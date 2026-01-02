Telegram Buddy
- Utilitários
- Evgenii Kriachkin
- Versão: 1.27
- Ativações: 10
Telegram Buddy – Ferramenta Profissional de Relatórios e Alertas
🚀 Preço de Lançamento: $39 (Aumento planejado para $79). Assuma o Controle da sua Conta — Em qualquer lugar, a qualquer hora.
Você se preocupa com o rebaixamento (drawdown) quando está longe do computador? Precisa verificar o saldo da conta com frequência, mas acha inconveniente acessar o terminal móvel MT5 toda vez?
O Problema dos Relatórios Padrão: A maioria das ferramentas no Telegram envia enormes blocos de texto listando detalhes de cada negociação. Ler essas mensagens em um smartphone é desconfortável e, com o tempo, os traders param de prestar atenção nelas, arriscando perder mudanças críticas na conta.
A Solução Telegram Buddy: Projetado para traders modernos, o Telegram Buddy fornece uma conexão confiável entre seu terminal MetaTrader 5 e seu smartphone. Graças à função "Simple Mode" (Modo Simples), você recebe exatamente as informações de que precisa — em um formato limpo. O utilitário filtra dados desnecessários, fornecendo apenas os fatos para uma gestão de capital eficaz.
Negocie com confiança e controle sua conta facilmente.
⚠️ Importante: Lógica de Funcionamento
Atenção: Este utilitário destina-se ao macro-monitoramento do estado da conta.
-
Sem Notificações Excessivas: O bot não envia mensagens sobre cada tick ou abertura de ordem. Detalhes como Ticket, Volume ou Preço de Abertura são excluídos para economizar sua atenção.
-
Mudança de Saldo Agregado: Ele monitora a conta durante um intervalo definido (por exemplo, a cada 5 minutos) e envia uma mensagem de resumo sobre o lucro ou prejuízo líquido desse período.
-
Foco no Depósito: Todas as notificações (Negócios Fechados, Drawdown, Relatórios) são estritamente focadas no resultado financeiro e na segurança do depósito.
🚀 Principais Características
-
Detalhamento Personalizável ("Simple Mode"): Alternadores de modo separados para "Simple" (mensagens curtas) ou "Full" (mensagens com contexto) para cada tipo de notificação: Drawdown, Negócios Fechados e Relatórios.
-
Monitoramento Centralizado: Gerencie vários terminais MT5/MT4 através de um bot central. Use Nomes de Conta (Account Names) exclusivos para entender instantaneamente de onde veio o relatório.
-
"Modo Silencioso" Inteligente (Silent Mode): Silencia notificações de lucro em horários definidos (por exemplo, à noite), mas se necessário, envia notificações de Drawdown se o rebaixamento atingir um nível crítico. Você dormirá tranquilo sabendo que o bot só o acordará em caso de um problema real.
-
Trabalho em Grupo: Compartilhe notificações com parceiros e colegas usando a função Multi-Chat ID.
-
Suporte a Contas Cent e Moedas: Inclui "Divisor de Saldo" para converter valores de contas cent em unidades padrão (por exemplo, dividir por 100) e permite definir seu próprio símbolo de moeda.
-
Sistema Modular de Relatórios: Capacidade de ativar/desativar separadamente relatórios Diários, Semanais e Mensais, e relatórios de Negociações. Também é possível desativar relatórios nos fins de semana (dias não comerciais).
🛠 Vantagens Técnicas
O Telegram Buddy foi projetado para alta performance. Ele funciona por temporizador (OnTimer), não a cada tick:
-
Agregação de Atualizações: Em vez de muitas mensagens em negociações de alta frequência, o bot calcula a mudança total do saldo para o intervalo especificado.
-
Frequência Ajustável: Defina o intervalo de verificação de 1 segundo para atualizações em tempo real até 3600 segundos (1 hora) para resumos horários ou períodos mais longos.
-
Baixa Carga: Ao evitar cálculos na função OnTick, o bot cria uma carga significativamente menor no seu PC ou VPS.
⚙️ Descrição dos Parâmetros (Inputs)
(Abaixo estão os nomes dos parâmetros exatamente como aparecem no terminal MT5)
1. 🤖 Telegram Connection & Identity
-
Telegram bot token: Cole aqui o token da API do seu bot (obtido no @BotFather).
-
Bot/Account name (label in reports): Rótulo personalizado para esta conta (ex: "CorretoraZXY"). Aparecerá no cabeçalho de cada mensagem.
