GoldEdge Adaptive H1

Descripción completa del producto

Visión general

GoldEdge Adaptive H1 es un asesor experto de comercio sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Este EA representa un enfoque moderno, cuantitativo para el comercio de oro, construido sobre la validación estadística sólida en lugar de optimización de la curva ajustada.

Después de meses de desarrollo y pruebas rigurosas, estoy lanzando esto como mi primer EA comercial. Encarna los principios en los que creo: validación honesta, expectativas realistas y métricas de rendimiento transparentes.

Filosofía básica

Este EA NO es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente". Es una herramienta diseñada para proporcionar

  • Rentabilidades modestas y constantes (estimadas en un 12-20% anual)
  • Riesgo controlado (reducción máxima histórica ~12%)
  • Validez estadística (más de 350 operaciones en 10 años)
  • Comportamiento adaptable (se comporta bien en diferentes condiciones de mercado)

Si busca promesas de rendimientos anuales superiores al 100% con riesgo cero, esto no es para usted. Si valora la honestidad, la solidez y la validación profesional, siga leyendo.

Características principales.

Validación exhaustiva

  • 10 años de backtesting (2015-2024) con una calidad de datos del 98
  • Más de 350 operaciones que proporcionan un tamaño de muestra estadísticamente significativo
  • Pruebasfuera de muestra donde el periodo OOS superó al IS (fuerte indicador de robustez)
  • Análisis Walk-Forward superado con una puntuación de solidez del 67
  • La Simulación Monte Carlo mantiene el 96% de los beneficios en el 80% de los escenarios

Gestión inteligente del riesgo

  • Stop-loss adaptativo mediante ATR y métodos basados en porcentajes
  • Control del drawdown máximo con DD histórico del 11-13%.
  • Trailing stop para proteger los beneficios
  • Sin martingala, sin rejilla y sin promediar a la baja

Rendimiento equilibrado

  • Tasa de ganancias: ~52-54% (realista y sostenible)
  • Factor de beneficio: 1,49-1,73 (dependiendo de las condiciones)
  • Duración media de las operaciones: varía en función de la volatilidad del mercado
  • Operaciones al mes: ~3-4 (calidad por encima de cantidad)

Desarrollo profesional

  • Construido utilizando métodos cuantitativos
  • Probado con datos reales de tick de fuentes de confianza
  • Sin sobreoptimización en datos recientes
  • Validado a lo largo de múltiples ciclos de mercado

Resumen de rendimiento

Periodo de Backtest: 2015.01.01 - 2024.10.30 (10 años)

Configuración de la prueba:

  • Depósito inicial: 10.000
  • Tamaño del lote: 0,1 fijo (totalmente ajustable en la configuración)
  • Modelo de riesgo: Lote fijo conservador para validación (adaptable a porcentual en directo)

Métricas clave:

  • Beneficio Total: $13,714 - $24,187 (dependiendo de las condiciones del broker)
  • Rentabilidad anual: 12-24% (estimación conservadora: 15-20%)
  • Reducción máxima: 11.5-12.6%
  • Relación rentabilidad/retirada: 4,7-7,1
  • Ratio de Sharpe: 0,88-2,00
  • Total de operaciones: 350-381
  • Tasa de ganancias: 52-54%
  • Factor de beneficio: 1,49-1,73

Nota: Los resultados varían entre las pruebas retrospectivas de SQX y MT5 debido a los diferentes métodos de modelado. Proporciono ambos para ser transparente sobre las expectativas realistas.

Qué hace diferente a este EA

1. Marketing Honesto

No oculto los drawdowns. No selecciono los mejores periodos. Le muestro el panorama completo de 10 años, incluidos los tiempos difíciles.

2. Validación fuera de la muestra

La estrategia funciona mejor con datos fuera de muestra que con datos dentro de muestra. Este es el estándar de oro de la validación, lo que significa que la estrategia no se ajusta a los datos históricos.

3. Análisis Walk-Forward

Pasó el análisis walk-forward con 6 de 16 combinaciones de parámetros con éxito. Esto demuestra que la estrategia puede adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con una reoptimización periódica.

4. Verificación Monte Carlo

En el 80% de los escenarios aleatorios, la estrategia mantiene el 96%+ de su beneficio original. Esto demuestra la estabilidad estadística.

5. Pruebas de nivel profesional

  • 98% de calidad de datos
  • Más de 330 millones de ticks procesados
  • Costes reales de spread y comisiones
  • Modelado de deslizamiento realista

Para quién es este EA?

Perfecto para:

  • Traders de riesgo conservador a moderado
  • Aquellos que valoran la validación adecuada por encima de resultados llamativos
  • Los comerciantes cómodos con 10-15% drawdowns
  • Personas que buscan una rentabilidad anual del 15-25% (rango realista)
  • Aquellos dispuestos a supervisar y ajustar si es necesario

❌ NO para:

  • Inversores que buscan una rentabilidad anual superior al 100
  • Enfoque de "fijar y olvidarse" (se recomienda supervisión)
  • Expectativas de reducción a cero
  • Estilos de negociación muy agresivos

Advertencias importantes

El rendimiento puede variar

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los backtests mostrados se basan en datos históricos con condiciones específicas del broker (spread 8 pips, comisión $6 por operación). Sus resultados variarán en función de:

  • Los spreads y comisiones de su broker
  • Calidad de ejecución y deslizamiento
  • Las condiciones del mercado (volatilidad, tendencia o oscilación)
  • Su configuración de riesgo

No configurar y olvidar

Aunque el EA está diseñado para ser robusto, recomiendo un seguimiento mensual. Si el rendimiento se degrada significativamente con respecto a las expectativas probadas, es posible que sea necesario realizar ajustes. Los mercados de oro evolucionan, y las estrategias adaptables pueden requerir actualizaciones de los parámetros con el tiempo.

Advertencia de riesgo

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial de pérdida. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Este EA, como todos los sistemas de trading, puede experimentar rachas de pérdidas. El máximo drawdown histórico fue de ~12%, pero futuros drawdowns podrían excederlo.

Reflexiones finales

He pasado meses desarrollando y validando este EA. Lo he sometido a todas las pruebas que conozco: dentro de la muestra, fuera de la muestra, walk-forward, Monte Carlo. He sido brutalmente honesto acerca de sus limitaciones.

Este EA no le hará millonario de la noche a la mañana. Pero si usted está buscando un sistema de comercio de oro profesionalmente validado, honestamente comercializado, y cuidadosamente diseñado, creo que GoldEdge Adaptive H1 ofrece.

Estoy empezando mi viaje como desarrollador de EA, y quiero hacerlo de la manera correcta, con integridad y transparencia. Su compra apoya ese enfoque.

Gracias por considerar mi trabajo.

- Bogdan Kapustin

    Compre ahora y únase a los traders que valoran los sistemas de trading honestos y validados.

    Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder. Este EA se proporciona tal cual, sin garantías de rentabilidad.



