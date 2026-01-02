Telegram Buddy – Ferramenta Profissional de Relatórios e Alertas

Você se preocupa com o rebaixamento (drawdown) quando está longe do computador? Precisa verificar o saldo da conta com frequência, mas acha inconveniente acessar o terminal móvel MT5 toda vez?

O Problema dos Relatórios Padrão: A maioria das ferramentas no Telegram envia enormes blocos de texto listando detalhes de cada negociação. Ler essas mensagens em um smartphone é desconfortável e, com o tempo, os traders param de prestar atenção nelas, arriscando perder mudanças críticas na conta.

A Solução Telegram Buddy: Projetado para traders modernos, o Telegram Buddy fornece uma conexão confiável entre seu terminal MetaTrader 5 e seu smartphone. Graças à função "Simple Mode" (Modo Simples), você recebe exatamente as informações de que precisa — em um formato limpo. O utilitário filtra dados desnecessários, fornecendo apenas os fatos para uma gestão de capital eficaz.

⚠️ Importante: Lógica de Funcionamento

Atenção: Este utilitário destina-se ao macro-monitoramento do estado da conta.

Sem Notificações Excessivas: O bot não envia mensagens sobre cada tick ou abertura de ordem. Detalhes como Ticket, Volume ou Preço de Abertura são excluídos para economizar sua atenção.

Mudança de Saldo Agregado: Ele monitora a conta durante um intervalo definido (por exemplo, a cada 5 minutos) e envia uma mensagem de resumo sobre o lucro ou prejuízo líquido desse período.

Foco no Depósito: Todas as notificações (Negócios Fechados, Drawdown, Relatórios) são estritamente focadas no resultado financeiro e na segurança do depósito.

🚀 Principais Características

Detalhamento Personalizável ("Simple Mode"): Alternadores de modo separados para "Simple" (mensagens curtas) ou "Full" (mensagens com contexto) para cada tipo de notificação: Drawdown, Negócios Fechados e Relatórios.

Monitoramento Centralizado: Gerencie vários terminais MT5/MT4 através de um bot central. Use Nomes de Conta (Account Names) exclusivos para entender instantaneamente de onde veio o relatório.

"Modo Silencioso" Inteligente (Silent Mode): Silencia notificações de lucro em horários definidos (por exemplo, à noite), mas se necessário, envia notificações de Drawdown se o rebaixamento atingir um nível crítico. Você dormirá tranquilo sabendo que o bot só o acordará em caso de um problema real.

Trabalho em Grupo: Compartilhe notificações com parceiros e colegas usando a função Multi-Chat ID.

Suporte a Contas Cent e Moedas: Inclui "Divisor de Saldo" para converter valores de contas cent em unidades padrão (por exemplo, dividir por 100) e permite definir seu próprio símbolo de moeda.

Sistema Modular de Relatórios: Capacidade de ativar/desativar separadamente relatórios Diários, Semanais e Mensais, e relatórios de Negociações. Também é possível desativar relatórios nos fins de semana (dias não comerciais).

🛠 Vantagens Técnicas

O Telegram Buddy foi projetado para alta performance. Ele funciona por temporizador (OnTimer), não a cada tick:

Agregação de Atualizações: Em vez de muitas mensagens em negociações de alta frequência, o bot calcula a mudança total do saldo para o intervalo especificado.

Frequência Ajustável: Defina o intervalo de verificação de 1 segundo para atualizações em tempo real até 3600 segundos (1 hora) para resumos horários ou períodos mais longos.

Baixa Carga: Ao evitar cálculos na função OnTick, o bot cria uma carga significativamente menor no seu PC ou VPS.

⚙️ Descrição dos Parâmetros (Inputs)

(Abaixo estão os nomes dos parâmetros exatamente como aparecem no terminal MT5)

1. 🤖 Telegram Connection & Identity

Telegram bot token: Cole aqui o token da API do seu bot (obtido no @BotFather).

