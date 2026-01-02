Telegram Buddy - Professionelles Tool zur Handelsberichterstattung und Alarmierung

Machen Sie sich Sorgen über Drawdowns, wenn Sie nicht an Ihrem Computer sitzen? Müssen Sie Ihren Kontostand häufig überprüfen, finden es aber umständlich, jedes Mal auf das mobile MT5-Terminal zuzugreifen?

Das Problem mit Standardberichten: Die meisten Telegram-Tools senden riesige Textblöcke mit Details zu jedem einzelnen Handel. Das Lesen solcher Nachrichten auf einem Smartphone ist umständlich, und mit der Zeit hören Händler auf, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, und riskieren so, kritische Veränderungen auf dem Konto zu verpassen.

Die Telegram Buddy Lösung: Telegram Buddy wurde für moderne Trader entwickelt und bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem MetaTrader 5 Terminal und Ihrem Smartphone. Dank der Funktion "Simple Mode" erhalten Sie genau die Informationen, die Sie benötigen - in einem übersichtlichen Format. Das Tool filtert unnötige Daten heraus und liefert nur die Fakten für ein effektives Kapitalmanagement.

⚠️ Wichtig: Betriebslogik

Bitte beachten Sie: Dieses Dienstprogramm ist für die Makro-Überwachung des Kontostatus konzipiert.

Keine exzessiven Benachrichtigungen: Der Bot sendet keine Nachrichten über jeden Tick oder jede Ordereröffnung. Details wie Ticket, Volumen oder Eröffnungskurs sind ausgeschlossen, um Ihre Aufmerksamkeit zu sparen.

Aggregierte Kontostandsänderung: Der Bot überwacht das Konto über ein bestimmtes Intervall (z. B. alle 5 Minuten) und sendet eine zusammenfassende Nachricht über den Nettogewinn oder -verlust für diesen Zeitraum.

Fokus auf Einzahlung: Alle Benachrichtigungen (Closed Deals, Drawdown, Reports) sind strikt auf das Finanzergebnis und die Sicherheit der Einlagen ausgerichtet.

🚀 Hauptmerkmale

Anpassbare Berichtsdetails ("Einfacher Modus"): Separate Modus-Schalter für "Simple" (kürzestmögliche Meldungen) oder "Full" (Meldungen mit Kontext) für jeden Meldungstyp: Drawdown, Abgeschlossene Deals und Berichte.

Zentralisierte Überwachung: Verwalten Sie mehrere MT5/MT4-Terminals über einen zentralen Bot. Verwenden Sie eindeutige Kontonamen , um sofort zu verstehen, woher der Bericht stammt.

Intelligenter "Stiller Modus": Schaltet Gewinnbenachrichtigungen während bestimmter Stunden (z.B. nachts) stumm, sendet aber bei Bedarf Drawdown-Benachrichtigungen , wenn der Drawdown ein kritisches Niveau erreicht. Sie können ruhig schlafen, denn Sie wissen, dass der Bot Sie nur im Falle eines echten Problems wecken wird.

Gruppenarbeit: Teilen Sie Benachrichtigungen mit Partnern und Kollegen über die Multi-Chat-ID-Funktion.

Unterstützung von Cent-Konten und Währungen: Enthält einen "Saldo-Divisor" zur Umrechnung von Cent-Kontowerten in Standardeinheiten (z. B. Division durch 100) und ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Währungssymbol festzulegen.

Modulares Berichtssystem: Sie können tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte sowie Handelsberichte separat aktivieren/deaktivieren. Sie können auch Berichte an Wochenenden (Nicht-Handelstage) deaktivieren.

🛠 Technische Vorteile

Telegram Buddy ist auf hohe Leistung ausgelegt. Er arbeitet mit einem Timer (OnTimer), nicht mit jedem Tick:

Update Aggregation: Anstelle mehrerer Nachrichten beim Hochfrequenzhandel berechnet der Bot die Gesamtveränderung des Kontostands für das angegebene Intervall.

Einstellbare Frequenz: Stellen Sie das Prüfintervall von 1 Sekunde für Echtzeit-Updates bis 3600 Sekunden (1 Stunde) für stündliche Zusammenfassungen oder längere Zeiträume ein.

Geringe Last: Durch die Vermeidung von Berechnungen in der OnTick-Funktion verursacht der Bot deutlich weniger Last auf Ihrem PC oder VPS.

⚙️ Eingabeparameter Beschreibung

1. 🤖 Telegram-Verbindung & -Identität

Telegram-Bot-Token: Fügen Sie hier das API-Token Ihres Bots ein (erhalten von @BotFather).

Bot-/Kontoname (Bezeichnung in Berichten): Benutzerdefinierte Bezeichnung für dieses Konto (z. B. "BrokerZXY"). Sie wird in der Kopfzeile jeder Nachricht erscheinen.

true = Benutzerbefehle verarbeiten, false = nur automatische Berichte: true : Interaktiver Modus. Der Bot antwortet auf die Befehle /start, /daily, /dd. (Aktivieren Sie dies nur auf einem Terminal, wenn Sie einen Bot für mehrere Konten verwenden). false : Broadcast-Modus. Der Bot sendet Benachrichtigungen, ignoriert aber eingehende Nachrichten.

