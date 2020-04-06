Snowfall Stabilizer Pacific Sunrise

Schneefall-Stabilisator - Pacific Sunrise (USDJPY)


Ein defensiver Trendfolge-EA, der sich eher auf Risikokontrolle als auf aggressive Gewinnjagd konzentriert.

Snowfall Stabilizer ist ein Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Kapitalerhalt und langfristige Stabilität über kurzfristige Aufregung stellen.

Er zielt nicht auf explosive Renditen ab. Stattdessen konzentriert er sich auf die Kontrolle des Abwärtsrisikos und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.


Backtest-Umgebung

Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Testzeitraum: 2018.01.01 - 2025.11.30

Ersteinlage: $10.000

MODUS: FROST

Risikomodell: Dynamische risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (1% pro Handel)

Tick-Modell: Jeder Tick

Spanne: Fest 12

Ausführungslatenz: Festgelegt 44 ms


Überblick

Snowfall Stabilizer ist ein trendfolgender EA für USDJPY, der auf der Idee aufbaut, dass nachhaltiger Handel mit Risikobewusstsein und nicht mit Renditemaximierung beginnt.

Dieser EA vermeidet gängige Hochrisikotechniken wie Grid-Trading, Martingale oder Recovery-Systeme.
Alle Trades werden mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausgeführt, die dynamisch auf Basis des Marktregimes und der Volatilität angepasst werden.

Snowfall Stabilizer ist geeignet für:

  • Händler, die von überoptimierten, anfälligen EAs genug haben

  • Anwender, die Transparenz und vorhersehbares Verhalten bevorzugen

  • Trader, die einen EA wollen, den man getrost laufen lassen kann


Wichtigste Merkmale

  • Kein Gitternetz, kein Martingal

  • Nur Einzelpositionen (stapelt niemals Trades)

  • Trendfolgelogik basierend auf der Erweiterung des MACD-Histogramms

  • Adaptive TP/SL mit regimebasierter Volatilitätsbewertung

  • Dynamische Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen

  • Übersichtliche UI auf dem Chart, die aktive Filter und den Handelsstatus anzeigt

  • Voreingestellter Modus für Einfachheit, manueller Modus für fortgeschrittene Benutzer

  • Optimiert und getestet speziell für USDJPY

Strategie-Logik (konzeptionell)

Snowfall Stabilizer folgt Trends nur dann, wenn die Bedingungen als günstig angesehen werden.

Die Strategie besteht aus vier Hauptphasen:

  1. Trenderkennung
    Verwendet das Verhalten des MACD-Histogramms zur Erkennung von direktionalen Impulsen.

  2. Regime Evaluation
    Mehrere Volatilitäts- und Trendmetriken werden ausgewertet, um das aktuelle Marktregime zu bestimmen.

  3. Adaptive Risikokontrolle
    Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden dynamisch an das erkannte Regime angepasst.

  4. Ausführungskontrolle
    Trades werden nur ausgeführt, wenn alle Filter erfolgreich sind.
    Wenn sich die Bedingungen verschlechtern, bleibt der EA inaktiv.

Bei diesem Ansatz hat die Qualität des Handels Vorrang vor der Häufigkeit des Handels.


Risikomanagement-Philosophie

Die Risikokontrolle ist das Herzstück von Snowfall Stabilizer.

  • Kein Averaging Down

  • Kein Erholungshandel

  • Stop-Loss ist immer definiert

  • Nur eine offene Position zu jeder Zeit

  • Das Risiko kann über ein festes Lot oder eine risikobasierte Größe gesteuert werden.

Durch dieses Design bleiben Drawdowns sichtbar, begrenzt und leichter zu verstehen.


Backtesting-Informationen

Der Snowfall Stabilizer wurde über lange Zeiträume hinweg getestet, auch bei hoher Streuung und volatilen Marktbedingungen.

