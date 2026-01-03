An efficient, on-chart button panel that lets you switch symbols instantly. Features auto-sync with Market Watch, custom grids, and a highly customizable UI.

On Chart Watchlist platziert ein schlankes, anpassbares Dashboard direkt auf Ihrem Chart, mit dem Sie Märkte scannen und Symbole mit einem einzigen Klick wechseln können.

Dieses Tool wurde für manuelle Händler, Scalper und alle, die schnell durch mehrere Paare navigieren müssen, entwickelt und sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt bleibt und Sie sich auf die Kursentwicklung konzentrieren können.





Hauptmerkmale

🚀 Sofortiges Umschalten: Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen.

eine Schaltfläche, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen. 🔄 Auto-Sync-Modus: Holt automatisch Symbole aus Ihrem MT5 Market Watch. Wenn Sie ein Symbol in MT5 hinzufügen oder entfernen, wird das Panel automatisch in Echtzeit aktualisiert.

Holt Symbole aus Ihrem MT5 Market Watch. Wenn Sie ein Symbol in MT5 hinzufügen oder entfernen, wird das Panel automatisch in Echtzeit aktualisiert. 📝 Benutzerdefinierter Listenmodus: Sie bevorzugen eine statische Liste? Geben Sie Ihre spezifischen Paare ein (z. B. "EURUSD, BTCUSD, US30"), um eine feste Watchlist zu erhalten.

eine statische Liste? Geben Sie Ihre spezifischen Paare ein (z. B. "EURUSD, BTCUSD, US30"), um eine feste Watchlist zu erhalten. GridView System: Organisieren Sie 10, 50 oder 100+ Symbole übersichtlich. Legen Sie Zeilen- oder Spaltengrenzen fest, um die Schaltflächen automatisch in ein perfektes Raster einzubinden.

10, 50 oder 100+ Symbole übersichtlich. Legen Sie Zeilen- oder Spaltengrenzen fest, um die Schaltflächen automatisch in ein perfektes Raster einzubinden. 🎨 Vollständig anpassbar: Ändern Sie die Größe der Schaltflächen, die Schriftgröße, die Farben und die Position der Ecken (oben-links, unten-rechts, etc.).

Größe der Schaltflächen, die Schriftgröße, die Farben und die Position der Ecken (oben-links, unten-rechts, etc.). 💡Aktivitätslogik: Die Schaltfläche für das gerade aktive Symbol wird automatisch hervorgehoben, damit Sie immer wissen, wo Sie sich befinden.



