Bar Countdown With Symbol Info
- Indikatoren
- Omkar Dilip Pathak
- Version: 1.0
Bar Countdown With Symbol Info ist ein schlankes, unaufdringliches Heads-Up Display (HUD), das Ihnen die wichtigsten Marktdaten vor Augen hält, ohne den Chart zu überladen. Es kombiniert einen intelligenten Kerzen-Timer mit einem umfassenden Symbol-Informationsstreifen.
Hauptmerkmale:
- Smart Candle Countdown:
- Follow-Price-Modus: Der Timer hängt dynamisch an der Bid-Preis-Linie und bewegt sich mit dem Markt nach oben und unten, so dass Ihre Augen das Geschehen nie verlassen.
- Dynamische Farbgebung: Der Hintergrund ändert seine Farbe in Echtzeit (grün/rot), je nachdem, ob die aktuelle Kerze bullish oder bearish ist.
- Symbol Info Strip: Ein bewegliches Dashboard, das anzeigt:
- Echtzeitdaten: Symbol , Zeitrahmen, Spread, Geld- und Briefkurs.
- Tägliche Performance: Zeigt die tägliche Veränderung in Wert und Prozentsatz an (in den Farben Limone/Rot), um die Volatilität sofort zu beurteilen.
- Brokerzeit: Zeigt die aktuelle Serverzeit mit automatisch ermitteltem UTC-Offset an.
- Marktstatus: Zeigt deutlich an, ob der Markt geöffnet oder geschlossen ist.
- Vollständig anpassbar: Steuern Sie Positionen, Ecken, Farben und Schriftgrößen, um sie an jede Bildschirmauflösung und jeden Handelsstil anzupassen.