Scale Enforcer
- Indikatoren
- Omkar Dilip Pathak
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
Sind Sie frustriert, weil MT5 Ihr Diagramm ständig auf "Auto Scale" zurücksetzt?
Jedes Mal, wenn Sie ein Symbol oder einen Zeitrahmen ändern, rastet MT5 das Diagrammraster auf dem Höchst-/Tiefstwert des Preises ein und sperrt die vertikale Achse. Um den Chart nach oben oder unten zu verschieben, müssen Sie jedes Mal die Eigenschaften manuell öffnen oder die seitliche Skala ziehen.
Scale Enforcer löst dieses Problem im Handumdrehen.Dieses Dienstprogramm erkennt automatisch, wenn Sie ein Symbol oder einen Zeitrahmen ändern, und wendet eine "Smart Fixed Scale" mit Spielraum an. Es ahmt das Gefühl des Wechsels zu einem höheren Zeitrahmen nach, indem es Ihnen Leerraum über und unter den Kerzen gibt.
Hauptmerkmale:
- Vertikale Freiheit: Ziehen Sie Ihren Chart sofort nach dem Laden eines Symbols frei nach oben und unten.
- Smart Padding: Berechnet automatisch den perfekten Leerraum über und unter den aktuellen Kerzen.
- Zoom Preservation: Behält Ihre Kerzenbreite genau so bei, wie Sie es wünschen; bringt nie Ihre Zoomstufe durcheinander.
- Schrumpfungssichere Logik: Verwendet eine fortschrittliche Berechnung auf der Grundlage von Kerzendochten und verhindert so den in anderen Skripten üblichen "Schrumpfdiagramm"-Fehler.
- Plug & Play: Fügen Sie es einfach zu Ihrem Chart hinzu (oder speichern Sie es in Ihrer Standardvorlage).
Einstellungen:
- PaddingMultiplier: ( Standardwert 1.0). Steuert, wie viel leerer Raum hinzugefügt wird.
- 0.5 = Mäßiger Abstand.
- 1.0 = Großer Abstand (Floating-Effekt).
Kämpfen Sie nicht länger gegen die automatische Skalierung des MT5 an. Installieren Sie Scale Enforcer und navigieren Sie frei in Ihren Charts.