GoldenPetaPop15M

💎 PREISHINWEIS: Der aktuelle Preis von 60 USD ist ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot. Der Preis wird dauerhaft um 30 USD für jeweils 20 verkaufte Exemplare erhöht, um die Nutzerbasis zu begrenzen. Nächster Preis: $90 USD.



GoldenPetapop15M: Hochpräziser XAUUSD-Algorithmus

GoldenPetapop15M ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um explosive Momentum-Bewegungen ("Pops") in Gold mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Scalpers, die sich auf gefährliche Martingale-Gitter stützen, agiert diese Strategie wie ein Scharfschütze: Sie wartet geduldig auf hochwahrscheinliche Setups und führt diese mit einem strengen Risikomanagement-Rahmen aus.

Dieser EA ist das Ergebnis einer rigorosen quantitativen Analyse, die darauf abzielt, das Marktrauschen herauszufiltern und sich auf qualitativ hochwertige Einstiege statt auf Quantität zu konzentrieren.

📊 Geprüfte Leistung & Robustheit

Die Strategie wurde umfangreichen Stresstests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie realen Marktbedingungen standhält, nicht nur theoretischen Simulationen.

  • Außergewöhnliche Genauigkeit: Die Strategie rühmt sich einer Gewinnrate von ~94,78% bei historischen Tests.

  • Extreme Effizienz: Sie erreichte einen Gewinnfaktor von 18,39, was bedeutet, dass die Strategie für jeden verlorenen Dollar während des Testzeitraums einen Gewinn von über 18 Dollar erwirtschaftete.

  • Stabilität: Mit einem extrem niedrigen Drawdown von nur 2,29% wurde der Kapitalerhalt über alles gestellt.

  • Robustheit: Bestanden Walk-Forward-Matrix (4/4 Tests bestanden) und Monte-Carlo-Simulationen, um eine Überanpassung zu verhindern.

💎 Das "Pure Edge"-Testprotokoll

Was diese Ergebnisse wirklich einzigartig macht, ist die konservative Natur der Testumgebung. Um den reinen mathematischen Vorteil der Strategie zu beweisen, wurde die Leistung, die Sie sehen, unter den folgenden strengen Bedingungen erzielt:

  1. KEIN Leverage (1:1): Die Backtests wurden mit einem Leverage von 1:1 durchgeführt. Die Strategie verlässt sich nicht auf einen übermäßigen Leverage, um Renditen zu erzielen.

  2. Feste Losgröße (0,01): Die Ergebnisse wurden mit einem festen Volumen von 0,01 Lots erzielt.

    • Hinweis: Die Losgröße ist vollständig anpassbar. Benutzer können die Losgröße erhöhen oder ein dynamisches Risikomanagement auf der Grundlage ihrer eigenen Risikobereitschaft aktivieren.

  3. Reale Marktsimulation: Getestet unter Verwendung der "Every Tick" -Modellierung mit aktivierter Zufallsverzögerung, um reale Broker-Latenz und Slippage zu simulieren.

🛠️ Merkmale der Strategie

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15 (15 Minuten).

  • Tendenz: Spezialisiert auf Long-Only-Einstiege, um sich an der langfristigen makroökonomischen Aufwärtsbewegung von Gold zu orientieren.

  • Risikomanagement: Jeder Handel hat einen definierten Stop Loss. Es werden keine gefährlichen Grid- oder Martingale-Methoden verwendet.

⚙️ Empfehlungen für den Live-Handel

  • Makler: Ein ECN/Raw-Konto mit niedrigem Spread wird für XAUUSD dringend empfohlen.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für einen optimalen 24/5-Betrieb erforderlich.

  • Eingaben: Die Standardeinstellungen sind für M15 optimiert. Sie können die feste Lotgröße (Standardwert 0,01) an Ihren Kontostand anpassen.

Risiko-Warnung: Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie einen Backtest mit den Daten Ihres eigenen Brokers durch, bevor Sie live handeln.


Empfohlene Produkte
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt М. Gartley's Butterfly-Muster. Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Das Muster und die Wellenparameter werden auf den Screenshots angezeigt. Die Standardparameter werden nur zu Demonstrationszwecken verwendet, um die Anzahl der erkannten Mus
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 189 $, Nächster Preis: 289 $ (Nur noch 3 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
GoldEdge Adaptive H1
Bogdan Kapustin
Experten
Vollständige Produktbeschreibung Überblick GoldEdge Adaptive H1 ist ein systematischer Trading Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA stellt einen modernen, quantitativen Ansatz für den Goldhandel dar, der auf einer soliden statistischen Validierung und nicht auf einer kurvenbasierten Optimierung beruht. Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests veröffentliche ich diesen EA als meinen ersten kommerziellen EA. Er verkörpert die Pri
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension