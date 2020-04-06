Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind.

Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. Der Algorithmus analysiert sorgfältig die Marktdaten, einschließlich Preisentwicklung, Volatilität und Handelsvolumen, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. Aufgrund der hohen Handelsfrequenz zielt der "M1 Gold Scalper" darauf ab, mit jeder Transaktion kleine Gewinne zu erzielen, die in der Summe ein beträchtliches Einkommen bilden.



Der entscheidende Vorteil dieses Scalpers ist seine Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen. Er verwendet dynamische Parameter für die automatische Anpassung, wodurch er in verschiedenen Marktsituationen, von ruhigen Zeiten bis hin zu Zeiten erhöhter Volatilität, effektiv funktionieren kann. Dies minimiert die Risiken und maximiert die Rentabilität.



Darüber hinaus ist der "M1 Gold Scalper" mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen ausgestattet. Er verwendet Stop-Losses und Take-Profits für jeden Handel, um das Kapital zu schützen. Außerdem verfügt er über einen automatischen Los-Reduktionsmechanismus im Falle ungünstiger Marktbedingungen, der erhebliche Verluste verhindert. All dies macht "M1 Gold Scalper" zu einem zuverlässigen Werkzeug für Händler, die ein stabiles Einkommen auf dem Goldmarkt suchen.

Hauptmerkmale:



+ Kein Handelsraster



+ Keine Martingale-Strategie



+ Konservative Kapitalverwaltung



+ Vollständig automatisiert - einfache Installation



+ Währungspaare: XAUUSD, US30, wichtige Paare.



+ Zeitrahmen: M1-M5

!!! Wichtig:



Trotz der möglichen Vorteile ist der Handel an den Finanzmärkten mit Risiken verbunden. Es wird empfohlen, den M1 Gold Scalper auf einem Demokonto zu verwenden, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Rentabilität, und der Berater kann auch Verluste erleiden.