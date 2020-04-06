Vollständige Produktbeschreibung

Überblick

GoldEdge Adaptive H1 ist ein systematischer Trading Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA stellt einen modernen, quantitativen Ansatz für den Goldhandel dar, der auf einer soliden statistischen Validierung und nicht auf einer kurvenbasierten Optimierung beruht.

Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests veröffentliche ich diesen EA als meinen ersten kommerziellen EA. Er verkörpert die Prinzipien, an die ich glaube: ehrliche Validierung, realistische Erwartungen und transparente Leistungsmetriken.

Kernphilosophie

Dieser EA ist KEIN "heiliger Gral" oder ein "Schnell-reich-werden"-System. Es ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um zu liefern:

Konsistente, bescheidene Erträge (geschätzte 12-20% jährlich)

(geschätzte 12-20% jährlich) Kontrolliertes Risiko (historischer maximaler Drawdown ~12%)

(historischer maximaler Drawdown ~12%) Statistische Validität (über 350 Trades in 10 Jahren)

(über 350 Trades in 10 Jahren) Anpassungsfähiges Verhalten (gute Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen)

Wenn Sie auf der Suche nach Versprechungen von jährlichen Renditen von über 100 % bei null Risiko sind, ist dies nichts für Sie. Wenn Sie Ehrlichkeit, Robustheit und professionelle Validierung schätzen, lesen Sie weiter.

Hauptmerkmale

✅ Umfassend validiert

10 Jahre Backtesting (2015-2024) mit 98% Datenqualität

(2015-2024) mit 98% Datenqualität 350+ Trades für eine statistisch signifikante Stichprobengröße

für eine statistisch signifikante Stichprobengröße Out-of-Sample-Tests , bei denen die OOS-Periode die IS-Periode übertraf (starker Indikator für Robustheit)

, bei denen die OOS-Periode die IS-Periode übertraf (starker Indikator für Robustheit) Walk-Forward-Analyse mit 67 % Robustheitsgrad bestanden

mit 67 % Robustheitsgrad bestanden Monte-Carlo-Simulation hält 96 % des Gewinns in 80 % der Szenarien aufrecht

✅ Intelligentes Risikomanagement

Adaptiver Stop-Loss mit ATR und prozentualen Methoden

mit ATR und prozentualen Methoden Kontrolle des maximalen Drawdowns mit einer historischen DD von 11-13%

mit einer historischen DD von 11-13% Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

zum Schutz der Gewinne Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging Down

✅ Ausgewogene Performance

Gewinnrate: ~52-54% (realistisch und nachhaltig)

~52-54% (realistisch und nachhaltig) Gewinnfaktor: 1,49-1,73 (je nach Bedingungen)

1,49-1,73 (je nach Bedingungen) Durchschnittliche Handelsdauer: variiert je nach Marktvolatilität

variiert je nach Marktvolatilität Trades pro Monat: ~3-4 (Qualität vor Quantität)