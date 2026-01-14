Der aktuelle Preis vonist ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot. Der Preis wird dauerhaft umfür jeweilsverkaufteerhöht, um die Nutzerbasis zu begrenzen.$90 USD.









GoldenPetapop15M: Hochpräziser XAUUSD-Algorithmus

GoldenPetapop15M ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um explosive Momentum-Bewegungen ("Pops") in Gold mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Scalpers, die sich auf gefährliche Martingale-Gitter stützen, agiert diese Strategie wie ein Scharfschütze: Sie wartet geduldig auf hochwahrscheinliche Setups und führt diese mit einem strengen Risikomanagement-Rahmen aus.

Dieser EA ist das Ergebnis einer rigorosen quantitativen Analyse, die darauf abzielt, das Marktrauschen herauszufiltern und sich auf qualitativ hochwertige Einstiege statt auf Quantität zu konzentrieren.

📊 Geprüfte Leistung & Robustheit

Die Strategie wurde umfangreichen Stresstests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie realen Marktbedingungen standhält, nicht nur theoretischen Simulationen.

Außergewöhnliche Genauigkeit: Die Strategie rühmt sich einer Gewinnrate von ~94,78% bei historischen Tests.

Extreme Effizienz: Sie erreichte einen Gewinnfaktor von 18,39 , was bedeutet, dass die Strategie für jeden verlorenen Dollar während des Testzeitraums einen Gewinn von über 18 Dollar erwirtschaftete.

Stabilität: Mit einem extrem niedrigen Drawdown von nur 2,29% wurde der Kapitalerhalt über alles gestellt.

Robustheit: Bestanden Walk-Forward-Matrix (4/4 Tests bestanden) und Monte-Carlo-Simulationen, um eine Überanpassung zu verhindern.

💎 Das "Pure Edge"-Testprotokoll

Was diese Ergebnisse wirklich einzigartig macht, ist die konservative Natur der Testumgebung. Um den reinen mathematischen Vorteil der Strategie zu beweisen, wurde die Leistung, die Sie sehen, unter den folgenden strengen Bedingungen erzielt:

KEIN Leverage (1:1): Die Backtests wurden mit einem Leverage von 1:1 durchgeführt. Die Strategie verlässt sich nicht auf einen übermäßigen Leverage, um Renditen zu erzielen. Feste Losgröße (0,01): Die Ergebnisse wurden mit einem festen Volumen von 0,01 Lots erzielt. Hinweis: Die Losgröße ist vollständig anpassbar. Benutzer können die Losgröße erhöhen oder ein dynamisches Risikomanagement auf der Grundlage ihrer eigenen Risikobereitschaft aktivieren. Reale Marktsimulation: Getestet unter Verwendung der "Every Tick" -Modellierung mit aktivierter Zufallsverzögerung, um reale Broker-Latenz und Slippage zu simulieren.

🛠️ Merkmale der Strategie

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15 (15 Minuten).

Tendenz: Spezialisiert auf Long-Only-Einstiege , um sich an der langfristigen makroökonomischen Aufwärtsbewegung von Gold zu orientieren.

Risikomanagement: Jeder Handel hat einen definierten Stop Loss. Es werden keine gefährlichen Grid- oder Martingale-Methoden verwendet.

⚙️ Empfehlungen für den Live-Handel

Makler: Ein ECN/Raw-Konto mit niedrigem Spread wird für XAUUSD dringend empfohlen.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für einen optimalen 24/5-Betrieb erforderlich.

Eingaben: Die Standardeinstellungen sind für M15 optimiert. Sie können die feste Lotgröße (Standardwert 0,01) an Ihren Kontostand anpassen.

Risiko-Warnung: Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie einen Backtest mit den Daten Ihres eigenen Brokers durch, bevor Sie live handeln.