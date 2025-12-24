Nova OET Trader

Nova OET Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die die Indikatoren On-Balance Volume (OBV) und Exponential Moving Average (EMA) kombiniert - und dabei volumenbasiertes Momentum mit Trendbestätigung für klare, umsetzbare Trades kombiniert. Dieser EA wartet auf die Übereinstimmung von OBV und EMA, um Setups zu identifizieren, bei denen die Kursbewegungen sowohl durch die Marktteilnahme als auch durch die Richtungsstärke unterstützt werden.

Anstatt auf jeden kleinen Swing zu reagieren, filtert Nova OET Trader schwache Signale heraus und geht nur dann in den Handel, wenn sowohl das Volumen als auch der Trend die Bewegung bestätigen. Durch die Kombination dieser beiden Werkzeuge konzentriert er sich auf qualitativ hochwertige Setups mit Struktur und Disziplin.

Warum Händler Nova OET Trader wählen

  • OBV + EMA, vollständig automatisiert:
    Integriert beide Indikatoren, um präzise Ein- und Ausstiege mit klaren Regeln zu generieren.

  • Volumen- und Trend-Bestätigung:
    Handelt nur, wenn das OBV ein Momentum anzeigt und der EMA die Richtung bestätigt.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Jede Position enthält einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Vielseitige Marktabdeckung:
    Funktioniert auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - effektiv von H1- bis zu Tagescharts.

  • Klar, effizient, transparent:
    Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova OET Trader bietet einen strukturierten Ansatz mit zwei Indikatoren, um mit Disziplin und Klarheit zu handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.