-
true = process user commands, false = only auto reports:
-
true : Modo interativo. O bot responde aos comandos /start, /daily, /dd. (Ative isso em apenas um terminal se usar um bot para várias contas).
-
false : Modo de transmissão. O bot envia notificações, mas ignora mensagens recebidas.
-
-
Multichat IDs list: Lista de IDs de chat separados por vírgula para receber notificações (ex: 12345678,987654321 ). Se usar apenas para você — cole apenas seu Chat ID.
2. 🎨 Message Styling (Visual)
-
Simple mode: Drawdown alerts: true = notificações compactas; false = detalhadas (com Nível de Margem e StopOut).
-
Simple mode: Closed deals: true = uma linha com resumo do lucro; false = detalhado com saldo.
-
Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = apenas Lucro e Max Drawdown; false = estatísticas completas.
3. 💰 Currency & Formatting
-
Balance divisor: Divisor de valores. Defina 100.0 para contas cent para exibir valores padrão. Defina 1.0 para contas normais.
-
Currency symbol: Símbolo da moeda adicionado aos valores (ex: $, €, USD).
4. ⏱️ Monitoring Intervals
-
Interval for DD check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica mudanças no drawdown.
-
Interval for Closed deals check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica novos negócios fechados.
5. 🔔 Alerts Configuration
-
Enable drawdown alerts: Liga/Desliga notificações automáticas ao aumentar o drawdown.
-
Enable closed trades alerts: Liga/Desliga notificações sobre mudanças no saldo.
6. 📅 Reporting Schedule (Agendamento)
-
Weekend days: Selecione os dias considerados fins de semana (para pular relatórios).
-
Enable daily report: Ativar resumos diários.
-
Daily report time: Hora de envio do relatório diário (Hora local do PC/VPS).
-
Enable weekly report: Ativar resumos semanais.
-
Weekly report day: Dia da semana para enviar o relatório.
-
Enable monthly report: Ativar resumos mensais (enviados no último dia útil do mês).
7. 🌙 Silent Mode (Modo Silencioso)
-
Silent mode type:
-
SILENT_NONE : Desativado.
-
SILENT_FULL : Silêncio total nas horas especificadas.
-
SILENT_DRAWDOWN : Apenas notificações de drawdown são recebidas.
-
-
Silent mode start/end hour: Hora de início e fim do modo silencioso (Hora local do PC/VPS).
8. 🛠️ Advanced
-
Use custom monthly period (manual mode): Para testes manuais ou períodos de relatório não padrão.
📥 Guia de Instalação
Passo 1: Permitir WebRequest no MT5 O MetaTrader bloqueia conexões externas por padrão. Você deve permitir o acesso ao Telegram.
-
Abra o MT5, vá em Ferramentas -> Opções (Ctrl+O).
-
Vá para a aba Expert Advisors.
-
Marque "Permitir WebRequest para os URLs listados".
-
Clique duas vezes em "adicionar novo URL" e cole: https://api.telegram.org
-
Clique em OK.
Passo 2: Obter Token do Bot
-
Abra o Telegram e procure por @BotFather.
-
Envie o comando /newbot .
-
Crie um nome e nome de usuário para o bot (deve terminar em bot ).
-
O BotFather lhe dará um Token. Copie e cole-o no parâmetro Telegram bot token nas configurações do expert.
Passo 3: Obter seu Chat ID
-
Instale o Telegram Buddy no gráfico.
-
Cole o Token obtido no passo anterior nas configurações. Salve, inicie o expert; ele escreverá o status "Online" e seus parâmetros no gráfico.
-
Certifique-se de que o expert está em execução e envie uma mensagem (ex: /start ) para o seu bot no Telegram.
-
O bot responderá automaticamente com uma mensagem contendo seu Chat ID (ex: Your chatID is: 123456789).
-
Copie este ID e cole-o no parâmetro Multichat IDs list.
-
Nota: Se você quiser adicionar outros usuários, peça para eles escreverem para o bot. Em seguida, eles devem encaminhar o ID recebido para você, para que você possa adicioná-lo às configurações.
-
Passo 4: Personalização
-
Identidade: Defina um nome único em Bot/Account name para distinguir relatórios.
-
Intervalos: Configure a frequência de verificação para o seu estilo de negociação.
-
Visual: Use as configurações Simple mode para não sobrecarregar o chat.
-
Agendamento: Configure os relatórios necessários.
-
Modo Silencioso: Configure as horas do Silent mode para descansar tranquilamente.