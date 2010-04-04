Bar Countdown With Symbol Info

Bar Countdown With SymbolInfo es un elegante y no intrusivo Heads-Up Display (HUD) diseñado para mantener los datos esenciales del mercado delante de sus ojos sin saturar el gráfico. Combina un temporizador de velas inteligente con una completa tira de información sobre símbolos.


Características principales:

  • Cuenta atrás inteligente de velas:
    • Modo de seguimiento del precio: El temporizador se acopla dinámicamente a la línea del precio de oferta, moviéndose arriba y abajo con el mercado para que sus ojos nunca abandonen la acción.
    • Coloración dinámica: El fondo cambia de color en tiempo real (verde/rojo) en función del sentimiento alcista o bajista de la vela actual.
  • Symbol Info Strip: Un tablero móvil que muestra:
    • Datos en tiempo real: símbolo , marco temporal, diferencial, precios de compra y venta.
    • Rendimiento diario: Muestra el cambio diario en valor y porcentaje (color lima/rojo) para medir la volatilidad al instante.
    • Hora del corredor: Muestra la hora actual del servidor con el desfase UTC autodetectado.
    • Estado del Mercado: Indica claramente si el mercado está Abierto o Cerrado.
  • Totalmente personalizable: Controle posiciones, esquinas, colores y tamaños de fuente para adaptarse a cualquier resolución de pantalla o estilo de negociación.
