Snowfall Stabilizer Pacific Sunrise

Schneefall-Stabilisator - Pacific Sunrise (USDJPY)





Ein defensiver Trendfolge-EA, der sich eher auf Risikokontrolle als auf aggressive Gewinnjagd konzentriert.

Snowfall Stabilizer ist ein Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Kapitalerhalt und langfristige Stabilität über kurzfristige Aufregung stellen.



Er zielt nicht auf explosive Renditen ab. Stattdessen konzentriert er sich auf die Kontrolle des Abwärtsrisikos und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.





Backtest-Umgebung



Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Testzeitraum: 2018.01.01 - 2025.11.30

Ersteinlage: $10.000

MODUS: FROST

Risikomodell: Dynamische risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (1% pro Handel)

Tick-Modell: Jeder Tick

Spanne: Fest 12

Ausführungslatenz: Festgelegt 44 ms





Überblick

Snowfall Stabilizer ist ein trendfolgender EA für USDJPY, der auf der Idee aufbaut, dass nachhaltiger Handel mit Risikobewusstsein und nicht mit Renditemaximierung beginnt.

Dieser EA vermeidet gängige Hochrisikotechniken wie Grid-Trading, Martingale oder Recovery-Systeme.

Alle Trades werden mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt, die dynamisch auf Basis des Marktregimes und der Volatilität angepasst werden.

Snowfall Stabilizer ist geeignet für:

Händler, die von überoptimierten, anfälligen EAs genug haben

Anwender, die Transparenz und vorhersehbares Verhalten bevorzugen

Trader, die einen EA wollen, den man getrost laufen lassen kann



Wichtigste Merkmale Kein Gitternetz, kein Martingal

Nur Einzelpositionen (stapelt niemals Trades)

Trendfolgelogik basierend auf der Erweiterung des MACD-Histogramms

Adaptive TP/SL mit regimebasierter Volatilitätsbewertung

Dynamische Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen

Übersichtliche UI auf dem Chart, die aktive Filter und den Handelsstatus anzeigt

Voreingestellter Modus für Einfachheit, manueller Modus für fortgeschrittene Benutzer

Optimiert und getestet speziell für USDJPY Strategie-Logik (konzeptionell) Snowfall Stabilizer folgt Trends nur dann, wenn die Bedingungen als günstig angesehen werden. Die Strategie besteht aus vier Hauptphasen: Trenderkennung

Verwendet das Verhalten des MACD-Histogramms zur Erkennung von direktionalen Impulsen. Regime Evaluation

Mehrere Volatilitäts- und Trendmetriken werden ausgewertet, um das aktuelle Marktregime zu bestimmen. Adaptive Risikokontrolle

Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden dynamisch an das erkannte Regime angepasst. Ausführungskontrolle

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle Filter erfolgreich sind.

Wenn sich die Bedingungen verschlechtern, bleibt der EA inaktiv. Bei diesem Ansatz hat die Qualität des Handels Vorrang vor der Häufigkeit des Handels.

Risikomanagement-Philosophie Die Risikokontrolle ist das Herzstück von Snowfall Stabilizer. Kein Averaging Down

Kein Erholungshandel

Stop-Loss ist immer definiert

Nur eine offene Position zu jeder Zeit

Das Risiko kann über ein festes Lot oder eine risikobasierte Größe gesteuert werden. Durch dieses Design bleiben Drawdowns sichtbar, begrenzt und leichter zu verstehen.

Backtesting-Informationen Der Snowfall Stabilizer wurde über lange Zeiträume hinweg getestet, auch bei hoher Streuung und volatilen Marktbedingungen. Typische Testparameter sind: Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1 (mit interner Multi-Timeframe-Logik)

Langfristige historische Tests

High-Spread-Stresstest Die Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen.

Dieser EA ist nicht für kurzfristige Leistungsspitzen optimiert, sondern für die Beständigkeit über verschiedene Regime hinweg. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Benutzerfreundlichkeit

Der Snowfall Stabilizer bietet zwei Betriebsmodi:

FROST-Modus (Voreinstellung)

Interne Parameter sind für Stabilität vorkonfiguriert.

Geeignet für Benutzer, die nur minimale Einstellungen vornehmen möchten.

Wettersteuerung (manuell)

Alle Parameter können manuell eingestellt werden.

Entwickelt für erfahrene Trader.

Auch im voreingestellten Modus bleiben die risiko- und sicherheitsrelevanten Einstellungen unter der Kontrolle des Benutzers.





On-Chart UI

Der EA zeigt eine übersichtliche, informative Benutzeroberfläche auf dem Chart an:

Aktive Filter werden mit Symbolen angezeigt

Der aktuelle Handelsstatus ist deutlich sichtbar

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein "Schneefall"-Indikator

Der Wochenendwächter zeigt eine freundliche Nachricht an, wenn der Handel pausiert wird.

So können die Nutzer jederzeit nachvollziehen , warum der EA aktiv oder inaktiv ist.





Empfohlene Umgebung

Empfohlenes Symbol: USDJPY

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: ECN / Low-Spread bevorzugt

Ausführung: Funktioniert am besten mit stabiler Ausführung und angemessenen Spreads

Der EA ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Spread-Umgebungen robust ist, aber extrem niedrige Spreads garantieren nicht automatisch bessere Ergebnisse.





Wichtige Hinweise

Dieser EA verspricht keine Gewinne.

Die Marktbedingungen ändern sich, und kein System funktioniert in allen Umgebungen.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Benutzers.





Entwicklung & Updates

Snowfall Stabilizer ist das Einstiegsmodell der Snowfall-Serie.

Das zugrundeliegende System zur Erkennung von Risiken und zur Risikokontrolle wird ständig weiterentwickelt, und Updates sind als Teil der laufenden Entwicklung geplant.

Dieser EA stellt die Grundlage dar, nicht das endgültige Ziel.





Wenn Sie Klarheit über Hype,

und Stabilität über Aufregung schätzen, ist

Snowfall Stabilizer Ihr langfristiger Handelsbegleiter.





Hinweis zu Symbolen und Anlageklassen

Snowfall Stabilizer wurde speziell für den USDJPY entwickelt und optimiert.

Die interne Logik, die Volatilitätsbewertung und die Risikoparameter sind auf der Grundlage der Verhaltenseigenschaften des USDJPY-Marktes kalibriert, einschließlich

Typische Volatilitätsstruktur

Sitzungsverhalten

Liquiditätsprofil

Die Anwendung dieses EA auf andere Währungspaare, Aktienindizes oder Rohstoffe kann zu unerwartetem oder suboptimalem Verhalten führen, da diese Instrumente oft eine deutlich andere Volatilität und Preisdynamik aufweisen.

Aus diesem Grund:

USDJPY ist das einzige offiziell unterstützte Symbol

Die Verwendung für andere Instrumente wird nicht empfohlen .

Das Verhalten und die Ergebnisse bei Nicht-Währungsinstrumenten (wie Aktienindizes oder Rohstoffen) liegen außerhalb des Design- und Testbereichs dieses EA.

Diese Einschränkung dient der Stabilität und der Risikovorhersagbarkeit, nicht der Einschränkung der Flexibilität.