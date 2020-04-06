GEN Mjolnir Edge

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Mjolnir Edge ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für eine Ausbruchsstrategie entwickelt wurde. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Perioden der Marktkonsolidierung (Seitwärtsbewegung), indem er eine Kombination aus den Indikatoren Gleitender Durchschnitt und ATR verwendet. Sobald eine Konsolidierungszone erkannt und bestätigt wird, platziert der EA automatisch schwebende Orders (einen Buy Stop und einen Sell Stop), um die starke Preisbewegung zu erfassen, wenn der Markt aus dieser Konsolidierungsphase ausbricht.

Merkmale

Automatische Erkennung von Konsolidierungen: Verwendet einen dynamischen Kanal, der durch einen gleitenden Durchschnitt und ATR gebildet wird, um Konsolidierungszonen genau zu erkennen.

Verwendet einen dynamischen Kanal, der durch einen gleitenden Durchschnitt und ATR gebildet wird, um Konsolidierungszonen genau zu erkennen. Ausbruchs-Strategie: Platziert eine Buy-Stop-Order oberhalb der Zone und eine Sell-Stop-Order unterhalb der Zone, um den Kursausbruch zu handeln.

Platziert eine Buy-Stop-Order oberhalb der Zone und eine Sell-Stop-Order unterhalb der Zone, um den Kursausbruch zu handeln. Integriertes Risikomanagement: Der Stop-Loss wird automatisch auf der gegenüberliegenden Seite der Konsolidierungszone platziert, während der Take-Profit durch ein vom Benutzer einstellbares Rendite-Risiko-Verhältnis bestimmt wird.

Der Stop-Loss wird automatisch auf der gegenüberliegenden Seite der Konsolidierungszone platziert, während der Take-Profit durch ein vom Benutzer einstellbares Rendite-Risiko-Verhältnis bestimmt wird. Dynamische Losgröße: Unterstützt sowohl feste Losgrößen als auch eine automatische Losgröße, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Aktienrisikos des Kontos berechnet wird.

Unterstützt sowohl feste Losgrößen als auch eine automatische Losgröße, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Aktienrisikos des Kontos berechnet wird. Trailing Stop: Eine optionale Funktion zur Sicherung von Gewinnen durch Nachziehen des Kurses, nachdem eine Position profitabel geworden ist.

Eine optionale Funktion zur Sicherung von Gewinnen durch Nachziehen des Kurses, nachdem eine Position profitabel geworden ist. Visualisierung der Zone auf dem Chart: Zeichnet das Konsolidierungsfeld auf dem Chart, komplett mit oberer, unterer und mittlerer Linie, so dass der Benutzer den Einsatzbereich des EAs klar erkennen kann.

Zeichnet das Konsolidierungsfeld auf dem Chart, komplett mit oberer, unterer und mittlerer Linie, so dass der Benutzer den Einsatzbereich des EAs klar erkennen kann. Historischer Scan: Beim Start scannt der EA die historischen Daten, um die letzte gültige Konsolidierungszone zu finden und zu zeichnen.

Wie funktioniert das?

Identifizierung der Zone: Der EA überwacht kontinuierlich den Preis, um Perioden zu finden, in denen er sich innerhalb des MA- und ATR-Kanalbereichs für eine bestimmte Dauer bewegt. Signal-Bestätigung: Nachdem eine erste Konsolidierungszone identifiziert wurde, wartet der EA auf eine bestimmte Anzahl von Kerzen, die sich vollständig innerhalb dieser Zone bilden. Dies dient als Bestätigung, dass der Markt vor einem Ausbruch tatsächlich stabil ist. Auftragsplatzierung: Sobald die Bestätigungsbedingung erfüllt ist, platziert der EA eine Kauf-Stopp-Order einige Punkte oberhalb der oberen Begrenzung der Zone und eine Verkaufs-Stopp-Order einige Punkte unterhalb der unteren Begrenzung. Ausführung und Verwaltung: Wenn eine der schwebenden Orders durch eine Preisbewegung ausgelöst wird, wird eine Position eröffnet. Der EA verwaltet diese Position, einschließlich der Aktivierung des Trailing-Stops, falls aktiviert, bis entweder der Stop-Loss oder der Take-Profit erreicht ist. Zyklus zurücksetzen: Wenn eine Position eröffnet wird oder sich der Preis aus der Zone herausbewegt, ohne eine Order auszulösen, löscht der EA die verbleibende Pending Order und beginnt mit der Suche nach einer neuen Konsolidierungszone.

