DLMFX Golden

DLMFX Golden es un Asesor Experto totalmente automatizado, optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal Diario (D1).
Está diseñado para traders que prefieren un enfoque de trading de baja frecuencia y alta probabilidad, centrándose en la estructura de mercado a largo plazo y evitando el ruido de marcos temporales inferiores.


Estrategia de Trading

DLMFX Golden está construido sobre un portafolio de 28 estrategias de trading independientes, todas optimizadas para XAUUSD en el marco temporal Diario.
Cada estrategia se activa bajo condiciones específicas del mercado, permitiendo que el EA se adapte dinámicamente a diferentes entornos del mercado del Oro.

Para garantizar robustez y fiabilidad a largo plazo:

  • Cada estrategia fue optimizada utilizando un período de optimización in-sample definido

  • El rendimiento fue posteriormente validado en un período out-of-sample separado, fuera del rango de optimización

  • El comportamiento final fue confirmado mediante pruebas forward en condiciones reales de mercado

Este proceso estructurado ayuda a reducir el sobreajuste (overfitting) y aumenta la probabilidad de un rendimiento estable a lo largo del tiempo.


Gestión de Riesgo

Cada operación ejecutada por DLMFX Golden incluye:

  • Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) predefinidos

  • Control de riesgo integrado basado en el balance de la cuenta

  • Gestión dinámica opcional del stop para proteger beneficios

El EA no utiliza estrategias Martingala, Grid ni sistemas de promediado, garantizando un perfil de riesgo conservador y profesional.


Plug & Play – No requiere configuración

DLMFX Golden es un Asesor Experto plug-and-play.

  • No se requiere configuración manual

  • El EA funciona de forma óptima utilizando los valores por defecto

  • Simplemente adjúntelo a un gráfico XAUUSD en D1 y deje que opere automáticamente

Esto lo hace adecuado tanto para traders principiantes como avanzados.


Características Clave

✔ Portafolio de 28 estrategias de trading optimizadas
✔ Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
✔ Diseñado para el marco temporal Diario (D1)
✔ Lógica validada in-sample y out-of-sample
✔ Probado mediante forward testing en condiciones reales de mercado
No requiere configuración – se recomiendan los valores por defecto
✔ Trading totalmente automatizado
✔ Gestión de riesgo avanzada integrada
✔ Compatible únicamente con MetaTrader 5
✔ Estrategia segura — Sin Martingala / Sin Grid


Uso Recomendado

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: D1 (Diario)

  • Balance mínimo: Depende de las condiciones del broker y del perfil de riesgo

  • Tipo de cuenta: Compatible con cuentas Demo y Reales

Para obtener mejores resultados, ejecute el EA en un solo gráfico XAUUSD en D1.

La señal oficial de trading de DLMFX Golden se encuentra actualmente en proceso y será publicada tan pronto como exista suficiente historial de operaciones para garantizar un seguimiento transparente y fiable del rendimiento.

⚠️ Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.


