Telegram Buddy

Telegram Buddy – Ferramenta Profissional de Relatórios e Alertas

🚀 Preço de Lançamento: $39 (Aumento planejado para $79). Assuma o Controle da sua Conta — Em qualquer lugar, a qualquer hora.


Você se preocupa com o rebaixamento (drawdown) quando está longe do computador? Precisa verificar o saldo da conta com frequência, mas acha inconveniente acessar o terminal móvel MT5 toda vez?

O Problema dos Relatórios Padrão: A maioria das ferramentas no Telegram envia enormes blocos de texto listando detalhes de cada negociação. Ler essas mensagens em um smartphone é desconfortável e, com o tempo, os traders param de prestar atenção nelas, arriscando perder mudanças críticas na conta.

A Solução Telegram Buddy: Projetado para traders modernos, o Telegram Buddy fornece uma conexão confiável entre seu terminal MetaTrader 5 e seu smartphone. Graças à função "Simple Mode" (Modo Simples), você recebe exatamente as informações de que precisa — em um formato limpo. O utilitário filtra dados desnecessários, fornecendo apenas os fatos para uma gestão de capital eficaz.

Negocie com confiança e controle sua conta facilmente.


⚠️ Importante: Lógica de Funcionamento

Atenção: Este utilitário destina-se ao macro-monitoramento do estado da conta.

  • Sem Notificações Excessivas: O bot não envia mensagens sobre cada tick ou abertura de ordem. Detalhes como Ticket, Volume ou Preço de Abertura são excluídos para economizar sua atenção.

  • Mudança de Saldo Agregado: Ele monitora a conta durante um intervalo definido (por exemplo, a cada 5 minutos) e envia uma mensagem de resumo sobre o lucro ou prejuízo líquido desse período.

  • Foco no Depósito: Todas as notificações (Negócios Fechados, Drawdown, Relatórios) são estritamente focadas no resultado financeiro e na segurança do depósito.


    🚀 Principais Características

    • Detalhamento Personalizável ("Simple Mode"): Alternadores de modo separados para "Simple" (mensagens curtas) ou "Full" (mensagens com contexto) para cada tipo de notificação: Drawdown, Negócios Fechados e Relatórios.

    • Monitoramento Centralizado: Gerencie vários terminais MT5/MT4 através de um bot central. Use Nomes de Conta (Account Names) exclusivos para entender instantaneamente de onde veio o relatório.

    • "Modo Silencioso" Inteligente (Silent Mode): Silencia notificações de lucro em horários definidos (por exemplo, à noite), mas se necessário, envia notificações de Drawdown se o rebaixamento atingir um nível crítico. Você dormirá tranquilo sabendo que o bot só o acordará em caso de um problema real.

    • Trabalho em Grupo: Compartilhe notificações com parceiros e colegas usando a função Multi-Chat ID.

    • Suporte a Contas Cent e Moedas: Inclui "Divisor de Saldo" para converter valores de contas cent em unidades padrão (por exemplo, dividir por 100) e permite definir seu próprio símbolo de moeda.

    • Sistema Modular de Relatórios: Capacidade de ativar/desativar separadamente relatórios Diários, Semanais e Mensais, e relatórios de Negociações. Também é possível desativar relatórios nos fins de semana (dias não comerciais).


      🛠 Vantagens Técnicas

      O Telegram Buddy foi projetado para alta performance. Ele funciona por temporizador (OnTimer), não a cada tick:

      • Agregação de Atualizações: Em vez de muitas mensagens em negociações de alta frequência, o bot calcula a mudança total do saldo para o intervalo especificado.

      • Frequência Ajustável: Defina o intervalo de verificação de 1 segundo para atualizações em tempo real até 3600 segundos (1 hora) para resumos horários ou períodos mais longos.

      • Baixa Carga: Ao evitar cálculos na função OnTick, o bot cria uma carga significativamente menor no seu PC ou VPS.


        ⚙️ Descrição dos Parâmetros (Inputs)

        (Abaixo estão os nomes dos parâmetros exatamente como aparecem no terminal MT5)

        1. 🤖 Telegram Connection & Identity

        • Telegram bot token: Cole aqui o token da API do seu bot (obtido no @BotFather).

        • Bot/Account name (label in reports): Rótulo personalizado para esta conta (ex: "CorretoraZXY"). Aparecerá no cabeçalho de cada mensagem.

        • true = process user commands, false = only auto reports:

          • true : Modo interativo. O bot responde aos comandos /start, /daily, /dd. (Ative isso em apenas um terminal se usar um bot para várias contas).

          • false : Modo de transmissão. O bot envia notificações, mas ignora mensagens recebidas.

        • Multichat IDs list: Lista de IDs de chat separados por vírgula para receber notificações (ex: 12345678,987654321 ). Se usar apenas para você — cole apenas seu Chat ID.

