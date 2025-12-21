Chart Pattern By Subho

Produktname: Auto Trend Pattern Pro [Subho - Indien]

Kurze Beschreibung:
Ein fortschrittliches Price Action Tool, das automatisch Trendkanäle, Keile und Dreiecke mit einem Live Dashboard erkennt und zeichnet.

Vollständige Beschreibung:

Auto Trend Pattern Pro ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er automatisiert die komplexe Aufgabe des Zeichnens von Trendlinien und Kanälen. Durch die Analyse historischer Kursverläufe identifiziert der Indikator die genauesten "Best Fit"-Kanäle sowohl für kurzfristiges Scalping als auch für langfristige Trendverfolgung.

Konvertiert und optimiert von fortschrittlichen Pine Script Algorithmen, ist dieses Tool perfekt für Trader, die sich auf Marktstrukturen, Ausbrüche und Trendumkehrungen verlassen.

Hauptmerkmale:

  1. Doppelte Mustererkennung:

    • Kurze Muster: Scannt die jüngsten Kursbewegungen (ca. 20-60 Balken), um sofortige Ausbruchschancen zu finden. (Standardfarbe: Magenta/Cyan für hohe Sichtbarkeit).

    • Langes Muster: Durchsucht eine signifikante Historie (ca. 50-500 Balken), um den wichtigsten Markttrend zu identifizieren. (Standardfarbe: Rot/Grün).

  2. Smart Dashboard (HUD):

    • Zeigt die Trendrichtung in Echtzeit an: Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtsbewegung.

    • Befindet sich in der oberen linken Ecke und hat einen klaren Hintergrund, der das Ablesen erleichtert.

    • Zeigt den Status sowohl für kurze als auch für lange Muster sofort an.

  3. Vorwärtsprojektion:

    • Projiziert die Kanallinien automatisch in die Zukunft (gepunktete Linien).

    • Hilft bei der Vorhersage zukünftiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

  4. Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten:

    • Auswahl der Quelle: Wählen Sie über ein Dropdown-Menü zwischen Schlusskurs ( Liniendiagramm) oder Hoch/Tief ( Dochtdiagramm).

    • Manuelle Breitenanpassung: Feinabstimmung des Abstands/der Dicke der Kanalzonen.

    • Visuelle Stile: Vollständig anpassbare Farben, Linienstile und Breiten.

Wie man handelt:

  • Trendfolge: Wenn das Dashboard einen Aufwärtstrend anzeigt und der Kurs am unteren grünen Band abprallt, sollten Sie nach Kaufszenarien Ausschau halten.

  • Ausbrüche: Wenn der Kurs die oberen oder unteren Bänder eines Keil-/Dreiecksmusters kräftig durchbricht, ist eine Volatilitätsausweitung zu erwarten.

  • Konsolidierung: Wenn das Dashboard "SIDEWAYS" anzeigt, verwenden Sie das obere Band als Widerstand und das untere Band als Unterstützung.

Einstellungen / Eingaben:

  • Quelle: Wählen Sie Close oder High/Low.

  • Short Pattern: Aktivieren/Deaktivieren und Lookback einstellen.

  • Long Pattern: Aktivieren/Deaktivieren und Lookback einstellen.

  • Bandbreite: Passen Sie den Parameter Distan, um die Kanäle breiter oder schmaler zu machen.

  • Dashboard: Ein/Ausschalten und Farben ändern.

Hersteller: Subho - India
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)


