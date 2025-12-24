Nova OET Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die die Indikatoren On-Balance Volume (OBV) und Exponential Moving Average (EMA) kombiniert - und dabei volumenbasiertes Momentum mit Trendbestätigung für klare, umsetzbare Trades kombiniert. Dieser EA wartet auf die Übereinstimmung von OBV und EMA, um Setups zu identifizieren, bei denen die Kursbewegungen sowohl durch die Marktteilnahme als auch durch die Richtungsstärke unterstützt werden.

Anstatt auf jeden kleinen Swing zu reagieren, filtert Nova OET Trader schwache Signale heraus und geht nur dann in den Handel, wenn sowohl das Volumen als auch der Trend die Bewegung bestätigen. Durch die Kombination dieser beiden Werkzeuge konzentriert er sich auf qualitativ hochwertige Setups mit Struktur und Disziplin.

Warum Händler Nova OET Trader wählen

OBV + EMA, vollständig automatisiert:

Integriert beide Indikatoren, um präzise Ein- und Ausstiege mit klaren Regeln zu generieren.

Volumen- und Trend-Bestätigung:

Handelt nur, wenn das OBV ein Momentum anzeigt und der EMA die Richtung bestätigt.

Eingebautes Risikomanagement:

Jede Position enthält einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Vielseitige Marktabdeckung:

Funktioniert auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - effektiv von H1- bis zu Tagescharts.

Klar, effizient, transparent:

Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova OET Trader bietet einen strukturierten Ansatz mit zwei Indikatoren, um mit Disziplin und Klarheit zu handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.