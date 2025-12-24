One Click Trader Panel MT5

Painel de Negociação

Versão: 1.00

Este Painel de Negociação é uma interface de trading manual baseada no gráfico, projetada para oferecer execução rápida e controle preciso das operações e posições. Ele permite negociação com um clique e gerenciamento flexível de risco, sem a necessidade de utilizar a janela padrão de ordens do MetaTrader.

Execução de Trades

  • Botão BUY
    Abre instantaneamente uma posição de compra no ativo atual usando o tamanho de lote selecionado.
    O Stop Loss e o Take Profit (opcional) são aplicados de acordo com as configurações atuais do painel.

  • Botão SELL
    Abre instantaneamente uma posição de venda no ativo atual usando o tamanho de lote selecionado, com Stop Loss e Take Profit (opcional).

  • Botão CLOSE
    Fecha imediatamente todas as posições abertas do símbolo atual.

Gerenciamento de Stop Loss

  • SL + / SL −
    Aumenta ou diminui a distância do Stop Loss em pontos.

  • Exibição do SL
    O valor atual do Stop Loss é exibido em tempo real no painel.

  • Função APPLY
    Aplica o Stop Loss configurado a todas as posições abertas do símbolo atual.

Gerenciamento de Take Profit

  • TP + / TP −
    Ajusta a distância do Take Profit em pontos.

  • Alternância TP ON / TP OFF
    Ativa ou desativa o uso do Take Profit:

    • Ativado: o Take Profit é aplicado a novas operações e modificações

    • Desativado: as operações são abertas e modificadas sem Take Profit

  • Exibição do TP
    O valor atual do Take Profit é exibido em tempo real no painel.

Trailing Stop

  • TRAIL ON / TRAIL OFF
    Ativa ou desativa a função de Trailing Stop.

  • TR + / TR −
    Ajusta a distância do Trailing Stop em pontos.

  • Lógica Automática de Trailing
    Quando ativado, o Stop Loss segue automaticamente o preço em direção favorável:

    • Compras: Stop Loss abaixo do preço atual

    • Vendas: Stop Loss acima do preço atual
      O Stop Loss move-se apenas para proteger o lucro.

Gerenciamento de Lote

  • Lot + / Lot −
    Aumenta ou diminui o volume da operação conforme o passo de lote definido pela corretora.

  • Normalização Automática de Lote
    Garante que o tamanho do lote esteja dentro dos limites mínimo, máximo e passo permitidos pela corretora.

  • Exibição do Lote
    O tamanho de lote selecionado é exibido em tempo real no painel.

