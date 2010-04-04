Crosshair for MT5
- Indikatoren
- Omkar Dilip Pathak
- Version: 1.0
Bringen Sie die beliebte "Fadenkreuz mit Magnetmodus"-Funktionalität von modernen Charting-Plattformen direkt auf Ihr MetaTrader 5-Terminal.
Crosshair for MT5 Das Fadenkreuz ist ein Präzisionswerkzeug für Trader, die Wert auf Genauigkeit legen. Im Gegensatz zum Standard-MT5-Fadenkreuz erkennt dieses intelligente Tool automatisch die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse Ihrer Kerzen. Wenn Sie mit der Maus in die Nähe einer Kerze fahren, springt das Fadenkreuz auf den nächstgelegenen Docht- oder Körperpreis und stellt sicher, dass Sie jedes Mal das exakte Preisniveau sehen.
Hauptmerkmale:
- Smart Magnetic Snapping: Richtet sich automatisch nach den OHLC-Kursen (Open, High, Low, Close), wenn Sie in der Nähe einer Kerze verweilen.
- Free-Roam-Fähigkeit: Funktioniert wie ein normales Fadenkreuz, wenn Sie sich durch einen leeren Raum bewegen, aktiviert aber sofort den Magneten, wenn Sie sich dem Kursgeschehen nähern.
- Achsenhervorhebung: Hebt den spezifischen Preis (Y-Achse) und die Zeit (X-Achse) mit nativen Markern deutlich hervor.
- Einstellbare Empfindlichkeit: Sie bestimmen die Stärke des "Magnetfelds". Stellen Sie den Empfindlichkeitsradius so ein, dass er zu Ihrer Bildschirmauflösung und Ihrem Handelsstil passt.
- Anpassbare Ästhetik: Ändern Sie die Linienfarbe, den Stil und die Breite, um sie perfekt an Ihre Chartvorlage anzupassen.
- Saubere Oberfläche: Keine lästigen Tooltips oder Objektnamen, die die Sicht behindern.
Einstellungen:
- Magnetempfindlichkeit: Abstand (in Pixel), den die Maus von einer Kerze haben muss, um den Snap auszulösen. (Standard: 40).
- Linienfarbe/Stil/Breite: Passen Sie das Aussehen des Fadenkreuzes an .