutioneller Qualität zu verwenden. Hauptmerkmale von Trend Fortress v2.3 1. Stabilität trifft auf Wachstum Kapitalerhalt ist unsere oberste Priorität. Der EA befindet sich standardmäßig im "Stabilitätsmodus" , um
RSI Sniper Gold Edition
Chen Fu Huang
Experten
。 Po tenzial der Trendfolge mit der Agilität des Scalping. (Kernlogik) Dual-Mode-Engine: Der EA nutzt ADX- und ATR-Indikatoren, um automatisch Marktregimes zu identifizieren. Trend-Modus: Wenn ein starker Trend erkannt wird, verwendet er breitere Stopps und Trailing Profits, um maximale Pips aus großen Bewegungen zu erzielen. Scalp-Modus: Bei schwankenden Märkten schaltet er auf eine kurzfristige Logik mit hoher Gewinnrate für schnelle Ein- und Ausstiegsgeschäfte um. Smart Risk Step-Down: Einge
GOLD Flash Hunter
Chen Fu Huang
Experten
XAUUSD Flash Hunter Schnelligkeit. Präzision. Disziplin. - Eine strukturierte, algorithmische Strategie für Gold. Auf dem schnelllebigen XAUUSD-Markt ist das Gefühl der größte Feind der Ausführung. Der "XAUUSD Flash Hunter" ist ein System, das strenge Handelslogik in mechanische Ausführung umsetzt. Diese Strategie ist speziell für den M15 (15-Minuten)-Zeitrahmen optimiert , um ultrakurzfristig das Momentum zu erfassen. Sie zielt darauf ab, einen vordefinierten strategischen Plan innerhalb der Ma
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension