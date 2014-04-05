Support and Resistance Pro V1

Soporte y Resistencia Pro - Herramienta Profesional de Trading Análisis profesional diario de la estructura de precios con notificaciones inteligentes Una completa herramienta de negociación que transforma su gráfico en un espacio de trabajo organizado mediante el mapeo visual de la estructura diaria de precios del mercado, al tiempo que le mantiene informado de las interacciones críticas de los precios a través de un sofisticado sistema de alertas. Operar con niveles clave que forman grupos de confluencia consiste en identificar zonas de precios en las que se alinean múltiples factores independientes, en lugar de confiar en una única señal.



Cuando varias formas de análisis apuntan a la misma zona de precios, ese nivel adquiere más importancia porque muchos participantes diferentes del mercado lo observan y reaccionan ante él.

Un grupo de confluencia puede incluir cosas como máximos o mínimos anteriores, niveles de apertura, máximos o mínimos diarios o semanales, líneas de tendencia, medias móviles, niveles de Fibonacci, VWAP o estructura de marco temporal superior.

Por separado, cada factor tiene un peso limitado. Cuando se solapan en la misma zona, la probabilidad de una reacción aumenta porque diferentes estrategias convergen en ese precio.



Los operadores no tratan estas áreas como líneas precisas, sino como zonas. El precio suele reaccionar con vacilación, rechazo o aceleración cuando alcanza una zona de confluencia porque las órdenes tienden a concentrarse allí.

Algunos operadores buscan retrocesos en estos niveles, mientras que otros esperan una ruptura clara y luego negocian la continuación, dependiendo del contexto más amplio del mercado.

La clave es la paciencia y la confirmación. En lugar de predecir, los operadores esperan el comportamiento del precio en el grupo de confluencia, como un fuerte rechazo, una consolidación o una ruptura decisiva.



Qué hace este indicador

Este indicador identifica y muestra automáticamente los niveles de precios más significativos de cada día de negociación: el máximo, el mínimo y el precio de apertura diarios.

Estas líneas horizontales representan los límites reales del precio donde los participantes del mercado establecieron previamente el control, creando zonas naturales de soporte y resistencia.

Simultáneamente, las líneas verticales marcan la hora de apertura de cada día de negociación, proporcionando un contexto temporal a la estructura de precios.

El sistema de alerta integrado supervisa la evolución de los precios en tiempo real y le notifica de inmediato cuando el precio se aproxima o toca estos niveles críticos.

Funciones básicas

El indicador traza líneas horizontales en los máximos, mínimos y aperturas diarias para el periodo de revisión retrospectiva especificado, a la vez que añade líneas verticales en cada apertura diaria para visualizar el ritmo diario del mercado.

Monitoriza el precio continuamente y notifica mediante audio, notificaciones push e indicadores visuales.

Aplicaciones prácticas

Para los operadores diarios, este indicador proporciona visibilidad inmediata de los niveles de soporte y resistencia intradía derivados de los rangos diarios recientes.

Las alertas garantizan que se le notifique cuando el precio pone a prueba estas zonas durante las sesiones de movimientos rápidos.

Los operadores de swing se benefician de ver cómo el precio interactúa con niveles de varios días, lo que ayuda a identificar puntos de entrada óptimos en soportes o resistencias probados.

Los operadores de acción sobre el precio obtienen puntos de referencia visuales claros en los que el mercado ha mostrado reacciones significativas con anterioridad, lo que ayuda a reconocer patrones e identificar configuraciones de operaciones.

Cómo utilizar eficazmente este indicador

Paso 1 - Configuración inicial

Aplíquelo a su gráfico y ajuste el parámetro "DaysToShow" en función de su horizonte de negociación: de 5 a 10 días para operaciones diarias y de 10 a 20 para operaciones swing.

Paso 2 - Configuración visual

Personalice los colores y estilos de las líneas para que coincidan con el tema de su gráfico y sus preferencias personales.

Establezca las líneas altas en un color, las bajas en otro y las aperturas en un estilo distinto para una diferenciación visual inmediata.

Paso 3 - Configuración de Alertas

Habilite los tipos de alertas relevantes para su estilo de negociación.

Los operadores diarios pueden habilitar todas las alertas, mientras que los operadores de posición pueden querer alertas sólo en los principales niveles diarios.

Paso 4 - Integración de operaciones

Utilice los niveles mostrados como zonas dinámicas de soporte/resistencia.

Busque las reacciones del precio en estos niveles -rebotes, rupturas o consolidaciones- como posibles señales de operación.

Paso 5 - Respuesta a la alerta

Cuando reciba la alerta de que se ha tocado un nivel, analice el contexto actual de la acción del precio.

¿Se trata de una nueva prueba tras una ruptura? ¿Un rechazo en un nivel clave?

La alerta llama su atención sobre un comportamiento potencialmente significativo del precio.

Paso 6 - Análisis de la estructura del mercado

Observe cómo el precio interactúa con múltiples niveles a lo largo del tiempo.

Los grupos de niveles forman zonas de soporte/resistencia más fuertes.

Las líneas verticales le ayudan a correlacionar la acción del precio con el inicio de las sesiones de negociación o los acontecimientos noticiosos.

Ventajas del trading profesional

Este indicador ofrece una visualización de la estructura del mercado a nivel institucional en un formato accesible.

Al mostrar claramente dónde el mercado ha establecido zonas de valor a través de rangos diarios y cuándo comienzan las sesiones de negociación con líneas verticales, le ayuda a operar con la estructura del mercado en lugar de contra ella.

El sistema de alertas garantiza que se le notifique de forma proactiva la evolución importante de los precios, reduciendo el tiempo en pantalla y aumentando al mismo tiempo la captación de oportunidades.