Bot/Account name (label in reports): Rótulo personalizado para esta conta (ex: "CorretoraZXY"). Aparecerá no cabeçalho de cada mensagem.

true = process user commands, false = only auto reports: true : Modo interativo. O bot responde aos comandos /start, /daily, /dd. (Ative isso em apenas um terminal se usar um bot para várias contas). false : Modo de transmissão. O bot envia notificações, mas ignora mensagens recebidas.

Multichat IDs list: Lista de IDs de chat separados por vírgula para receber notificações (ex: 12345678,987654321 ). Se usar apenas para você — cole apenas seu Chat ID.

2. 🎨 Message Styling (Visual)

Simple mode: Drawdown alerts: true = notificações compactas; false = detalhadas (com Nível de Margem e StopOut).

Simple mode: Closed deals: true = uma linha com resumo do lucro; false = detalhado com saldo.

Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = apenas Lucro e Max Drawdown; false = estatísticas completas.

3. 💰 Currency & Formatting

Balance divisor: Divisor de valores. Defina 100.0 para contas cent para exibir valores padrão. Defina 1.0 para contas normais.

Currency symbol: Símbolo da moeda adicionado aos valores (ex: $, €, USD).

4. ⏱️ Monitoring Intervals

Interval for DD check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica mudanças no drawdown.

Interval for Closed deals check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica novos negócios fechados.

5. 🔔 Alerts Configuration

Enable drawdown alerts: Liga/Desliga notificações automáticas ao aumentar o drawdown.

Enable closed trades alerts: Liga/Desliga notificações sobre mudanças no saldo.

6. 📅 Reporting Schedule (Agendamento)

Weekend days: Selecione os dias considerados fins de semana (para pular relatórios).

Enable daily report: Ativar resumos diários.

Daily report time: Hora de envio do relatório diário (Hora local do PC/VPS).

Enable weekly report: Ativar resumos semanais.

Weekly report day: Dia da semana para enviar o relatório.

Enable monthly report: Ativar resumos mensais (enviados no último dia útil do mês).

7. 🌙 Silent Mode (Modo Silencioso)

Silent mode type: SILENT_NONE : Desativado. SILENT_FULL : Silêncio total nas horas especificadas. SILENT_DRAWDOWN : Apenas notificações de drawdown são recebidas.

Silent mode start/end hour: Hora de início e fim do modo silencioso (Hora local do PC/VPS).

8. 🛠️ Advanced

Use custom monthly period (manual mode): Para testes manuais ou períodos de relatório não padrão.

📥 Guia de Instalação

Passo 1: Permitir WebRequest no MT5 O MetaTrader bloqueia conexões externas por padrão. Você deve permitir o acesso ao Telegram.

Abra o MT5, vá em Ferramentas -> Opções (Ctrl+O). Vá para a aba Expert Advisors. Marque "Permitir WebRequest para os URLs listados". Clique duas vezes em "adicionar novo URL" e cole: https://api.telegram.org Clique em OK.

Passo 2: Obter Token do Bot

Abra o Telegram e procure por @BotFather. Envie o comando /newbot . Crie um nome e nome de usuário para o bot (deve terminar em bot ). O BotFather lhe dará um Token. Copie e cole-o no parâmetro Telegram bot token nas configurações do expert.

Passo 3: Obter seu Chat ID

Instale o Telegram Buddy no gráfico. Cole o Token obtido no passo anterior nas configurações. Salve, inicie o expert; ele escreverá o status "Online" e seus parâmetros no gráfico. Certifique-se de que o expert está em execução e envie uma mensagem (ex: /start ) para o seu bot no Telegram. O bot responderá automaticamente com uma mensagem contendo seu Chat ID (ex: Your chatID is: 123456789). Copie este ID e cole-o no parâmetro Multichat IDs list. Nota: Se você quiser adicionar outros usuários, peça para eles escreverem para o bot. Em seguida, eles devem encaminhar o ID recebido para você, para que você possa adicioná-lo às configurações.

Passo 4: Personalização