Telegram Buddy MT4

Haben Sie Angst, Ihr Guthaben zu verlieren, wenn Sie nicht an Ihrem Computer sind? Müssen Sie Ihren Kontostand häufig überprüfen, finden es aber lästig, sich jedes Mal beim mobilen Terminal MT5 anzumelden?

Das Problem mit den Standardberichten: Die meisten Telegram-Tools senden große Mengen an Text, der jeden Handel detailliert beschreibt. Diese Nachrichten sind auf einem Smartphone schwer zu lesen, und mit der Zeit hören Händler auf, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, und riskieren, wichtige Kontoveränderungen zu verpassen.

Telegram Buddy Lösung: Telegram Buddy wurde für moderne Trader entwickelt und bietet eine sichere Verbindung zwischen Ihrem MetaTrader 5 Terminal und Ihrem Smartphone. Dank der Funktion "Einfacher Modus" erhalten Sie genau die Informationen, die Sie benötigen - in einem übersichtlichen Format. Das Tool filtert unnötige Daten heraus und liefert nur die Fakten für ein effektives Kapitalmanagement.

⚠️ Wichtig: Betriebslogik

Bitte beachten Sie: Dieses Dienstprogramm ist für dieMakro-Überwachung des Kontostatus gedacht.

Keine unnötigen Benachrichtigungen: Der Bot sendet keine Nachrichten über jeden Tick oder jede Ordereröffnung. Details wie Ticket, Volumen oder Eröffnungskurs sind ausgeschlossen, um Ihre Aufmerksamkeit zu sparen.

Zusammenfassung des Kontostandes : Der Bot überwacht das Konto über ein bestimmtes Intervall (z.B. alle 5 Minuten) und sendet eine zusammenfassende Nachricht über den Nettogewinn oder -verlust für diesen Zeitraum.

Fokus auf die Einlage: Alle Benachrichtigungen (Geschlossene Geschäfte, Drawdown, Berichte) sind strikt auf das Finanzergebnis und die Einlagensicherheit ausgerichtet.

🚀 Hauptmerkmale

Anpassbare Berichtsdetails ("Einfacher Modus"): Separate Schalter für die Modi "Einfach" (kürzestmögliche Meldungen) oder "Vollständig" (Meldungen mit Kontext) für jeden Benachrichtigungstyp: Drawdowns, geschlossene Trades und Berichte. Zentralisierte Überwachung: Verwalten Sie mehrere MT5/MT4-Terminals über einen einzigen zentralen Bot. Verwenden Sie eindeutige Kontonamen, um sofort zu verstehen, woher die Berichte stammen. Intelligenter "Silent Mode": Unterdrückt Gewinnbenachrichtigungen während bestimmter Stunden (z.B. nachts),sendet aberbei Bedarf Drawdown-Benachrichtigungen, wenn der Drawdown ein kritisches Niveau erreicht. So können Sie ruhig schlafen, denn Sie wissen, dass der Bot Sie nur im Falle eines echten Problems aufwecken wird. Zusammenarbeit in der Gruppe: Teilen Sie Benachrichtigungen mit Partnern und Kollegen mithilfe der Multi-Chat-ID-Funktion. Unterstützung für Cent-Konten und Währungen: Enthält einen "Saldo-Divisor" für die Umrechnung von Cent-Kontowerten in Standardeinheiten (z. B. Division durch 100) und ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Währungssymbol festzulegen. Modulares Berichtssystem: Sie können tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte sowie Handelsberichte individuell aktivieren/deaktivieren. Sie können auch Berichte an Wochenenden (Nicht-Handelstage) deaktivieren.

🛠 Technische Vorteile

Telegram Buddy ist auf hohe Leistung ausgelegt. Es läuft nach einem Timer (OnTimer) und nicht bei jedem Tick:

Update-Aggregation: Anstatt beim Hochfrequenzhandel mehrere Nachrichten zu senden, berechnet der Bot die gesamte Kontostandsänderung über ein bestimmtes Intervall.

Konfigurierbare Häufigkeit: Stellen Sie das Prüfintervall von 1 Sekunde für Echtzeit-Updates auf 3600 Sekunden (1 Stunde) für stündliche Zusammenfassungen oder einen längeren Zeitraum ein.

Geringe Belastung: Durch den Verzicht auf Berechnungen in der OnTick-Funktion belastet der Bot Ihren PC oder VPS deutlich weniger.

⚙️ Beschreibung der Parameter (Inputs)

(Nachfolgend die Namen der Parameter, wie sie im MT5-Terminal erscheinen)

1. 🤖 Telegramm Verbindung & Identität

Telegram-Bot-Token: Fügen Sie hier den API-Token Ihres Bots ein (den Sie von @BotFather erhalten haben).

Bot/Kontoname (Bezeichnung in Berichten): Eine benutzerdefinierte Bezeichnung für dieses Konto (z. B. "BrokerZXY"). Sie wird im Titel jeder Nachricht erscheinen.

true = Benutzerbefehle verarbeiten, false = nur automatische Berichte: true : Interaktiver Modus. Der Bot antwortet auf die Befehle /start, /daily, /dd. (Aktivieren Sie dies nur auf einem Terminal , wenn Sie denselben Bot für mehrere Konten verwenden). false : Broadcast-Modus. Der Bot sendet Benachrichtigungen, ignoriert aber eingehende Nachrichten.

