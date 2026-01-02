Telegram Buddy - Herramienta profesional de informes y alertas de operaciones.

¿Le preocupa el drawdown cuando está lejos de su ordenador? ¿Necesita comprobar el saldo de su cuenta con frecuencia, pero le resulta incómodo acceder al terminal móvil MT5 cada vez?

El Problema con los Informes Estándar: La mayoría de las herramientas de Telegram envían enormes bloques de texto con los detalles de cada operación. Leer estos mensajes en un smartphone es incómodo, y con el tiempo, los traders dejan de prestarles atención, arriesgándose a perderse cambios críticos en la cuenta.

La solución Telegram Buddy: Diseñado para los operadores modernos, Telegram Buddy proporciona una conexión fiable entre su terminal MetaTrader 5 y su smartphone. Gracias a la función "Modo Simple", obtendrá exactamente la información que necesita - en un formato limpio. La utilidad filtra los datos innecesarios, proporcionando sólo los hechos para una gestión eficaz del capital.

⚠️ Importante: Lógica de funcionamiento

Nota: Esta utilidad está diseñada para la macro-monitorización del estado de la cuenta.

Sin Notificaciones Excesivas: El bot no envía mensajes sobre cada tick o apertura de orden. Detalles como Ticket, Volumen o Precio de Apertura son excluidos para ahorrar su atención.

Cambio de Saldo Agregado: Monitoriza la cuenta durante un intervalo especificado (por ejemplo, cada 5 minutos) y envía un mensaje resumen sobre la ganancia o pérdida neta de ese periodo.

Enfoque en el Depósito: Todas las notificaciones (Operaciones Cerradas, Drawdown, Informes) se centran estrictamente en el resultado financiero y la seguridad del depósito.

Características principales

Detalle de Informes Personalizable ("Modo Simple"): Cambios de modo independientes para "Simple" (mensajes lo más cortos posible) o "Completo" (mensajes con contexto) para cada tipo de notificación: Reducción, Operaciones cerradas e Informes.

Supervisión centralizada: Gestione múltiples terminales MT5/MT4 a través de un bot central. Utilice Nombres de Cuenta únicos para comprender al instante de dónde procede el informe.

Inteligente "Modo Silencioso": Silencia las notificaciones de ganancias durante horas específicas (por ejemplo, por la noche), pero si es necesario, envía notificaciones de Drawdown si la reducción alcanza un nivel crítico. Dormirá tranquilo sabiendo que el bot le despertará sólo en caso de un problema real.

Trabajo en grupo: Comparta notificaciones con socios y colegas utilizando la función Multi-Chat ID.

Cuenta Cent y soporte de divisas: Incluye un "Divisor de saldo" para convertir los valores de la cuenta Cent en unidades estándar (por ejemplo, dividiendo por 100) y le permite establecer su propio símbolo de moneda.

Sistema de informes modular: Posibilidad de activar/desactivar por separado los informes diarios, semanales y mensuales, así como los informes de operaciones. También puede desactivar los informes los fines de semana (días no hábiles).

🛠 Ventajas Técnicas

Telegram Buddy está diseñado para un alto rendimiento. Funciona en un temporizador (OnTimer), no en cada tick:

Agregación de Actualizaciones: En lugar de múltiples mensajes durante la negociación de alta frecuencia, el bot calcula el cambio de saldo total para el intervalo especificado.

Frecuencia ajustable: Establezca el intervalo de comprobación desde 1 segundo para actualizaciones en tiempo real hasta 3600 segundos (1 hora) para resúmenes horarios o periodos más largos.

Baja Carga: Al evitar cálculos en la función OnTick, el bot crea significativamente menos carga en su PC o VPS.

⚙️ Descripción de los Parámetros de Entrada

(Abajo están los nombres de los parámetros exactamente como aparecen en la terminal MT5)

1. 🤖 Conexión e identidad de Telegram

Token del bot de Telegram: Pega aquí el token API de tu bot (obtenido de @BotFather).

Nombre del bot/cuenta (etiqueta en los informes): Etiqueta personalizada para esta cuenta (por ejemplo, "BrokerZXY"). Aparecerá en la cabecera de cada mensaje.

true = procesa comandos de usuario, false = sólo informes automáticos: true : Modo interactivo. El bot responde a los comandos /start, /daily, /dd. (Habilítelo sólo en un terminal si utiliza un bot para varias cuentas). false : Modo difusión. El bot envía notificaciones pero ignora los mensajes entrantes.

