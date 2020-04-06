Descripción completa del producto

Visión general

GoldEdge Adaptive H1 es un asesor experto de comercio sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Este EA representa un enfoque moderno, cuantitativo para el comercio de oro, construido sobre la validación estadística sólida en lugar de optimización de la curva ajustada.

Después de meses de desarrollo y pruebas rigurosas, estoy lanzando esto como mi primer EA comercial. Encarna los principios en los que creo: validación honesta, expectativas realistas y métricas de rendimiento transparentes.

Filosofía básica

Este EA NO es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente". Es una herramienta diseñada para proporcionar

Rentabilidades modestas y constantes (estimadas en un 12-20% anual)

(estimadas en un 12-20% anual) Riesgo controlado (reducción máxima histórica ~12%)

(reducción máxima histórica ~12%) Validez estadística (más de 350 operaciones en 10 años)

(más de 350 operaciones en 10 años) Comportamiento adaptable (se comporta bien en diferentes condiciones de mercado)

Si busca promesas de rendimientos anuales superiores al 100% con riesgo cero, esto no es para usted. Si valora la honestidad, la solidez y la validación profesional, siga leyendo.

Características principales.

Validación exhaustiva

10 años de backtesting (2015-2024) con una calidad de datos del 98

(2015-2024) con una calidad de datos del 98 Más de 350 operaciones que proporcionan un tamaño de muestra estadísticamente significativo

que proporcionan un tamaño de muestra estadísticamente significativo Pruebas fuera de muestra donde el periodo OOS superó al IS (fuerte indicador de robustez)

donde el periodo OOS superó al IS (fuerte indicador de robustez) Análisis Walk-Forward superado con una puntuación de solidez del 67

superado con una puntuación de solidez del 67 La Simulación Monte Carlo mantiene el 96% de los beneficios en el 80% de los escenarios

Gestión inteligente del riesgo

Stop-loss adaptativo mediante ATR y métodos basados en porcentajes

mediante ATR y métodos basados en porcentajes Control del drawdown máximo con DD histórico del 11-13%.

con DD histórico del 11-13%. Trailing stop para proteger los beneficios

para proteger los beneficios Sin martingala, sin rejilla y sin promediar a la baja

Rendimiento equilibrado

Tasa de ganancias: ~52-54% (realista y sostenible)

~52-54% (realista y sostenible) Factor de beneficio: 1,49-1,73 (dependiendo de las condiciones)

1,49-1,73 (dependiendo de las condiciones) Duración media de las operaciones: varía en función de la volatilidad del mercado

varía en función de la volatilidad del mercado Operaciones al mes: ~3-4 (calidad por encima de cantidad)