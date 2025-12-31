EmaSuperRealtimeIntent

EMA Intent Engine es un indicador de inteligencia de mercado diseñado para responder a la pregunta que más preocupa a los operadores: ¿qué es lo más probable que haga el mercado a continuación? En lugar de cruces de EMA retardados o flechas de compra/venta, analiza cómo se comporta el precio alrededor de la EMA -dominio del cuerpo frente a la mecha, fuerza de reacción, calidad del seguimiento, compresión y contexto de volatilidad- para clasificar la intención del mercado en estados claros como aceptación de tendencia genuina, tendencias falsas o mecánicas, trampas de liquidez, zonas de reversión a la media, compresión antes de expansión y cambios de régimen reales, cada uno con una puntuación de confianza y orientación sobre qué esperar y qué no esperar; no repinta, funciona en cualquier mercado o marco temporal, evita el spam de señales y el sesgo retrospectivo, y está construido como una capa de ayuda a la toma de decisiones que ayuda a los operadores a filtrar las malas operaciones, evitar las entradas tardías y operar sólo cuando el mercado muestra un compromiso real en lugar de un comportamiento EMA engañoso.