Recursos Adicionais

  • Painel de negociação totalmente baseado no gráfico

  • Trading manual com um clique

  • Atualizações em tempo real e feedback visual

  • Compatível com negociação ao vivo e testador de estratégias

  • Remove automaticamente todos os objetos do painel ao ser desativado


Produtos recomendados
Power of Currencies forex
Vasilii Apostolidi
Utilitários
The Power of Currencies  analisa a força das moedas. Isto permite-lhe entrar no mercado no início de uma tendência. The Power of Currencies  complementar seu sistema de negociação e pode servir como um filtro na tomada de decisões de compra ou venda. O painel do analisador pode ser facilmente deslocado. Parâmetros: SORT TYPE  - a ordem de classificação. Font Name  - o nome da fonte. Font Size   - o tamanho da fonte. Font Interval  - espaçamento entre linhas. Progress Bar Width  - a largura
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitários
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
Manzano Risk Manager Pro
Patricia Manzano Gomez
Utilitários
Description  Interested users may contact the developer through the internal messaging system of mql5.com to request information about the possibility of evaluating the product for a limited period before using it on a live account. Manzano Risk Manager Pro is a professional risk management utility for MetaTrader 5.The Expert Advisor allows monitoring open positions and closing trades automatically or manually, fully or partially, when user-defined risk conditions are met. The product does not o
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
TickData Recorder
Artem Khakalo
Utilitários
TickData Recorder (v1.3): Real Ticks Recording for Reliable Backtesting in MT5 Elevate the accuracy of your strategy testing significantly! Tired of unrealistic backtest results on standard MetaTrader 5 data that don't match your broker's conditions? "TickData Recorder" is your tool to solve this problem. This Expert Advisor meticulously records   every single tick price change   (time with milliseconds, Bid, Ask, Last, Volume) directly from   your broker's   server (FTMO, RoboForex, IC Markets,
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitários
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitários
Crypto.com para MT5 Live Candlestick Stream para Metatrader 5 de Crypto.com websocket É um OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Dados de taxas ao vivo  traders, se em um gráfico de minuto, os dados OHLC não estiverem corretos, podem fornecer análises erradas no estudo técnico do gráfico, este produto garante que fornece dados precisos em tempo real, o que pode ajudar na análise manual você pode verificar meu outro produto de criptografia no meu perfil https://www.mql5.com/en/users/rajesh
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitários
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Utilitário para pedidos automáticos e gerenciamento de riscos. Permite tirar o máximo dos lucros e limitar suas perdas. Criado por um trader praticante para traders. O utilitário é fácil de usar, funciona com qualquer ordem de mercado aberta manualmente por um trader ou com a ajuda de consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Tem as seguintes funções: 1. Definir níveis de stop loss e take profit; 2. F
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitários
O TradePad é uma ferramenta para negociação manual e algorítmica. Apresentamos uma solução simples para operações de negociação rápida e controlo de posições em diversos instrumentos de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégias! Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração e uma descrição de todas as ferramentas A interface da aplicação está adaptada para monitores de alta resolução, simples e intuitiva. Para um trabalho confortável, o comerciante re
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilitários
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade / trade copier form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) . You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server . Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 => M
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
A tendência é sua amiga! Veja a cor do indicador e faça suas operações nessa direção. Ele não repinta. Ou seja, depois que cada candle se fecha, a cor dele é definitiva e não irá se alterar. Você pode focar em movimentos mais curtos e rápidos ou tendências mais longas, basta testar o que melhor se encaixa no seu operacional de acordo com o ativo e tempo gráfico usado. Altere o parâmetro de entrada "Length" e o indicador irá se adaptar automaticamente (quanto maior ele for, maior a tendência an
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
Utilitários
Growth Guard - Empower Your Portfolio Management Are you managing multiple EAs on MT5 and struggling to stay on top of their performance? Growth Guard is your ultimate monitoring solution, designed to keep a watchful eye on external Expert Advisors (EAs). Seamlessly tracking profit factors, consecutive losses, and other vital metrics, Growth Guard ensures your trading portfolio remains optimized and secure. How It Works The system comprises two components: Growth Guard Indicator – Attach this to
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Mais do autor
Trading Buddy MT5 Bot
Lungile Mbanjwa
Experts
USDJPY & EURUSD Trading Buddy EA - Detailed Description Name: USDJPY & EURUSD Trading Buddy Version: 1.05 Platform: MetaTrader 5 (MT5) Supported Symbols: Exclusively USDJPY and EURUSD Strategy Type: Trend-following with triple SMA confirmation Optimized Default Settings USDJPY: MA Timeframe H4 (4-hour), Signal Timeframe M15 (15-minute) EURUSD: MA Timeframe H1 (1-hour), Signal Timeframe M30 (30-minute) These settings are fully customizable via inputs. Trading Hours The EA is configured to trade
TimeTake Candestick Countdown MT5
Lungile Mbanjwa
Indicadores
TimeTake v2.00 is a lightweight, ultra-clean candlestick countdown timer indicator for MetaTrader 5 that displays in real time how many minutes and seconds are left until the current candle closes. Designed for traders who love simplicity and hate cluttered charts, TimeTake shows only what matters: a bold, perfectly readable countdown in the lower-left corner. Key Features Real-time countdown timer (MM:SS or HH:MM:SS or even days on monthly charts) Automatically adapts format: → 05:23 on M1–H4 →
FREE
Bearish An Bullish EA
Lungile Mbanjwa
Experts
Bullish EA v1.11 – A clean, powerful, and disciplined Gold-only trading robot for MetaTrader 5 (Author: Lungile Mbanjwa – built with help from ChatGPT & Grok) This EA was created from day one to trade XAUUSD (Gold) only and is used by the author himself every day with these exact settings: Signal timeframe: M5 (fast crossover detection) Trend filter timeframe: M30 (strong trend confirmation via Stop-Filter MA) How it works: Buy when Short MA > Long MA > Stop MA on the selected timeframes Sell w
