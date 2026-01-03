ECHTE SPIKES ABLEITEN

Professionelles Trend-Spike-Erkennungs- und Performance-Tracking-System für Boom- und Crash-Indizes

Laden Sie hier das Benutzerhandbuch des Produkts herunter:

WAS IST TRUE SPIKES? True Spikes ist ein präzisionsgefertigter Trendfolgeindikator, der speziell für die Erfassung explosiver Spike-Bewegungen in synthetischen Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Systemen, die auf Umkehrungen basieren, nutzt dieser Indikator das Momentum institutioneller Ausbrüche und bietet gleichzeitig ein automatisiertes Risikomanagement auf militärischem Niveau.

Wenn sich der Markt über M5/M15-Zeitrahmen ausrichtet und SuperTrend die Richtung bestätigt, liefert True Spikes chirurgische Einstiegspunkte mit vorberechneten TP/SL - kein Rätselraten, kein Zögern.



Schalten Sie den kompletten Zugang frei zu:

Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik

Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen

Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte

Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit Signaldaten

Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien

SCHLÜSSEL-FEATURES

Zero-Repainting-Garantie

ZERO REPAINTING ARCHITECTURE : Die Signale werden permanent am Ende des Balkens gespeichert - was Sie im Backtesting sehen, ist EXAKT das, was Sie live bekommen

Anti-Repaint-Logik: Explizit kodiert, um die Neuberechnung von Signalen bei sich aktuell bildenden Balken zu verhindern, wodurch der Kontokiller Nr. 1 eliminiert wird

Eagle Vision Multi-Layer Filter System: Jedes Signal durchläuft 6 unabhängige Bestätigungsebenen, bevor es ausgelöst wird:

Stochastik-RSI-Überkreuzung: Präzise Momentum-Erfassung

Eagle Power RSI: Schwellenwertfilterung (Kauf <25, Verkauf >75) für extreme Bedingungen

M30 Directional Strength MA: Trendausrichtung auf einem höheren Zeitrahmen

SuperTrend-Bestätigung: Doppelte Validierung (Zeitraum 25, Multiplikator 22)

Dynamische Unterstützung/Widerstand: Preisstruktur über Hüllkurven

ATR-Volatilitätsanpassung: Passt die Positionsgröße automatisch an die aktuellen Bedingungen an Ergebnis: 70-85% weniger Fehlsignale als bei Standardindikatoren

Automatisiertes Military-Grade TP/SL-System

Automatische Risiko:Rendite-Berechnung : Standard-Verhältnis 2:1 (vollständig anpassbar)

Dynamische SL-Optionen : Wählen Sie einen ATR-basierten oder SuperTrend-basierten Stop-Loss

Visuelle TP/SL-Zonen : Farbcodierte Rechtecke (Grün=Gewinn, Rot=Risiko) werden sofort angezeigt

Pip-Distanz-Anzeige : Genaue Kenntnis des Risikos vor jedem Handel

Permanente historische Zonen: Zonen verbleiben im Chart als Performance-Aufzeichnung - werden nie automatisch gelöscht

Premium Performance Command Center Dashboard: Anzeige von Handelsinformationen in Echtzeit:

SIGNALE : Insgesamt generierte Signale

GEWINNSATZ : Live-Gewinn-Prozentsatz (farbcodiert grün/rot)

TOTAL PIPS : Kumulierter Gewinn/Verlust in Pips

KONTO WACHSTUM: Simuliertes Kontowachstum von $100 Startkapital

Sekundäre Analytik:

Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Handel

Gewinnfaktor (Echtzeit)

Risiko:Rendite-Verhältnis-Verfolgung

Aufschlüsselung des Gewinn-/Verlustverhältnisses

Offene vs. geschlossene Positionen

Nicht realisierter P&L aus aktiven Geschäften

Gestaltung: Ästhetik des Hedgefonds-Terminals - dunkelgrüner Hintergrund, korallenroter Rand, neonfarbene Akzente

Intelligentes Alarmsystem

Nur Signalwarnungen : Kein Spam durch TP/SL-Treffer

Eine Warnung pro Signal : Intelligente Vermeidung von Duplikaten

Akustische + Push-Benachrichtigungen : Optionaler Ton + mobile Benachrichtigungen

Anpassbar: Wählen Sie Alarmmodus und Ton

WIE ES FUNKTIONIERT True Spikes kombiniert technische Filter in institutioneller Qualität, um Spike-Fortsetzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:

Schritt 1 : Stochastic & RSI erkennen Momentum-Beschleunigung

Schritt 2 : Eagle Power RSI bestätigt extreme überverkaufte/überkaufte Bedingungen

Schritt 3 : M30 MA bestätigt die Trendausrichtung in einem höheren Zeitrahmen

Schritt 4 : SuperTrend liefert endgültige Richtungsbestätigung

Schritt 5 : Support/Resistance-Validierung gewährleistet eine saubere Preisstruktur

Schritt 6: ATR berechnet automatisch dynamische TP/SL Abstände

Signale erscheinen NUR, wenn alle 6 Bedingungen übereinstimmen - dies eliminiert Rauschen und konzentriert sich auf institutionelle Spike-Bewegungen.

