One Click Trader Panel MT5
- Utilidades
- Lungile Mbanjwa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Descripción del panel de comercio
Versión: 1.00
El Panel de Operaciones es una interfaz de operaciones manual diseñada para proporcionar un control rápido y preciso sobre la ejecución de operaciones y la gestión de posiciones directamente desde el gráfico. Permite operar con un solo clic y ajustar en tiempo real los parámetros de riesgo sin utilizar la ventana de órdenes estándar de MetaTrader.
Ejecución de operaciones
-
Botón COMPRAR
Abre instantáneamente una posición de compra en el símbolo actual utilizando el tamaño de lote seleccionado.
El Stop Loss y el Take Profit opcional se aplican de acuerdo con la configuración actual del panel.
-
Botón VENDER
Abre instantáneamente una posición de Venta en el símbolo actual utilizando el tamaño de lote seleccionado, con Stop Loss y Take Profit opcional aplicados.
-
Botón CERRAR
Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.
Gestión de Stop Loss
-
SL + / SL -
Aumenta o disminuye la distancia del Stop Loss en puntos.
-
Visualización de SL en vivo
Muestra el valor de Stop Loss seleccionado actualmente.
-
Función APPLY
Aplica el valor actual de Stop Loss a todas las operaciones abiertas en el símbolo activo.
Gestión de Take Profit
-
TP + / TP -
Ajusta la distancia de Take Profit en puntos.
-
TP ON / TP OFF Conmutar
Activa o desactiva el uso de Take Profit:
-
Cuando está activado, Take Profit se aplica a las nuevas operaciones y a las modificaciones de operaciones.
-
Cuando está desactivado, las operaciones se abren y modifican sin Take Profit.
-
-
Live TP Display
Muestra el valor actual de Take Profit.
Sistema Trailing Stop
-
TRAIL ON / TRAIL OFF
Activa o desactiva la función de trailing stop.
-
TR + / TR -
Ajusta la distancia del trailing stop en puntos.
-
Lógica Trailing Automática
Cuando está activada, el Stop Loss sigue automáticamente el movimiento favorable del precio:
-
Las operaciones de compra siguen por debajo del precio
-
Las operaciones de venta se mueven por encima del precio
El Stop Loss sólo se mueve en la dirección que protege los beneficios.
-
Control del tamaño del lote
-
Lote + / Lote -
Aumenta o disminuye el volumen de operaciones en función de los pasos de lote definidos por el corredor.
-
Normalización automática de lotes
Garantiza que los tamaños de lote cumplan con los requisitos mínimos, máximos y de tamaño de paso del corredor.
-
Visualización de lote en vivo
Muestra el tamaño de lote seleccionado actualmente.
Características adicionales
-
Panel de negociación manual totalmente basado en gráficos
-
Ejecución de operaciones con un solo clic
-
Indicadores visuales de estado en tiempo real
-
Compatible con operaciones en tiempo real y comprobador de estrategias
-
Elimina automáticamente todos los objetos del panel al desinicializarlo