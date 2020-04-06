GoldEdge Adaptive H1

Vollständige Produktbeschreibung

Überblick

GoldEdge Adaptive H1 ist ein systematischer Trading Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA stellt einen modernen, quantitativen Ansatz für den Goldhandel dar, der auf einer soliden statistischen Validierung und nicht auf einer kurvenbasierten Optimierung beruht.

Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests veröffentliche ich diesen EA als meinen ersten kommerziellen EA. Er verkörpert die Prinzipien, an die ich glaube: ehrliche Validierung, realistische Erwartungen und transparente Leistungsmetriken.

Kernphilosophie

Dieser EA ist KEIN "heiliger Gral" oder ein "Schnell-reich-werden"-System. Es ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um zu liefern:

  • Konsistente, bescheidene Erträge (geschätzte 12-20% jährlich)
  • Kontrolliertes Risiko (historischer maximaler Drawdown ~12%)
  • Statistische Validität (über 350 Trades in 10 Jahren)
  • Anpassungsfähiges Verhalten (gute Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen)

Wenn Sie auf der Suche nach Versprechungen von jährlichen Renditen von über 100 % bei null Risiko sind, ist dies nichts für Sie. Wenn Sie Ehrlichkeit, Robustheit und professionelle Validierung schätzen, lesen Sie weiter.

Hauptmerkmale

✅ Umfassend validiert

  • 10 Jahre Backtesting (2015-2024) mit 98% Datenqualität
  • 350+ Trades für eine statistisch signifikante Stichprobengröße
  • Out-of-Sample-Tests, bei denen die OOS-Periode die IS-Periode übertraf (starker Indikator für Robustheit)
  • Walk-Forward-Analyse mit 67 % Robustheitsgrad bestanden
  • Monte-Carlo-Simulation hält 96 % des Gewinns in 80 % der Szenarien aufrecht

✅ Intelligentes Risikomanagement

  • Adaptiver Stop-Loss mit ATR und prozentualen Methoden
  • Kontrolle des maximalen Drawdowns mit einer historischen DD von 11-13%
  • Trailing Stop zum Schutz der Gewinne
  • Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging Down

✅ Ausgewogene Performance

  • Gewinnrate: ~52-54% (realistisch und nachhaltig)
  • Gewinnfaktor: 1,49-1,73 (je nach Bedingungen)
  • Durchschnittliche Handelsdauer: variiert je nach Marktvolatilität
  • Trades pro Monat: ~3-4 (Qualität vor Quantität)

✅ Professionelle Entwicklung

  • Entwickelt mit quantitativen Methoden
  • Getestet mit echten Tickdaten aus seriösen Quellen
  • Keine Über-Optimierung auf aktuelle Daten
  • Über mehrere Marktzyklen hinweg validiert

Zusammenfassung der Performance

Backtest-Zeitraum: 2015.01.01 - 2024.10.30 (10 Jahre)

Test-Konfiguration:

  • Ersteinlage: $10.000
  • Losgröße: 0,1 fest (vollständig anpassbar in den Einstellungen)
  • Risikomodell: Konservatives festes Lot zur Validierung (anpassbar auf prozentuale Basis in Live)

Wichtige Kennzahlen:

  • Gesamtgewinn: $13.714 - $24.187 (abhängig von den Broker-Konditionen)
  • Jährliche Rendite: 12-24% (konservative Schätzung: 15-20%)
  • Maximaler Drawdown: 11.5-12.6%
  • Rendite/Drawdown-Verhältnis: 4,7-7,1
  • Sharpe-Verhältnis: 0,88-2,00
  • Gesamte Trades: 350-381
  • Gewinn-Rate: 52-54%
  • Gewinn-Faktor: 1,49-1,73

Hinweis: Die Ergebnisse variieren zwischen SQX- und MT5-Backtests aufgrund unterschiedlicher Modellierungsmethoden. Ich stelle beide zur Verfügung, um über realistische Erwartungen transparent zu sein.

Was macht diesen EA anders

1. Ehrliches Marketing

Ich verstecke die Drawdowns nicht. Ich picke mir nicht die besten Perioden heraus. Ich zeige Ihnen das gesamte 10-Jahres-Bild, auch die schwierigen Zeiten.

