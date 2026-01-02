Telegram Buddy – Профессиональный инструмент отчетности и уведомлений

Вы переживаете за просадку, когда находитесь вдали от компьютера? Вам нужно часто проверять баланс счета, но неудобно каждый раз заходить в мобильный терминал MT5?

Проблема стандартных отчетов: Большинство инструментов в Telegram присылают огромные массивы текста с перечислением деталей каждой сделки. Читать такие сообщения на смартфоне неудобно, и со временем трейдеры перестают обращать на них внимание, рискуя пропустить критические изменения на счете.

Решение Telegram Buddy: Разработанный для современных трейдеров, Telegram Buddy обеспечивает надежную связь между вашим терминалом MetaTrader 5 и смартфоном. Благодаря функции "Simple Mode" (Простой режим), вы получаете именно ту информацию, которая нужна — в чистом формате. Утилита отфильтровывает лишние данные, предоставляя только факты для эффективного управления капиталом.

⚠️ Важно: Логика работы

Обратите внимание: Данная утилита предназначена для макро-мониторинга состояния счета.

Без лишних уведомлений: Бот не отправляет сообщения о каждом тике или открытии ордера. Детали вроде Тикета, Объема или Цены открытия - исключены для экономии вашего внимания.

Суммарное изменение баланса: Он отслеживает счет в течение заданного интервала (например, каждые 5 минут) и отправляет одно сводное сообщение о чистой прибыли или убытке за этот период.

Фокус на депозите: Все уведомления (Закрытые сделки, Просадка, Отчеты) сфокусированы строго на финансовом результате и безопасности депозита.

🚀 Ключевые особенности

Настраиваемая детализация отчетов ("Simple Mode"): Отдельные переключатели режимов "Simple" (максимально короткие сообщения) или "Full" (сообщения с контекстом) для каждого типа уведомлений: Просадки, Закрытых сделок и Отчетов. Централизованный мониторинг: Управляйте несколькими терминалами MT5/MT4 через одного центрального бота. Используйте уникальные Имена счетов (Account Names), чтобы мгновенно понимать, откуда пришел отчет. Умный "Тихий режим" (Silent Mode): Заглушает уведомления о прибыли в заданные часы (например, ночью), но если необходимо присылает уведомления о Просадке, если просадка достигает критического уровня. Вы будете спать спокойно, зная, что бот разбудит вас только в случае реальной проблемы. Групповая работа: Делитесь уведомлениями с партнерами, коллегами, используя функцию Multi-Chat ID. Поддержка центовых счетов и валют: Включает "Делитель баланса" для перевода значений центовых счетов в стандартные единицы (например, деление на 100) и позволяет задать свой символ валюты. Модульная система отчетов: Возможность отдельно включить/выключить Ежедневные, Еженедельные и Ежемесячные отчеты, отчеты о Сделках. Также можно отключить отчеты в выходные (не торговые) дни.

🛠 Технические преимущества

Telegram Buddy спроектирован для высокой производительности. Он работает по таймеру (OnTimer), а не на каждом тике:

Агрегация обновлений: Вместо множества сообщений при высокочастотной торговле, бот рассчитывает общее изменение баланса за указанный интервал.

Настраиваемая частота: Установите интервал проверки от 1 секунды для обновлений в реальном времени до 3600 секунд (1 час) для почасовых сводок или более длительный период.

Низкая нагрузка: Избегая вычислений в функции OnTick, бот создает значительно меньшую нагрузку на ваш ПК или VPS.

⚙️ Описание параметров (Inputs)

(Ниже приведены названия параметров так, как они отображаются в терминале MT5)

1. 🤖 Telegram Connection & Identity

Telegram bot token: Вставьте сюда API токен вашего бота (полученный от @BotFather).

Bot/Account name (label in reports): Пользовательская метка для этого счета (например, "BrokerZXY"). Она будет в заголовке каждого сообщения.

true = process user commands, false = only auto reports: true : Интерактивный режим. Бот отвечает на команды /start, /daily, /dd. (Включайте это только на одном терминале, если используете одного бота для нескольких счетов). false : Режим вещания. Бот отправляет уведомления, но игнорирует входящие сообщения.

Multichat IDs list: Список ID чатов через запятую для получения уведомлений (например, 12345678,987654321 ). Если используете только для себя — вставьте только свой Chat ID.

2. 🎨 Message Styling (Визуализация)

Simple mode: Drawdown alerts: true = компактные уведомления; false = подробные (с уровнем маржи и StopOut).

Simple mode: Closed deals: true = одна строка с итогом профита; false = подробнее с балансом.

Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = только Профит и Макс. просадка; false = полная статистика.

3. 💰 Currency & Formatting

Balance divisor: Делитель значений. Установите 100.0 для центовых счетов, чтобы отображать стандартные значения. Установите 1.0 для обычных счетов.

Currency symbol: Символ валюты, добавляемый к значениям (например, $, €, USD).

4. ⏱️ Monitoring Intervals

Interval for DD check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет изменение просадки.

Interval for Closed deals check (sec): Как часто (в секундах) бот проверяет наличие новых закрытых сделок.

5. 🔔 Alerts Configuration

Enable drawdown alerts: Вкл/Выкл автоматические уведомления при росте просадки.

Enable closed trades alerts: Вкл/Выкл уведомления об изменении баланса.

6. 📅 Reporting Schedule (Расписание)

Weekend days: Выберите дни, которые считаются выходными (чтобы пропускать отчеты).

Enable daily report: Включить ежедневные сводки.

Daily report time: Время отправки ежедневного отчета (локальное время ПК/VPS).

Enable weekly report: Включить еженедельные сводки.

Weekly report day: День недели для отправки отчета.

Enable monthly report: Включить ежемесячные сводки (отправляются в последний рабочий день месяца).

7. 🌙 Silent Mode (Тихий режим)

Silent mode type: SILENT_NONE : Отключен. SILENT_FULL : Полная тишина в заданные часы. SILENT_DRAWDOWN : Приходят только уведомления о просадке.

Silent mode start/end hour: Время начала и конца тихого режима (локальное время ПК/VPS).

8. 🛠️ Advanced

Use custom monthly period (manual mode): Для ручного тестирования или нестандартных периодов отчетности.

📥 Инструкция по установке

Шаг 1: Разрешить WebRequest в MT5 - MetaTrader блокирует внешние соединения по умолчанию. Вы должны разрешить доступ к Telegram.

Откройте MT5, перейдите в Сервис -> Настройки (Ctrl+O). Перейдите на вкладку Советники. Поставьте галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL". Дважды кликните "добавить новый URL" и вставьте: https://api.telegram.org Нажмите ОК.

Шаг 2: Получить токен бота

Откройте Telegram и найдите @BotFather. Отправьте команду /newbot . Придумайте имя и юзернейм для бота (должен заканчиваться на bot ). BotFather выдаст вам Token. Скопируйте и вставьте его в параметр Telegram bot token в настройках советника.

Шаг 3: Получить ваш Chat ID

Установите Telegram Buddy на график. Вставьте Token полученный в предыдущем шаге в настройки. Сохраните, запустите советника, он напишем на графике статус "Online" и свои параметры. Убедитесь, что советник запущен, и отправьте сообщение (например, /start ) вашему боту в Telegram. Бот автоматически ответит вам сообщением с вашим Chat ID (например: Your chatID is: 123456789). Скопируйте этот ID и вставьте его в параметр Multichat IDs list.

Примечание: Если вы хотите добавить других пользователей, попросите их написать боту. Затем они должны переслать вам полученный ID, чтобы вы добавили его в настройки.

Шаг 4: Персонализация