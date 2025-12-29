Automatically unlocks vertical scrolling and fixes chart scaling issues when switching symbols or timeframes.

Sind Sie frustriert, weil MT5 Ihr Diagramm ständig auf "Auto Scale" zurücksetzt?

Jedes Mal, wenn Sie ein Symbol oder einen Zeitrahmen ändern, rastet MT5 das Diagrammraster auf dem Höchst-/Tiefstwert des Preises ein und sperrt die vertikale Achse. Um den Chart nach oben oder unten zu verschieben, müssen Sie jedes Mal die Eigenschaften manuell öffnen oder die seitliche Skala ziehen.





Scale Enforcer löst dieses Problem im Handumdrehen.



Dieses Dienstprogramm erkennt automatisch, wenn Sie ein Symbol oder einen Zeitrahmen ändern, und wendet eine "Smart Fixed Scale" mit Spielraum an. Es ahmt das Gefühl des Wechsels zu einem höheren Zeitrahmen nach, indem es Ihnen Leerraum über und unter den Kerzen gibt.