Eingabeparameter (Haupteinstellungen)

Einstellung Kurzbeschreibung Handels-Parameter Magische Nummer: Eine eindeutige ID für die Aufträge des EA.

Eine eindeutige ID für die Aufträge des EA. KerzenInBoxBedingung: Die Anzahl der Kerzen, die sich als Bestätigung innerhalb der Box bilden müssen, bevor eine Order platziert werden kann.

Die Anzahl der Kerzen, die sich als Bestätigung innerhalb der Box bilden müssen, bevor eine Order platziert werden kann. NurEinePositionErlauben: Beschränkt den EA auf nur eine offene Position zur gleichen Zeit. Geld-Management use_auto_lot: Aktiviert die automatische Losgrößenbestimmung auf der Grundlage des Risikos.

Aktiviert die automatische Losgrößenbestimmung auf der Grundlage des Risikos. Risiko_Prozent: Der Prozentsatz des Risikos pro Handel, wenn Auto-Lot aktiviert ist.

Der Prozentsatz des Risikos pro Handel, wenn Auto-Lot aktiviert ist. lot_size: Die feste Losgröße, wenn auto lot deaktiviert ist.

Die feste Losgröße, wenn auto lot deaktiviert ist. reward_ratio: Das Verhältnis von Take Profit zu Stop Loss (z. B. 2,0 bedeutet, dass der TP doppelt so groß ist wie der SL). Trailing-Stop useTrailingStop: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.

Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion. TrailingTriggerPips: Der Gewinn in Pips, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

Der Gewinn in Pips, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist. TrailingDistancePips: Der Abstand in Pips, der hinter dem aktuellen Kurs liegen soll. Interne Indikatorparameter Länge: Der Zeitraum für die Ermittlung des gleitenden Durchschnitts und der Konsolidierung.

Der Zeitraum für die Ermittlung des gleitenden Durchschnitts und der Konsolidierung. mult: Der Multiplikator für die ATR, der die Breite des Kanals bestimmt.

Der Multiplikator für die ATR, der die Breite des Kanals bestimmt. atrLen: Die Periode für den ATR-Indikator. Visuelle & Chart-Einstellungen Chart-Vorlage anwenden: Wendet automatisch ein schwarz-weißes Chartthema an, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Wendet automatisch ein schwarz-weißes Chartthema an, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. unbrokenCss: Die Farbe für die Konsolidierungsbox und die Linien.

Die Farbe für die Konsolidierungsbox und die Linien. füll_Transparenz: Der Grad der Transparenz für die Füllung der Box.

Visualisierung im Diagramm

Ein wesentliches Merkmal des GEN Mjolnir Edge ist die Möglichkeit, seine Analyse direkt im Chart zu visualisieren. Der EA wird zeichnen:

Konsolidierungsbox: Ein Rechteck, das den Bereich hervorhebt, in dem sich der Preis seitwärts bewegt.

Ein Rechteck, das den Bereich hervorhebt, in dem sich der Preis seitwärts bewegt. Begrenzungslinien: Durchgehende Linien an der Ober- (Widerstand) und Unterseite (Unterstützung) der Zone - Mittellinie: Eine gepunktete Linie in der Mitte der Zone als zusätzlicher Referenzpunkt.

Diese Visualisierung hilft Ihnen, genau zu verstehen, wo der EA eine Chance sieht und wo die Einstiegs- und Stop-Loss-Punkte platziert werden sollen.