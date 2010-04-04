Bar Countdown With Symbol Info

Bar Countdown With Symbol Info ist ein schlankes, unaufdringliches Heads-Up Display (HUD), das Ihnen die wichtigsten Marktdaten vor Augen hält, ohne den Chart zu überladen. Es kombiniert einen intelligenten Kerzen-Timer mit einem umfassenden Symbol-Informationsstreifen.


Hauptmerkmale:

  • Smart Candle Countdown:
    • Follow-Price-Modus: Der Timer hängt dynamisch an der Bid-Preis-Linie und bewegt sich mit dem Markt nach oben und unten, so dass Ihre Augen das Geschehen nie verlassen.
    • Dynamische Farbgebung: Der Hintergrund ändert seine Farbe in Echtzeit (grün/rot), je nachdem, ob die aktuelle Kerze bullish oder bearish ist.
  • Symbol Info Strip: Ein bewegliches Dashboard, das anzeigt:
    • Echtzeitdaten: Symbol , Zeitrahmen, Spread, Geld- und Briefkurs.
    • Tägliche Performance: Zeigt die tägliche Veränderung in Wert und Prozentsatz an (in den Farben Limone/Rot), um die Volatilität sofort zu beurteilen.
    • Brokerzeit: Zeigt die aktuelle Serverzeit mit automatisch ermitteltem UTC-Offset an.
    • Marktstatus: Zeigt deutlich an, ob der Markt geöffnet oder geschlossen ist.
  • Vollständig anpassbar: Steuern Sie Positionen, Ecken, Farben und Schriftgrößen, um sie an jede Bildschirmauflösung und jeden Handelsstil anzupassen.
