DLMFX Golden ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem täglichen (D1) Zeitrahmen optimiert ist.

Er wurde für Händler entwickelt, die einen Handelsansatz mit niedriger Frequenz und hoher Wahrscheinlichkeit bevorzugen, der sich auf die langfristige Marktstruktur konzentriert und kurzfristige Störungen vermeidet.





Handelsstrategie

DLMFX Golden basiert auf einem Portfolio von 28 unabhängigen Handelsstrategien, die alle für den XAUUSD Daily-Zeitrahmen optimiert sind.

Jede Strategie wird unter bestimmten Marktbedingungen ausgelöst, so dass sich der EA dynamisch an unterschiedliche Goldmarktumgebungen anpassen kann.

Um Robustheit und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten:

Jede Strategie wurde über einen definierten Optimierungszeitraum innerhalb der Stichprobe optimiert.

Die Leistung wurde dann in einem separaten Zeitraum außerhalb des Optimierungsbereichs validiert.

Das endgültige Verhalten wurde durch Forward-Tests unter realen Marktbedingungen bestätigt.

Dieser strukturierte Prozess trägt dazu bei, eine Überanpassung zu vermeiden, und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer stabilen Leistung im Laufe der Zeit.





Risiko-Management

Jeder von DLMFX Golden ausgeführte Handel beinhaltet:

Vordefinierte Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels

Eingebaute Risikokontrolle basierend auf dem Kontostand

Optionales dynamisches Stop-Management zum Schutz der Gewinne

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Durchschnittsstrategien, um ein konservatives und professionelles Risikoprofil zu gewährleisten.





Plug & Play - keine Konfiguration erforderlich

DLMFX Golden ist ein Plug-and-Play Expert Advisor.

Es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich.

Der EA arbeitet optimal mit den Standard-Eingabewerten

Schließen Sie ihn einfach an einen XAUUSD D1-Chart an und lassen Sie ihn automatisch handeln

Damit ist er sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader geeignet.





Hauptmerkmale

✔ Portfolio von 28 optimierten Handelsstrategien

✔ Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert

✔ Entwickelt für den täglichen Zeitrahmen (D1)

✔ In-sample und out-of-sample validierte Logik

✔ Unter realen Marktbedingungen getestet

✔ Keine Konfiguration erforderlich - Standardeinstellungen empfohlen

✔ Vollautomatischer Handel

✔ Fortschrittliches eingebautes Risikomanagement

✔ Nur mit MetaTrader 5 kompatibel

✔ Sichere Strategie - Kein Martingale / Kein Grid





Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: D1 (Täglich)

Mindestguthaben: Abhängig von Broker-Konditionen und Risikoprofil

Kontotyp: Demo- und Live-Konten werden unterstützt

Um beste Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie den EA nur auf einem XAUUSD D1-Chart laufen.

Das offizielle Handelssignal für DLMFX Golden ist derzeit in Arbeit und wird veröffentlicht , sobald eine ausreichende Handelshistorie verfügbar ist, um eine transparente und zuverlässige Leistungsverfolgung zu gewährleisten.

⚠️ Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.