Weitere Produkte dieses Autors
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Nova FI Trader
Anita Monus
Experten
Nova FI Trader verschafft Ihnen einen Vorteil in volatilen Märkten, indem es die bewährte Stärke des Force Index Indikators nutzt. Entwickelt von renommierten Händler Alexander Elder, der Force Index einzigartig verbindet Preis-Aktion, Volumen und Momentum in einem leistungsstarken Signal. Dieser Expert Advisor erweckt dieses Konzept durch eine reaktionsschnelle, scalpingfreundliche Strategie zum Leben. Egal, ob Sie auf schnelle Bewegungen setzen oder sich an breitere Trends anpassen wollen, Nov
Nova ST Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ST Trader basiert auf einem der bewährtesten Momentum-Indikatoren im Handel - dem Stochastik-Oszillator . Entwickelt von George C. Lane, ist dieser Oszillator bekannt für seine Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit Präzision zu lokalisieren und Händlern zu helfen, Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie passieren. Dieser Expert Advisor wandelt die Rohsignale des stochastischen Oszillators in ein dynamisches und diszipliniertes Handelssystem um. Nova ST Trader wurde mit
Nova DC Trader
Anita Monus
Experten
Nova DC Trader basiert auf einem präzisionsbasierten Ausbruchsmodell, das Preiskompression und -expansion ausnutzt. Durch die Identifizierung von dynamischen Konsolidierungsphasen und sauberen Richtungsbewegungen verwandelt dieser Expert Advisor kontrollierte Kursbewegungen in konsistente Chancen. Anstatt der Volatilität nachzujagen oder sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, konzentriert sich der Nova DC Trader auf Struktur, Timing und risikogesteuerte Ausführung. Er wurde für Händler entw
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
Nova ENV Trader
Anita Monus
Experten
Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator . Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit. Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssys
Nova DEM Trader
Anita Monus
Experten
Nova DEM Trader nutzt die analytische Tiefe des DeMarker (DEM) Indikators - ein weniger bekanntes, aber sehr effektives Momentum-Tool, das von Tom DeMark entwickelt wurde. Dieser Indikator zeichnet sich bei der Erkennung von potenziellen Markt Tops und Talsohlen durch den Vergleich der jüngsten Preis-Aktion zu identifizieren Erschöpfung, bevor es offensichtlich wird. Nova DEM Trader wandelt diese frühen Signale in eine disziplinierte, regelbasierte Handelsstrategie um. Anstatt auf verspätete Bes
Nova ALG Trader
Anita Monus
Experten
Nova ALG Trader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Alligator-Indikator-Framework aufbaut und mit einer anderen Philosophie als viele Einzweck-Handelssysteme entwickelt wurde. Anstatt einen vordefinierten Handelsstil zu erzwingen, ist das System so strukturiert, dass es dem Benutzer die Kontrolle darüber gibt, wie Trades gefiltert, verwaltet und ausgeführt werden, so dass dieselbe Kernlogik an verschiedene Handelsansätze angepasst werden kann. Der Nova-Ansatz Viele automatisier
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
Nova VID Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert. Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensib
Nova ICH Trader
Anita Monus
Experten
Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision. Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timi
Nova BB Trader
Anita Monus
Experten
Nova BB Trader basiert auf der grundlegenden Kraft der Bollinger Bänder und verwandelt diesen klassischen Volatilitätsindikator in ein modernes, automatisiertes Handelssystem. Durch die Analyse des Kursverhaltens relativ zu den oberen und unteren Bändern versucht dieser Expert Advisor, sowohl Ausbruchsbewegungen als auch Mean-Reversion-Setups zu erfassen - je nach Kontext. Nova BB Trader liest auf intelligente Weise Bandbreiten, Preisinteraktionen und Momentum-Indikatoren, um zu bestimmen, ob di
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
Nova OSM Trader
Anita Monus
Experten
Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit. Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt
Nova CCI Trader
Anita Monus
Experten
Nova CCI Trader ist ein präziser Expert Advisor, der auf dem Commodity Channel Index (CCI) basiert - einem vielseitigen Oszillator, der Marktzyklen, überkaufte/überverkaufte Zustände und versteckte Momentum-Verschiebungen aufdeckt. Dieser EA verwandelt das rohe Potenzial des CCI in eine disziplinierte Strategie für Swing- und Trend-Following-Händler gleichermaßen. Anstatt auf Rauschen oder willkürliche Überkreuzungen zu reagieren, verwendet Nova CCI Trader eine mehrschichtige Logik, um Richtungs
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experten
Nova CHK Trader basiert auf dem Chaikin-Oszillator , einem volumengewichteten Indikator, der die Preisbewegung mit der Geldflussdynamik kombiniert. Indem er die Beziehung zwischen Akkumulation, Verteilung und Kursmomentum ausnutzt, identifiziert dieser EA Momente, in denen das institutionelle Interesse mit dem Ausbruchspotenzial übereinstimmt. Der Nova CHK Trader jagt nicht der Volatilität hinterher - er liest die zugrunde liegende Absicht des Marktes. Mit einer Logik, die auf Chaikin-Momentum-V
Nova CBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen. Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der P
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Nova MAC Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova MAC Trader ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischen MACD und EMA aufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt. Der Nova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Üb
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird. Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Tren
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Nova BBO Trader
Anita Monus
Experten
Nova BBO Trader ist ein auf Ausbrüche fokussierter Expert Advisor, der auf der Box-Breakout-Strategie aufbaut - er identifiziert wichtige Konsolidierungszonen, in denen sich der Preis vor explosiven Bewegungen in engen Bereichen zusammenzieht. Durch das Aufspüren dieser "Boxen" und das Warten auf saubere, entscheidende Ausbrüche versucht dieser EA, aus dem darauf folgenden Momentum Kapital zu schlagen. Nova BBO Trader ist perfekt für Händler, die ein klassisches Preisaktionsmuster automatisiere
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Nova AMA Trader
Anita Monus
Experten
Nova AMA Trader ist ein verfeinerter Trend-Erfassungs-Expert Advisor, der auf dem Adaptive Moving Average (AMA) basiert - einem dynamischen Indikator, der sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Im Gegensatz zu statischen Durchschnitten, die sich in unruhigen Märkten verzögern oder fehlzünden, passt sich Nova AMA Trader präzise an, so dass er aussagekräftige Trends erfassen und gleichzeitig falsche Signale vermeiden kann. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine intelligente Au
Nova SD Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova SD Trader wurde entwickelt, um Volatilitätsextreme auszunutzen, indem er das grundlegende Konzept der Standardabweichung nutzt - nicht als passiver Indikator, sondern als aktiver Filter für kontrollierte Chancen. Dieser Expert Advisor überwacht die Ausdehnung und Kontraktion der Volatilität, um Trades einzugehen, wenn der Markt zu weit von seiner statistischen Norm abweicht. Anstatt dem Zufall hinterherzulaufen oder zu spät zu reagieren, antizipiert Nova SD Trader die Momente, in denen
Nova BER Trader
Anita Monus
Experten
Nova BER Trader ist ein diszipliniertes Handelssystem, das auf dem Bears Power-Indikator aufbaut und rohen Marktdruck in klare, regelbasierte Entscheidungen umwandelt. Er verwandelt einen klassischen Oszillator in einen vollautomatischen Ansatz, der von Momentum-Verschiebungen und bärischer Kontrolle lebt. Der Nova BER Trader sucht nach echtem Abwärtsdruck, also nach Momenten, in denen die Verkäufer das Kommando übernehmen und die Marktstruktur dies bestätigt, anstatt dem Rauschen oder oberfläch
Nova BUL Trader
Anita Monus
Experten
Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert. Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Wider