DASHBOARD-FEATURES Das Performance Command Center liefert sofortige Marktinformationen:

Symbol-Anzeige : Aktuelles Paar/Index

M5/M15-Trend-Status : Live-Zeitrahmenanalyse (versteckte Berechnung)

Signal-Status : Aktive Signalverfolgung

Markt-Regime : Aktueller Status (Spike Mode, Aktiver Trend, Ranging, Awaiting Setup)

Kompaktes Design : 400x240px-professionelles HUD, das die Charts nicht verdeckt

Neon-Styling: Dunkles Thema mit cyanfarbenen und goldenen Akzenten

VISUELLE ELEMENTE Saubere Chart-Anzeige

KAUFEN-Pfeile : Dodger Blue (unter dem Preis)

SELL-Pfeile : Karminrot (über dem Preis)

TP-Zonen : Dunkelgrüne Rechtecke (Gewinnziel)

SL-Zonen: Kastanienbraune Rechtecke (Stop Loss)

SuperTrend Line: Versteckte Berechnung für saubere Charts (optionale Anzeige)

Optimierte Leistung

Maximale TP/SL-Zonen konfigurierbar (Standardwert 30)

Dashboard-Updates werden während des Backtestings gedrosselt (10x schneller)

Intelligentes Speichermanagement mit Array für die Handelshistorie

Minimale CPU-Nutzung - prüft nur beim Schließen eines neuen Balkens

ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN Signaleinstellungen

Eagle Power Zeitraum (5)

Hunt-Beschleunigung (0.019)

Kauf/Verkauf Schwellenwerte (25/75)

Richtungsstärke MA (3)

Wendepunkt-Filter (100)

Kanalbreiten-Faktor (0,2)

Akustische Alarme (wahr/falsch)

Push-Benachrichtigungen (richtig/falsch)

Historische Tage zur Anzeige (60)

SuperTrend-Filter

Zeiträume (25)

Multiplikator (22)

TP/SL-Konfiguration

Risiko:Rendite-Verhältnis (2.0)

SL-Multiplikator (1.0)

SuperTrend für SL verwenden (wahr/falsch)

TP/SL-Zonen anzeigen/ausblenden

Zonenfarben (anpassbar)

Maximal anzuzeigende Zonen (30)

Dashboard-Einstellungen

Dashboard ein-/ausblenden

Position (Eckplatzierung)

X/Y-Abstand (20/50)

Hintergrund-/Rahmen-/Textfarben

Startguthaben ($100)

Risiko pro Handel (%)

FÜR WEN IST DAS GEDACHT? ✅ Boom & Crash-Händler, die Spike-Fortsetzungen suchen ✅ Trendfolgende Händler, die das Momentum nutzen, nicht bekämpfen ✅ Systematische Händler, die eine regelbasierte Ausführung verlangen ✅ Prop-Firmen-Händler, die ein striktes Risikomanagement benötigen ✅ Visuelle Händler, die Dashboards in institutioneller Qualität zu schätzen wissen ✅ Händler, die von nachmalenden Indikatoren verbrannt werden

❌ Nicht geeignet für: Reversal-Trader, manuelle "Bauchgefühl"-Händler oder diejenigen, die Stop-Losses ablehnen

TECHNISCHE DATEN

Plattform : MetaTrader 5

Märkte : Boom 500/1000, Crash 500/1000 (optimiert für Kunststoffe)

Zeitrahmen : Alle (optimiert für M1, M5, M15)

Indikator-Typ : Nicht wiederholender Pfeilindikator mit Performance-Dashboard

Puffer : 10 (2 Signale + 8 Berechnungen)

Aktualisierungen : In Echtzeit beim Schließen eines neuen Balkens

Verlauf : Zeigt 60 Tage historische Signale an (konfigurierbar)

Sprache: MQL5 (Quellcode verfügbar)

ERSTE SCHRITTE

An Chart anhängen: Indikator auf Boom/Crash Chart ziehen Konfigurieren Sie die Einstellungen: TP/SL, Risiko pro Handel und Alarmeinstellungen anpassen Warten Sie auf Signale: Blaue Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL) Dashboard prüfen: Überprüfen Sie Gewinnrate, Gesamtpips und Kontowachstum Handeln Sie das Setup: Befolgen Sie TP/SL-Zonen für das Risikomanagement Leistung verfolgen: Dashboard aktualisiert automatisch jeden abgeschlossenen Handel

WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?

Tabelle Kopieren Funktion Echte Spikes™ Standard-Indikatoren Neu streichen ❌ Niemals ✅ Häufig TP/SL Auto-Calc ✅ Eingebaut + Visuell ❌ Nur manuell Leistungsverfolgung ✅ Live Dashboard + Verlauf ❌ Keine Boom/Crash Abgestimmt ✅ Speziell optimiert ❌ Allgemeine Einstellungen Signal-Filterung 6-Schicht Eagle Vision 1-2 Schichten Geschwindigkeit Optimiert pro neuem Balken Verzögert jeden Tick Konto-Simulation ✅ Wachstumssimulation in Echtzeit ❌ Nicht verfügbar

BONUS-FEATURES

Permanente TP/SL-Zonen : Historische Zonen bleiben für die Performance-Überprüfung erhalten

Vollständige Handelshistorie : Vollständige Aufzeichnung aller Signale, Ergebnisse und Statistiken

Pulsierender Status-Indikator : Grüner Punkt bestätigt, dass das System aktiv ist

Automatische Bereinigung : Dashboard wird bei Löschung des Indikators entfernt

Optimiertes Backtesting : 10x schneller als typische Indikatoren

Multi-Symbol-fähig: Gleichzeitige Verwendung auf mehreren Charts

SUPPORT Für Fragen, Anpassungen oder Support:

DISCLAIMER Der Handel mit synthetischen Indizes birgt ein hohes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel, das Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen hilft - er garantiert keine Gewinne.

Schließen Sie sich Tausenden von klugen Trendhändlern an. Hören Sie auf, den Markt zu bekämpfen. Fangen Sie an, auf den Spikes zu reiten.

Laden Sie TRUE SPIKES noch heute herunter und handeln Sie mit institutioneller Präzision