Typische Testparameter sind:

  • Symbol: USDJPY

  • Zeitrahmen: H1 (mit interner Multi-Timeframe-Logik)

  • Langfristige historische Tests

  • High-Spread-Stresstest

Die Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen.
Dieser EA ist nicht für kurzfristige Leistungsspitzen optimiert, sondern für die Beständigkeit über verschiedene Regime hinweg.

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Benutzerfreundlichkeit

Der Snowfall Stabilizer bietet zwei Betriebsmodi:

  • FROST-Modus (Voreinstellung)
    Interne Parameter sind für Stabilität vorkonfiguriert.
    Geeignet für Benutzer, die nur minimale Einstellungen vornehmen möchten.

  • Wettersteuerung (manuell)
    Alle Parameter können manuell eingestellt werden.
    Entwickelt für erfahrene Trader.

Auch im voreingestellten Modus bleiben die risiko- und sicherheitsrelevanten Einstellungen unter der Kontrolle des Benutzers.


On-Chart UI

Der EA zeigt eine übersichtliche, informative Benutzeroberfläche auf dem Chart an:

  • Aktive Filter werden mit Symbolen angezeigt

  • Der aktuelle Handelsstatus ist deutlich sichtbar

  • Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein "Schneefall"-Indikator

  • Der Wochenendwächter zeigt eine freundliche Nachricht an, wenn der Handel pausiert wird.

So können die Nutzer jederzeit nachvollziehen , warum der EA aktiv oder inaktiv ist.


Empfohlene Umgebung

  • Empfohlenes Symbol: USDJPY

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konto-Typ: ECN / Low-Spread bevorzugt

  • Ausführung: Funktioniert am besten mit stabiler Ausführung und angemessenen Spreads

Der EA ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Spread-Umgebungen robust ist, aber extrem niedrige Spreads garantieren nicht automatisch bessere Ergebnisse.


Wichtige Hinweise

  • Dieser EA verspricht keine Gewinne.

  • Die Marktbedingungen ändern sich, und kein System funktioniert in allen Umgebungen.

  • Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

  • Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Benutzers.


Entwicklung & Updates

Snowfall Stabilizer ist das Einstiegsmodell der Snowfall-Serie.

Das zugrundeliegende System zur Erkennung von Risiken und zur Risikokontrolle wird ständig weiterentwickelt, und Updates sind als Teil der laufenden Entwicklung geplant.

Dieser EA stellt die Grundlage dar, nicht das endgültige Ziel.


Wenn Sie Klarheit über Hype,
und Stabilität über Aufregung schätzen, ist
Snowfall Stabilizer Ihr langfristiger Handelsbegleiter.


Hinweis zu Symbolen und Anlageklassen

Snowfall Stabilizer wurde speziell für den USDJPY entwickelt und optimiert.

Die interne Logik, die Volatilitätsbewertung und die Risikoparameter sind auf der Grundlage der Verhaltenseigenschaften des USDJPY-Marktes kalibriert, einschließlich

  • Typische Volatilitätsstruktur

  • Sitzungsverhalten

  • Liquiditätsprofil

Die Anwendung dieses EA auf andere Währungspaare, Aktienindizes oder Rohstoffe kann zu unerwartetem oder suboptimalem Verhalten führen, da diese Instrumente oft eine deutlich andere Volatilität und Preisdynamik aufweisen.

Aus diesem Grund:

  • USDJPY ist das einzige offiziell unterstützte Symbol

  • Die Verwendung für andere Instrumente wird nicht empfohlen.

  • Das Verhalten und die Ergebnisse bei Nicht-Währungsinstrumenten (wie Aktienindizes oder Rohstoffen) liegen außerhalb des Design- und Testbereichs dieses EA.

Diese Einschränkung dient der Stabilität und der Risikovorhersagbarkeit, nicht der Einschränkung der Flexibilität.

