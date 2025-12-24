One Click Trader Panel MT5
- 实用工具
- Lungile Mbanjwa
- 版本: 1.0
- 激活: 15
交易面板
版本：1.00
该交易面板是一款基于图表的手动交易界面，旨在为交易者提供快速、精准的交易执行和持仓管理功能。无需使用 MetaTrader 的标准下单窗口，即可实现一键交易和灵活的风险控制。
交易执行
-
BUY 按钮
使用当前选择的手数在当前交易品种上立即开立买入（多头）订单。
止损和（可选）止盈将根据面板当前设置自动应用。
-
SELL 按钮
使用当前选择的手数在当前交易品种上立即开立卖出（空头）订单，并应用止损和（可选）止盈。
-
CLOSE 按钮
立即关闭当前交易品种的所有未平仓订单。
止损管理
-
SL + / SL −
增加或减少止损点数。
-
止损显示
当前止损点数实时显示在面板上。
-
APPLY 功能
将当前止损设置应用到该交易品种的所有未平仓订单。
止盈管理
-
TP + / TP −
调整止盈点数。
-
TP ON / TP OFF 开关
启用或禁用止盈功能：
-
启用时，止盈将应用于新订单及订单修改
-
禁用时，订单将不设置止盈
-
-
止盈显示
当前止盈点数实时显示在面板上。
追踪止损（Trailing Stop）
-
TRAIL ON / TRAIL OFF
启用或关闭追踪止损功能。
-
TR + / TR −
调整追踪止损距离（点数）。
-
自动追踪逻辑
启用后，止损会随着价格向有利方向自动移动：
-
买入订单：止损位于当前价格下方
-
卖出订单：止损位于当前价格上方
止损只会朝保护利润的方向移动。
-
手数管理
-
Lot + / Lot −
根据经纪商的最小手数和步进值增加或减少交易手数。
-
自动手数校正
确保手数符合经纪商的最小、最大及步进要求。
-
手数显示
当前选定的交易手数实时显示在面板上。
其他功能
-
完全基于图表的手动交易面板
-
一键下单，操作快捷
-
实时状态显示和视觉反馈
-
支持真实交易和策略测试器
-
卸载时自动清除所有面板对象