2. Validierung außerhalb der Stichprobe

Die Strategie schneidet bei Out-of-Sample-Daten besser ab als bei In-Sample-Daten. Dies ist der Goldstandard der Validierung - es bedeutet, dass die Strategie nicht an die historischen Daten angepasst ist.

3. Walk-Forward getestet

Die Walk-Forward-Analyse wurde bestanden, wobei 6 von 16 Parameterkombinationen erfolgreich waren. Dies zeigt, dass sich die Strategie an sich ändernde Marktbedingungen anpassen kann, wenn sie regelmäßig neu optimiert wird.

4. Monte-Carlo-geprüft

In 80% der randomisierten Szenarien behält die Strategie 96%+ ihres ursprünglichen Gewinns bei. Dies beweist die statistische Stabilität.

5. Professionelle Tests

  • 98% Datenqualität
  • 330+ Millionen verarbeitete Ticks
  • Echte Spread- und Provisionskosten
  • Realistische Slippage-Modellierung

Für wen ist dieser EA geeignet?

✅ Perfekt für:

  • Trader mit konservativem bis moderatem Risiko
  • Diejenigen, die eine ordentliche Validierung über auffällige Ergebnisse stellen
  • Trader, die mit 10-15% Drawdowns zurechtkommen
  • Personen, die eine jährliche Rendite von 15-25 % anstreben (realistischer Bereich)
  • Diejenigen, die bereit sind, zu überwachen und bei Bedarf anzupassen

NICHT für:

  • Trader, die jährliche Renditen von 100%+ anstreben
  • Vollständiger "Einstellen und Vergessen"-Ansatz (Überwachung empfohlen)
  • Null-Drawdown-Erwartungen
  • Sehr aggressive Handelsstile

Wichtige Haftungsausschlüsse

Leistung kann variieren

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die gezeigten Backtests basieren auf historischen Daten mit spezifischen Broker-Bedingungen (Spread 8 Pips, Kommission $6 pro Handel). Ihre Ergebnisse können variieren, abhängig von:

  • den Spreads und Provisionen Ihres Brokers
  • Ausführungsqualität und Slippage
  • Marktbedingungen (Volatilität, Trends und Schwankungen)
  • Ihren gewählten Risikoeinstellungen

Nicht Einstellen und Vergessen

Obwohl der EA so konzipiert ist, dass er robust ist, empfehle ich eine monatliche Überwachung. Wenn die Leistung erheblich von den im Backtesting ermittelten Erwartungen abweicht, sind möglicherweise Anpassungen erforderlich. Die Goldmärkte entwickeln sich weiter, und anpassungsfähige Strategien können im Laufe der Zeit eine Aktualisierung der Parameter erfordern.

Risikowarnung

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA kann, wie alle Handelssysteme, Verlustphasen erleben. Der maximale historische Drawdown betrug ~12%, aber zukünftige Drawdowns könnten diesen Wert übersteigen.

Abschließende Überlegungen

Ich habe Monate damit verbracht, diesen EA zu entwickeln und zu validieren. Ich habe ihn durch alle mir bekannten Tests laufen lassen: In-Sample, Out-of-Sample, Walk-Forward, Monte Carlo. Ich war brutal ehrlich, was seine Grenzen angeht.

Dieser EA wird Sie nicht über Nacht zum Millionär machen. Aber wenn Sie auf der Suche nach einem professionell geprüften, ehrlich vermarkteten und durchdacht konzipierten Goldhandelssystem sind, glaube ich, dass GoldEdge Adaptive H1 dieses Ziel erreicht.

Ich beginne meine Reise als EA-Entwickler, und ich möchte es auf die richtige Weise tun - mit Integrität und Transparenz. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie diesen Ansatz.

Danke, dass Sie meine Arbeit in Betracht ziehen.

- Bogdan Kapustin

    Kaufen Sie jetzt und schließen Sie sich Händlern an, die ehrliche, geprüfte Handelssysteme schätzen.

    Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA wird im Ist-Zustand und ohne Rentabilitätsgarantie bereitgestellt.