Empfohlene Produkte
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experten
Überblick Swag Expert Advisor Pro ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Ihnen hilft, fundierte Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf dem Devisenmarkt zu treffen. Dieser Expert Advisor analysiert die Kursbewegungen in Relation zu den Exponential Moving Averages (EMAs), um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie den Markttrends voraus sind. Wichtigste Merkmale EMA-Analyse: Führt Kaufaufträge aus, wenn der Kurs über dem 200er EMA liegt und wenn die 25er,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Gold Range Breakout by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Gold Range Breakout Bot für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor handelt auf Basis einer definierten Preisspanne zwischen 3:00 und 6:00 Uhr Serverzeit auf XAUUSD. Wenn der Preis aus dieser Spanne ausbricht, wird ein einzelner Handel ausgelöst - entweder long oder short. Der Handel wird automatisch um 6:55 Uhr geschlossen. Es wird ein fester Stop-Loss von 1 % verwendet. Die Strategie folgt einer zeitbasierten Logik mit täglichen Rücksetzern und keinem Engagement über Nacht. Es sind keine Indikatore
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
ForexCybot
Matheus Dos Santos Ruiz
Experten
ForexCybot ForexCybot ist ein Expert Advisor, der mit Disziplin, strenger Signalfilterung und strukturiertem Risikomanagement auf der Grundlage technischer Indikatoren arbeitet. Er wurde entwickelt, um klare, objektive und technisch konsistente Operationen zu liefern, und folgt präzisen Marktkriterien in Kombination mit benutzerdefinierten Parametern. ForexCybot mql5 öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot Nach dem Kauf, senden Sie mir eine private Nachricht, um die Konf
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experten
Ich verkaufe diesen Roboter schweren Herzens, da er sehr gut funktioniert, aber ich benötige Startkapital, um davon leben zu können. Sobald mein Kapitalziel erreicht ist, wird er zu einem extrem hohen Preis angeboten, um Käufe zu verhindern (9999999$). Er bleibt jedoch für vorherige Käufer verfügbar und wird weiterhin aktualisiert. Dieser Roboter handelt gleichzeitig mit drei Währungspaaren, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Vergessen Sie nicht, mir eine Nachricht zu senden, um die .
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Experten
Zahav AI Trade: Verwandeln Sie den Goldmarkt in Ihr Cash-Flow-Geschäft Der Zahav AI Trade ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um aus der Volatilität des Goldmarktes (XAUUSD) Renditen zu erzielen. Es verlagert die Denkweise vom "gelegentlichen spekulativen Handel" zum "Verwalten eines Anlageportfolios wie ein Unternehmen", wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines beständigen Cashflows liegt. Haben Sie genug von einfachen EAs, die in Tr
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Experten
Wir haben Echtzeit-Rechenleistung Unterstützung für EURUSD hinzugefügt, und jetzt ist seine Live-Performance besser. Der EA wird die Parameter automatisch anpassen und kann nicht geändert werden. Derzeit empfehlen wir die Verwendung von GBPUSD, wobei EURUSD die zweite Wahl ist. Andere Währungspaare haben keine Unterstützung für Echtzeit-Rechenleistung und werden derzeit nicht empfohlen. In Zukunft werden wir Währungspaare hinzufügen, die Echtzeitberechnungen unterstützen. Sie können derzeit die
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Experten
SpaceX EA Bot ist ein Werkzeug, das die Volumen , Trend , Preisaktion und Intensität Indikatoren und findet die besten verfügbaren Trades, damit das System effektiv arbeiten kann. Es beinhaltet die besten Handelsstrategien , um den genauesten Trend vorherzusagen und platziert automatisch entsprechende Trades. Hier ist der beste Teil des Bots - wenn die Vorhersage fehlschlägt, MANAGIERT er die Trades bis zum Break-Even und gibt die Trades danach wieder auf, und natürlich bleibt diese Einstellung
