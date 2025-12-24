One Click Trader Panel MT5

Descripción del panel de comercio

Versión: 1.00

El Panel de Operaciones es una interfaz de operaciones manual diseñada para proporcionar un control rápido y preciso sobre la ejecución de operaciones y la gestión de posiciones directamente desde el gráfico. Permite operar con un solo clic y ajustar en tiempo real los parámetros de riesgo sin utilizar la ventana de órdenes estándar de MetaTrader.

Ejecución de operaciones

  • Botón COMPRAR
    Abre instantáneamente una posición de compra en el símbolo actual utilizando el tamaño de lote seleccionado.
    El Stop Loss y el Take Profit opcional se aplican de acuerdo con la configuración actual del panel.

  • Botón VENDER
    Abre instantáneamente una posición de Venta en el símbolo actual utilizando el tamaño de lote seleccionado, con Stop Loss y Take Profit opcional aplicados.

  • Botón CERRAR
    Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.

Gestión de Stop Loss

  • SL + / SL -
    Aumenta o disminuye la distancia del Stop Loss en puntos.

  • Visualización de SL en vivo
    Muestra el valor de Stop Loss seleccionado actualmente.

  • Función APPLY
    Aplica el valor actual de Stop Loss a todas las operaciones abiertas en el símbolo activo.

Gestión de Take Profit

  • TP + / TP -
    Ajusta la distancia de Take Profit en puntos.

  • TP ON / TP OFF Conmutar
    Activa o desactiva el uso de Take Profit:

    • Cuando está activado, Take Profit se aplica a las nuevas operaciones y a las modificaciones de operaciones.

    • Cuando está desactivado, las operaciones se abren y modifican sin Take Profit.

  • Live TP Display
    Muestra el valor actual de Take Profit.

Sistema Trailing Stop

  • TRAIL ON / TRAIL OFF
    Activa o desactiva la función de trailing stop.

  • TR + / TR -
    Ajusta la distancia del trailing stop en puntos.

  • Lógica Trailing Automática
    Cuando está activada, el Stop Loss sigue automáticamente el movimiento favorable del precio:

    • Las operaciones de compra siguen por debajo del precio

    • Las operaciones de venta se mueven por encima del precio
      El Stop Loss sólo se mueve en la dirección que protege los beneficios.

Control del tamaño del lote

  • Lote + / Lote -
    Aumenta o disminuye el volumen de operaciones en función de los pasos de lote definidos por el corredor.

  • Normalización automática de lotes
    Garantiza que los tamaños de lote cumplan con los requisitos mínimos, máximos y de tamaño de paso del corredor.

  • Visualización de lote en vivo
    Muestra el tamaño de lote seleccionado actualmente.

Características adicionales

  • Panel de negociación manual totalmente basado en gráficos

  • Ejecución de operaciones con un solo clic

  • Indicadores visuales de estado en tiempo real

  • Compatible con operaciones en tiempo real y comprobador de estrategias

  • Elimina automáticamente todos los objetos del panel al desinicializarlo