Multichat-IDs-Liste: Eine durch Komma getrennte Liste von Chat-IDs, die Benachrichtigungen erhalten sollen (z. B. 12345678, 987654321). Wenn Sie diese Funktion für sich selbst verwenden, geben Sie nur Ihre Chat-ID an.

2. 🎨 Nachrichtengestaltung (Visualisierung)

Einfacher Modus: Drawdown-Warnungen: true = kompakte Benachrichtigungen; false = detailliert (mit Margin-Level und StopOut).

Einfacher Modus: Geschlossene Geschäfte: true = eine Zeile mit Gesamtgewinn; false = mehr Details mit Saldo.

Einfacher Modus: Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Berichte: true = nur Gewinn und maximaler Drawdown; false = vollständige Statistiken.

3. 💰 Währung & Formatierung

Saldo-Divisor: Divisor der Werte. Für Cent-Konten auf 100,0 setzen, um Standardwerte anzuzeigen. Für normale Konten auf 1,0 setzen.

Währungssymbol: Das Währungssymbol, das an die Werte angehängt wird (z. B. $, €, USD).

4. ⏱️ Überwachungsintervalle

Intervall für DD-Prüfung (Sek.): Wie oft (in Sekunden) prüft der Bot auf Änderungen der Inanspruchnahme.

Intervall für die Prüfung auf geschlossene Geschäfte (Sek.): Wie oft (in Sekunden) der Bot auf neue geschlossene Geschäfte prüft.

5. 🔔 Konfiguration der Alarme

Drawdown-Warnungen aktivieren: Schaltet automatische Benachrichtigungen ein/aus, wenn der Drawdown steigt.

Alarme für geschlossene Geschäfte aktivieren: Benachrichtigungen über Saldoänderungen ein-/ausschalten .

6. 📅 Zeitplan für die Berichterstattung

Wochenendtage: Wählen Sie Tage aus , die als Wochenenden gelten (um Berichte zu überspringen).

Täglichen Bericht aktivieren: Aktivieren Sie tägliche Berichte.

Uhrzeit des Tagesberichts: Uhrzeit des Versands des Tagesberichts (Ortszeit des PC/VPS).

Wochenbericht aktivieren: Aktivieren Sie wöchentliche Zusammenfassungen.

Tag des Wochenberichts: Wochentag , an dem der Bericht gesendet wird.

Monatsbericht aktivieren: Monatliche Zusammenfassungen aktivieren (werden am letzten Arbeitstag des Monats gesendet).

7. 🌙 Stiller Modus

Typ des stummen Modus: SILENT_NONE : Deaktiviert. SILENT_FULL : Vollständige Stille während der angegebenen Stunden. SILENT_DRAWDOWN : Es werden nur Absenkungsbenachrichtigungen gesendet.

Silent mode start/end hour: Die Start- und Endzeit des stillen Modus ( Ortszeit des PC/VPS).

8. 🛠️ Erweitert

Benutzerdefinierten monatlichen Zeitraum verwenden (manueller Modus): Für manuelle Tests oder nicht standardmäßige Berichtszeiträume.

📥 Installationsanweisungen

Schritt 1: Erlauben Sie WebRequest in MT5 - MetaTrader blockiert standardmäßig externe Verbindungen. Sie müssen den Zugang zu Telegram erlauben.

Öffnen Sie MT5, gehen Sie zuExtras -> Optionen ( Strg+O). Gehen Sie auf die Registerkarte "Berater". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"WebRequest für die folgenden URLs zulassen". Doppelklicken Sie auf "Neue URL hinzufügen" und fügen Sie ein: https://api.telegram.org Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: Holen Sie sich ein Bot-Token

Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach@BotFather. Senden Sie den Befehl /newbot . Denke dir einen Namen und einen Benutzernamen für den Bot aus (muss auf bot enden). BotFather wird direin Token geben. Kopieren Sie diesen und fügen Sie ihn in den Telegram-Bot-Token-Parameter in den Advisor-Einstellungen ein.

Schritt 3: Erhalten Sie Ihre Chat-ID

Installieren Sie Telegram Buddy auf Ihrem Chart. Fügen Sieden im vorherigen Schritt erhaltenen Token in die Einstellungen ein. Speichern Sie, starten Sie den Advisor und er wird den "Online"-Status und Ihre Parameter auf dem Chart anzeigen. Vergewissern Sie sich, dass der EA läuft und senden Sie eine Nachricht (z.B. /start ) an Ihren Telegram-Bot. Der Bot wird Ihnen automatisch mit einer Nachricht mit Ihrer Chat-ID antworten (z.B.:Ihre Chat-ID lautet: 123456789 ). Kopieren Sie diese ID und fügen Sie sie in den Listenparameter Multichat IDs ein.

Hinweis: Wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen möchten, bitten Sie sie, dem Bot eine Nachricht zu schicken. Sie sollten Ihnen dann die erhaltene ID übermitteln, damit Sie sie zu Ihren Einstellungen hinzufügen können.

Schritt 4: Personalisierung