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Codebird MA
CodeBird Ltd
Experten
Codebird ist stolz darauf, 'Codebird MA' zu präsentieren, den besten Moving Average Crossover Expert Advisor auf dem Markt. ECOSYSTEM ANGEBOT - 25% Rabatt auf FinViz Elite Abonnements, dem ultimativen Aktienscreener im Internet, wenn Sie diesen Bot kaufen. ÖKOSYSTEM-ANGEBOT - Kostenlose US-Aktienmarktanalyse, die Sie jede Woche am Sonntag direkt per E-Mail erhalten, wenn Sie diesen Bot kaufen. Um Ihre Belohnungen zu erhalten, kontaktieren Sie uns über EINE der folgenden Methoden: MQL/Metatr
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
3 (1)
Experten
Preis: 404 $ -> 505$ ENIX mt5 – Mehrschichtige Marktanpassung + Hybride Quantitative Engine (HQE) ENIX mt5 ist ein vollautomatisches Handelssystem der nächsten Generation, das auf der Forschung und Erfahrung seines Vorgängers aufbaut und gleichzeitig einen völlig neuen hybriden Ansatz für Marktanalyse und Handelsausführung einführt. Es kombiniert quantitative Logik, Volatilitätsanalyse und maschinelles Lernen zu einem einheitlichen System, das sich dynamisch an Marktstrukturen, Timing und Mom
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Experten
AVWAP Bands Scalper Der AVWAP Bands Scalper bietet präzises Trading für Scalper und Intraday-Trader. Dieser vollautomatische Expert Advisor nutzt den Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) und benutzerdefinierte Standardabweichungsbänder zur Identifikation hochwahrscheinlicher Handelsgelegenheiten. Hauptfunktionen: Integrierter Indikator: Der EA verwendet vollständig den AVWAP + StdDev Bands-Indikator für alle Ein-, SL- und TP-Berechnungen. Indikator hier herunterladen: https://www.mql5
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experten
Candles Commander - Finden Sie Ihren mechanischen EDGE auf dem Markt Candles Commander - ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Erfolg an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Diese Strategie wurde fast 2 Jahre lang rigorosen Tests und manuellen Überprüfungen unterzogen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Unser EA kann einen mechanischen EDGE in jedem Instrument Ihrer Wahl finden, von Forex-Instrumenten bis hin zu Indizes und Rohstoffen mit nur einer Optimierung
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Experten
Dieser EA arbeitet mit einer der besten Ausstiegsstrategien, dem Grid. Aber es ist nicht ein gewöhnliches Raster. In diesem EA ist diese Strategie bis zum Äußersten optimiert, um Ihnen die beste Leistung mit mehreren Konfigurationsoptionen zu geben, um sicherer und profitabler zu arbeiten. Darüber hinaus verwaltet er mehrere Paare gleichzeitig auf einem einzigen Chart, so dass sie sich gegenseitig zu einem einzigen Management ergänzen. Parameter: Anfangslot: ist das Lot der ersten Position des
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experten
The Gold Range EA: Beherrschen Sie den Goldmarkt mit Präzision und Sicherheit Schluss mit unberechenbaren Strategien!   Der Goldmarkt (XAUUSD) ist für seine hohe Volatilität bekannt – eine riesige Chance für diejenigen, die wissen, wie man sie nutzt. The Gold Range EA wurde entwickelt, um genau das zu tun: eine klare, regelbasierte und bewährte Strategie zu liefern, die auf Stabilität und langfristigen Erfolg ausgelegt ist. Dieser EA ist   keine   Blackbox. Er basiert auf einer transparenten un
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
EA Forex Scalping ist ein Expert Advisor, der speziell für drei Hauptwährungspaare entwickelt wurde: EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Signale Nur noch 1 Exemplar von 10 zu diesem Preis verfügbar. Nächster Preis: $699.99 Verfügbar für MT4 und MT5 Kein Grid, kein Martingale, keine KI, kein neuronales Netzwerk, kein Arbitrage. Jeder Trade hat einen festen Stop Loss (SL), der je nach Währungspaar variiert. Gewinne werden durch einen Trailing Stop gesichert. Dieser EA läuft seit über 6 Monaten auf Live-K
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension