On Chart Watchlist

An efficient, on-chart button panel that lets you switch symbols instantly. Features auto-sync with Market Watch, custom grids, and a highly customizable UI.

On Chart Watchlist platziert ein schlankes, anpassbares Dashboard direkt auf Ihrem Chart, mit dem Sie Märkte scannen und Symbole mit einem einzigen Klick wechseln können.

Dieses Tool wurde für manuelle Händler, Scalper und alle, die schnell durch mehrere Paare navigieren müssen, entwickelt und sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt bleibt und Sie sich auf die Kursentwicklung konzentrieren können.


Hauptmerkmale

    • 🚀Sofortiges Umschalten: Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um den aktuellen Chart sofort auf dieses Symbol umzustellen.
    • 🔄 Auto-Sync-Modus: Holt automatisch Symbole aus Ihrem MT5 Market Watch. Wenn Sie ein Symbol in MT5 hinzufügen oder entfernen, wird das Panel automatisch in Echtzeit aktualisiert.
    • 📝 Benutzerdefinierter Listenmodus: Sie bevorzugen eine statische Liste? Geben Sie Ihre spezifischen Paare ein (z. B. "EURUSD, BTCUSD, US30"), um eine feste Watchlist zu erhalten.
    • GridView System: Organisieren Sie 10, 50 oder 100+ Symbole übersichtlich. Legen Sie Zeilen- oder Spaltengrenzen fest, um die Schaltflächen automatisch in ein perfektes Raster einzubinden.
    • 🎨 Vollständig anpassbar: Ändern Sie die Größe der Schaltflächen, die Schriftgröße, die Farben und die Position der Ecken (oben-links, unten-rechts, etc.).
    • 💡Aktivitätslogik: Die Schaltfläche für das gerade aktive Symbol wird automatisch hervorgehoben, damit Sie immer wissen, wo Sie sich befinden.

    Einstellungen / Eingaben

    • Quelle: Wählen Sie zwischen Benutzerdefinierte Liste oder Auto-Fetch Market Watch.
    • Ausrichtung: Wählen Sie Vertikal ( Spalten) oder Horizontal ( Zeilen).
    • Grid Limit: Maximale Anzahl von Schaltflächen pro Zeile/Spalte, bevor eine neue Zeile beginnt.
    • Position: Verankerung in einer beliebigen Ecke des Bildschirms.
    • Smart Styling: Passt die Positionierung automatisch an , um die rechte Seite des Diagramms sauberer zu gestalten.


    Wie Sie den Indikator verwenden

    1. Hängen Sie den Indikator an einen Chart an.
    2. Wählen Sie "Auto-Fetch", um Ihren Market Watch zu spiegeln, oder wählen Sie "Custom", um Ihre eigenen Paare einzugeben.
    3. Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche, um den Chart auf dieses Asset umzustellen.