Liste der Multichat-IDs: Kommagetrennte Liste der Chat-IDs, die Benachrichtigungen erhalten sollen (z. B. 12345678,987654321 ). Wenn Sie den Bot nur für sich selbst verwenden, fügen Sie nur Ihre Chat-ID ein.

2. 🎨 Nachrichtengestaltung (Visuals)

Einfacher Modus: Drawdown-Warnungen: true = kompakte Benachrichtigungen; false = detaillierte (mit Margin Level und StopOut).

Einfacher Modus: Geschlossene Geschäfte: true = einzeilig mit Gewinnübersicht; false = detailliert mit Saldo.

Einfacher Modus: Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Berichte: true = nur Gewinn und maximaler Drawdown; false = vollständige Statistiken.

3. 💰 Währung & Formatierung

Saldo-Divisor: Wertdivisor. Für Cent-Konten auf 100,0 setzen, um Standardwerte anzuzeigen. Für normale Konten auf 1,0 setzen.

Währungssymbol: Währungssymbol, das den Werten hinzugefügt wird (z. B. $, €, USD).

4. ⏱️ Überwachungsintervalle

Intervall für DD-Prüfung (sec): Wie oft (in Sekunden) prüft der Bot auf Änderungen der Inanspruchnahme.

Intervall für die Prüfung auf geschlossene Geschäfte (Sek.): Wie oft (in Sekunden) der Bot nach neuen geschlossenen Geschäften sucht.

5. 🔔 Konfiguration der Alarme

Drawdown-Warnungen aktivieren: Ein-/Ausschalten der automatischen Benachrichtigung, wenn sich der Drawdown erhöht.

Warnungen bei geschlossenen Geschäften aktivieren: Ein/Aus-Benachrichtigungen über Saldoänderungen.

6. 📅 Zeitplan für die Berichterstattung

Wochenendtage: Wählen Sie Tage aus, die als Wochenenden gelten (um Berichte zu überspringen).

Täglichen Bericht aktivieren: Aktivieren Sie tägliche Zusammenfassungen.

Tägliche Berichtszeit: Uhrzeit für den Versand des Tagesberichts (lokale PC/VPS-Zeit).

Wochenbericht aktivieren: Wöchentliche Zusammenfassungen einschalten.

Tag des Wochenberichts: Tag der Woche, an dem der Bericht gesendet werden soll.

Monatsbericht aktivieren: Aktivieren Sie monatliche Zusammenfassungen (die am letzten Arbeitstag des Monats gesendet werden).

7. 🌙 Stiller Modus

Typ des stummen Modus: SILENT_NONE : Deaktiviert. SILENT_FULL : Vollständige Stille während der angegebenen Stunden. SILENT_DRAWDOWN : Es werden nur Absenkungsbenachrichtigungen empfangen.

Beginn/Ende Stunde des Stummschaltungsmodus: Start- und Endzeit des stillen Modus (lokale PC/VPS-Zeit).

8. 🛠️ Erweitert

Benutzerdefinierten monatlichen Zeitraum verwenden (manueller Modus): Für manuelle Tests oder nicht standardmäßige Berichtszeiträume.

📥 Installationsanleitung

Schritt 1: WebRequest in MT5 zulassen MetaTrader blockiert standardmäßig externe Verbindungen. Sie müssen den Zugang zu Telegram erlauben.

Öffnen Sie MT5, gehen Sie zu Extras -> Optionen (Strg+O). Gehen Sie auf die Registerkarte Expert Advisors. Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen". Doppelklicken Sie auf "Neue URL hinzufügen" und fügen Sie ein: https: //api.telegram.org Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: Bot-Token erhalten

Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather. Senden Sie den Befehl /newbot . Erstellen Sie einen Namen und einen Benutzernamen für den Bot (muss auf bot enden). BotFather wird dir ein Token geben. Kopieren Sie diesen und fügen Sie ihn in den Telegram-Bot-Token-Parameter in den Beratereinstellungen ein.

Schritt 3: Erhalten Sie Ihre Chat-ID

Installieren Sie Telegram Buddy auf der Karte. Fügen Sie den im vorherigen Schritt erhaltenen Token in die Einstellungen ein. Speichern Sie, starten Sie den Advisor; er wird den Status "Online" und seine Parameter in das Diagramm schreiben. Vergewissern Sie sich, dass der Advisor läuft und senden Sie eine Nachricht (z.B. /start ) an Ihren Bot in Telegram. Der Bot antwortet automatisch mit einer Nachricht, die Ihre Chat-ID enthält (z. B. Ihre Chat-ID lautet: 123456789). Kopieren Sie diese ID und fügen Sie sie in den Listenparameter Multichat IDs ein. Hinweis: Wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen möchten, bitten Sie sie, dem Bot zu schreiben. Dann müssen sie die erhaltene ID an Sie weiterleiten, damit Sie sie zu den Einstellungen hinzufügen können.