Lista de IDs Multichat: Lista separada por comas de IDs de Chat para recibir notificaciones (por ejemplo, 12345678,987654321 ). Si lo usas sólo para ti - pega sólo tu ID de Chat.

2. 🎨 Estilo del mensaje (Visuales)

Modo simple: Alertas de Drawdown: true = notificaciones compactas; false = detalladas (con Margin Level y StopOut).

Modo simple: Operaciones cerradas: true = una línea con resumen de beneficios; false = detallado con saldo.

Modo simple: Informes diarios/semanales/mensuales: verdadero = sólo Beneficio y Reducción máxima; falso = estadísticas completas.

3. 💰 Divisa y formato

Divisor de saldo: Divisor de valor. Fijar en 100.0 para cuentas cent para mostrar valores estándar. Fije a 1.0 para cuentas regulares.

Símbolo de moneda: Símbolo de moneda que se añade a los valores (por ejemplo, $, €, USD).

4. ⏱️ Intervalos de control

Intervalo para comprobación DD (seg): Frecuencia (en segundos) con la que el bot comprueba los cambios en las detracciones.

Intervalo de comprobación de operaciones cerradas (segundos): Con qué frecuencia (en segundos) el bot comprueba si hay nuevas operaciones cerradas.

5. 🔔 Configuración de Alertas

Activar alertas de drawdown: Activar/desactivar las notificaciones automáticas cuando aumenta el drawdown.

Activar alertas de operaciones cerradas: Activar/Desactivar notificaciones sobre cambios en el saldo.

6. 📅 Calendario de informes

Días de fin de semana: Seleccionar días considerados fines de semana (para omitir informes).

Habilitar informe diario: Habilitar resúmenes diarios.

Hora de informe diario: Hora de envío del informe diario (hora del PC/VPS local).

Activar informe semanal: Habilitar resúmenes semanales.

Día del informe semanal: Día de la semana para enviar el informe.

Activar informe mensual: Habilitar resúmenes mensuales (se envían el último día laborable del mes).

7. 🌙 Modo silencioso

Tipo de modo silencioso: SILENT_NONE : Desactivado. SILENT_FULL : Silencio total durante las horas especificadas. SILENT_DRAWDOWN : Sólo se reciben notificaciones de detracciones.

Hora de inicio/fin del modo silencioso: Hora de inicio y fin del modo silencioso (Hora local del PC/VPS).

8. 🛠️ Avanzado

Utilizar periodo mensual personalizado (modo manual): Para pruebas manuales o periodos de informes no estándar.

📥 Guía de Instalación

Paso 1: Permitir WebRequest en MT5 MetaTrader bloquea las conexiones externas por defecto. Debes permitir el acceso a Telegram.

Abra MT5, vaya a Herramientas -> Opciones (Ctrl+O). Ve a la pestaña Asesores Expertos. Marca "Permitir WebRequest para la URL listada". Haz doble click en "añadir nueva URL" y pega: https: //api.telegram.org Haz click en OK.

Paso 2: Obtener Bot Token

Abre Telegram y busca @BotFather. Envía el comando /newbot . Crea un nombre y un nombre de usuario para el bot (debe terminar en bot ). BotFather te dará un Token. Cópialo y pégalo en el parámetro token del bot de Telegram en la configuración del asesor.

Paso 3: Obtenga su ID de Chat

Instala Telegram Buddy en el gráfico. Pegue el Token obtenido en el paso anterior en la configuración. Guarde, ejecute el asesor; escribirá el estado "Online" y sus parámetros en el gráfico. Asegúrese de que el asesor está funcionando y envíe un mensaje (por ejemplo, /start ) a su bot en Telegram. El bot responderá automáticamente con un mensaje que contiene su ID de chat (por ejemplo, Su chatID es: 123456789). Copia este ID y pégalo en el parámetro de la lista Multichat IDs. Nota: Si quieres añadir a otros usuarios, pídeles que escriban al bot. A continuación, deberán enviarte el ID recibido para que puedas añadirlo a la configuración.

Paso 4: Personalización