One Click Trader Panel MT5
- Utilitários
- Lungile Mbanjwa
- Versão: 1.0
- Ativações: 15
Painel de Negociação
Versão: 1.00
Este Painel de Negociação é uma interface de trading manual baseada no gráfico, projetada para oferecer execução rápida e controle preciso das operações e posições. Ele permite negociação com um clique e gerenciamento flexível de risco, sem a necessidade de utilizar a janela padrão de ordens do MetaTrader.
Execução de Trades
-
Botão BUY
Abre instantaneamente uma posição de compra no ativo atual usando o tamanho de lote selecionado.
O Stop Loss e o Take Profit (opcional) são aplicados de acordo com as configurações atuais do painel.
-
Botão SELL
Abre instantaneamente uma posição de venda no ativo atual usando o tamanho de lote selecionado, com Stop Loss e Take Profit (opcional).
-
Botão CLOSE
Fecha imediatamente todas as posições abertas do símbolo atual.
Gerenciamento de Stop Loss
-
SL + / SL −
Aumenta ou diminui a distância do Stop Loss em pontos.
-
Exibição do SL
O valor atual do Stop Loss é exibido em tempo real no painel.
-
Função APPLY
Aplica o Stop Loss configurado a todas as posições abertas do símbolo atual.
Gerenciamento de Take Profit
-
TP + / TP −
Ajusta a distância do Take Profit em pontos.
-
Alternância TP ON / TP OFF
Ativa ou desativa o uso do Take Profit:
-
Ativado: o Take Profit é aplicado a novas operações e modificações
-
Desativado: as operações são abertas e modificadas sem Take Profit
-
-
Exibição do TP
O valor atual do Take Profit é exibido em tempo real no painel.
Trailing Stop
-
TRAIL ON / TRAIL OFF
Ativa ou desativa a função de Trailing Stop.
-
TR + / TR −
Ajusta a distância do Trailing Stop em pontos.
-
Lógica Automática de Trailing
Quando ativado, o Stop Loss segue automaticamente o preço em direção favorável:
-
Compras: Stop Loss abaixo do preço atual
-
Vendas: Stop Loss acima do preço atual
O Stop Loss move-se apenas para proteger o lucro.
-
Gerenciamento de Lote
-
Lot + / Lot −
Aumenta ou diminui o volume da operação conforme o passo de lote definido pela corretora.
-
Normalização Automática de Lote
Garante que o tamanho do lote esteja dentro dos limites mínimo, máximo e passo permitidos pela corretora.
-
Exibição do Lote
O tamanho de lote selecionado é exibido em tempo real no painel.
Recursos Adicionais
-
Painel de negociação totalmente baseado no gráfico
-
Trading manual com um clique
-
Atualizações em tempo real e feedback visual
-
Compatível com negociação ao vivo e testador de estratégias
-
Remove automaticamente todos os objetos do painel ao ser desativado