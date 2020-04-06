Snowfall Stabilizer Pacific Sunrise

Estabilizador de Nevadas - Pacific Sunrise (USDJPY)


Un EA defensivo de seguimiento de tendencia centrado en el control del riesgo más que en la búsqueda agresiva de beneficios.

Snowfall Stabilizer es un Asesor Experto diseñado para operadores que valoran la preservación del capital y la estabilidad a largo plazo por encima de la emoción a corto plazo.

No busca rentabilidades explosivas. En su lugar, se centra en controlar el riesgo a la baja y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.


Entorno de pruebas retrospectivas

Símbolo: USDJPY

Marco temporal: H1

Periodo de prueba: 2018.01.01 - 2025.11.30

Depósito Inicial: $10,000

MODO: FROST

Modelo de riesgo: Dimensionamiento dinámico de la posición basado en el riesgo (1% por operación)

Modelo de tick: Cada tick

Diferencial: Fijo 12

Latencia de ejecución: 44 ms fijos


Visión general

Snowfall Stabilizer es un EA de seguimiento de tendencia de una sola posición para USDJPY, construido en torno a la idea de que el trading sostenible comienza con la conciencia del riesgo, no con la maximización de la rentabilidad.

Este EA evita técnicas comunes de alto riesgo como el trading de rejilla, la martingala o los sistemas de recuperación.
Todas las operaciones se ejecutan con niveles predefinidos de stop-loss y take-profit, ajustados dinámicamente en función del régimen y la volatilidad del mercado.

Snowfall Stabilizer es adecuado para:

  • Traders cansados de EAs sobreoptimizados y frágiles.

  • Usuarios que prefieren la transparencia y un comportamiento predecible

  • Traders que desean un EA que puedan dejar funcionar con confianza


Características principales

  • Sin cuadrícula, sin martingala

  • Una sola posición (nunca apila operaciones)

  • Lógica de seguimiento de tendencia basada en la expansión del histograma MACD

  • TP/SL adaptable mediante puntuación de volatilidad basada en el régimen

  • Respuesta dinámica a las condiciones cambiantes del mercado

  • Interfaz de usuario clara en el gráfico que muestra los filtros activos y el estado de las operaciones

  • Modo preestablecido para simplificar, modo manual para usuarios avanzados

  • Optimizado y probado específicamente para el USDJPY

Lógica de la estrategia (conceptual)

Snowfall Stabilizer sigue las tendencias sólo cuando las condiciones se consideran favorables.

La estrategia consta de cuatro etapas principales:

  1. Detección de Tendencias
    Utiliza el comportamiento del histograma MACD para identificar el impulso direccional.

  2. Evaluación del Régimen
    Se evalúan múltiples métricas de volatilidad y tendencia para determinar el régimen actual del mercado.

  3. Control de Riesgo Adaptativo
    Los niveles de Take-profit y Stop-loss se ajustan dinámicamente en función del régimen detectado.

  4. Control de ejecución
    Las operaciones sólo se ejecutan cuando se superan todos los filtros.
    Si las condiciones empeoran, el EA permanece inactivo.

Este enfoque prioriza la calidad de las operaciones sobre su frecuencia.


Filosofía de gestión del riesgo

El control del riesgo es el núcleo de Snowfall Stabilizer.

  • Sin promedios a la baja

  • Sin operaciones de recuperación

  • Stop-loss siempre definido

  • Sólo hay una posición abierta en todo momento

  • El riesgo puede controlarse mediante un lote fijo o un tamaño basado en el riesgo.

Este diseño mantiene los drawdowns visibles, limitados y más fáciles de entender.


Información de backtesting

Snowfall Stabilizer ha sido probado durante largos periodos de tiempo, incluyendo condiciones de mercado de alta dispersión y volatilidad.

Los parámetros típicos de las pruebas incluyen:

  • Símbolo: USDJPY

  • Marco temporal: H1 (con lógica interna multitemporal)

  • Pruebas históricas a largo plazo

  • Pruebas de estrés de alta dispersión

Los resultados varían en función de las condiciones del mercado.
Este EA no está optimizado para picos de rendimiento a corto plazo, sino para la durabilidad a través de diferentes regímenes.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Facilidad de uso

El Estabilizador de Nevadas ofrece dos modos de funcionamiento:

  • Modo FROST (Preconfigurado)
    Los parámetros internos están preconfigurados para la estabilidad.
    Adecuado para usuarios que desean una configuración mínima.

  • Controlador Meteorológico (Manual)
    Todos los parámetros pueden ajustarse manualmente.
    Diseñado para operadores experimentados.

Incluso en el modo preestablecido, los ajustes relacionados con el riesgo y la seguridad permanecen bajo el control del usuario.


Interfaz de usuario en el gráfico

El EA muestra una interfaz limpia e informativa en el gráfico:

  • Los filtros activos se muestran con iconos

  • El estado actual de las operaciones es claramente visible

  • Cuando se cumplen todas las condiciones, aparece un indicador "Snowfall

  • La guardia de fin de semana muestra un mensaje amigable cuando se pausa la operativa

Esto permite a los usuarios entender por qué el EA está activo o inactivo en cualquier momento.


Entorno recomendado

  • Símbolo recomendado: USDJPY

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta: ECN / preferible spread bajo

  • Ejecución: Funciona mejor con una ejecución estable y spreads razonables

El EA está diseñado para ser robusto en diferentes entornos de spread, pero spreads extremadamente bajos no garantizan automáticamente mejores resultados.


Notas importantes

  • Este EA no promete beneficios.

  • Las condiciones del mercado cambian, y ningún sistema funciona en todos los entornos.

  • Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo.

  • La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del usuario.


Desarrollo y Actualizaciones

Snowfall Stabilizer es el modelo de entrada de la serie Snowfall.

El marco subyacente de detección de regímenes y control de riesgos seguirá evolucionando, y se prevén actualizaciones como parte del desarrollo en curso.

Este EA representa los cimientos, no el destino final.


Si valora la claridad por encima de la exageración,
y la estabilidad por encima de la emoción,
Snowfall Stabilizer está diseñado para ser su compañero de operaciones a largo plazo.


Aviso sobre símbolos y clases de activos

Snowfall Stabilizer está diseñado y optimizado específicamente para el USDJPY.

La lógica interna, la evaluación de la volatilidad y los parámetros de riesgo se calibran en función de las características de comportamiento del mercado USDJPY, entre las que se incluyen:

  • Estructura de volatilidad típica

  • Comportamiento de la sesión

  • Perfil de liquidez

El uso de este EA en otros pares de divisas, índices bursátiles o materias primas puede dar lugar a un comportamiento inesperado o subóptimo, ya que esos instrumentos suelen mostrar una volatilidad y una dinámica de precios significativamente diferentes.

Por este motivo:

  • USDJPY es el único símbolo oficialmente soportado

  • No se recomienda su uso con otros instrumentos.

  • El comportamiento y los resultados en activos no monetarios (como índices bursátiles o materias primas) quedan fuera del ámbito de diseño y pruebas de este EA.

Esta limitación existe para mantener la estabilidad y la previsibilidad del riesgo, no para restringir la flexibilidad.