        2. 🎨 Message Styling (Visual)

        • Simple mode: Drawdown alerts: true = notificações compactas; false = detalhadas (com Nível de Margem e StopOut).

        • Simple mode: Closed deals: true = uma linha com resumo do lucro; false = detalhado com saldo.

        • Simple mode: Daily/Weekly/Monthly reports: true = apenas Lucro e Max Drawdown; false = estatísticas completas.

        3. 💰 Currency & Formatting

        • Balance divisor: Divisor de valores. Defina 100.0 para contas cent para exibir valores padrão. Defina 1.0 para contas normais.

        • Currency symbol: Símbolo da moeda adicionado aos valores (ex: $, €, USD).

        4. ⏱️ Monitoring Intervals

        • Interval for DD check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica mudanças no drawdown.

        • Interval for Closed deals check (sec): Com que frequência (em segundos) o bot verifica novos negócios fechados.

        5. 🔔 Alerts Configuration

        • Enable drawdown alerts: Liga/Desliga notificações automáticas ao aumentar o drawdown.

        • Enable closed trades alerts: Liga/Desliga notificações sobre mudanças no saldo.

        6. 📅 Reporting Schedule (Agendamento)

        • Weekend days: Selecione os dias considerados fins de semana (para pular relatórios).

        • Enable daily report: Ativar resumos diários.

        • Daily report time: Hora de envio do relatório diário (Hora local do PC/VPS).

        • Enable weekly report: Ativar resumos semanais.

        • Weekly report day: Dia da semana para enviar o relatório.

        • Enable monthly report: Ativar resumos mensais (enviados no último dia útil do mês).

        7. 🌙 Silent Mode (Modo Silencioso)

        • Silent mode type:

          • SILENT_NONE : Desativado.

          • SILENT_FULL : Silêncio total nas horas especificadas.

          • SILENT_DRAWDOWN : Apenas notificações de drawdown são recebidas.

        • Silent mode start/end hour: Hora de início e fim do modo silencioso (Hora local do PC/VPS).

        8. 🛠️ Advanced

        • Use custom monthly period (manual mode): Para testes manuais ou períodos de relatório não padrão.


          📥 Guia de Instalação

          Passo 1: Permitir WebRequest no MT5 O MetaTrader bloqueia conexões externas por padrão. Você deve permitir o acesso ao Telegram.

          1. Abra o MT5, vá em Ferramentas -> Opções (Ctrl+O).

          2. Vá para a aba Expert Advisors.

          3. Marque "Permitir WebRequest para os URLs listados".

          4. Clique duas vezes em "adicionar novo URL" e cole: https://api.telegram.org

          5. Clique em OK.

          Passo 2: Obter Token do Bot

          1. Abra o Telegram e procure por @BotFather.

          2. Envie o comando /newbot .

          3. Crie um nome e nome de usuário para o bot (deve terminar em bot ).

          4. O BotFather lhe dará um Token. Copie e cole-o no parâmetro Telegram bot token nas configurações do expert.

          Passo 3: Obter seu Chat ID

          1. Instale o Telegram Buddy no gráfico.

          2. Cole o Token obtido no passo anterior nas configurações. Salve, inicie o expert; ele escreverá o status "Online" e seus parâmetros no gráfico.

          3. Certifique-se de que o expert está em execução e envie uma mensagem (ex: /start ) para o seu bot no Telegram.

          4. O bot responderá automaticamente com uma mensagem contendo seu Chat ID (ex: Your chatID is: 123456789).

          5. Copie este ID e cole-o no parâmetro Multichat IDs list.

            • Nota: Se você quiser adicionar outros usuários, peça para eles escreverem para o bot. Em seguida, eles devem encaminhar o ID recebido para você, para que você possa adicioná-lo às configurações.

          Passo 4: Personalização

          1. Identidade: Defina um nome único em Bot/Account name para distinguir relatórios.

          2. Intervalos: Configure a frequência de verificação para o seu estilo de negociação.

          3. Visual: Use as configurações Simple mode para não sobrecarregar o chat.

          4. Agendamento: Configure os relatórios necessários.

          5. Modo Silencioso: Configure as horas do Silent mode para descansar tranquilamente.

          Mais do autor
          Telegram Buddy MT4
          Evgenii Kriachkin
          Utilitários
          Telegram Buddy – Ferramenta profissional de denúncia e notificação   Preço de lançamento: US$ 39   (Previsão de aumento para   US$ 79   ).   Assuma o controle da sua conta — em qualquer lugar, a qualquer hora. Você se preocupa em perder seu saldo quando está longe do computador? Precisa verificar o saldo da sua conta com frequência, mas acha inconveniente acessar o terminal móvel MT5 toda vez? O problema com os relatórios padrão:   a maioria das ferramentas do Telegram envia grandes quantida
          Filtro:
          Sem comentários
          Responder ao comentário