True Spikes
- Indikatoren
- Gloria Sarpong
- Version: 1.0
ECHTE SPIKES ABLEITEN
telegram channel for more information and other products: https://t.me/automated_TLabs
DM: https://t.me/gg4rex
Professionelles Trend-Spike-Erkennungs- und Performance-Tracking-System für Boom- und Crash-Indizes
Laden Sie hier das Benutzerhandbuch des Produkts herunter:
WAS IST TRUE SPIKES? True Spikes ist ein präzisionsgefertigter Trendfolgeindikator, der speziell für die Erfassung explosiver Spike-Bewegungen in synthetischen Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Systemen, die auf Umkehrungen basieren, nutzt dieser Indikator das Momentum institutioneller Ausbrüche und bietet gleichzeitig ein automatisiertes Risikomanagement auf militärischem Niveau.
Wenn sich der Markt über M5/M15-Zeitrahmen ausrichtet und SuperTrend die Richtung bestätigt, liefert True Spikes chirurgische Einstiegspunkte mit vorberechneten TP/SL - kein Rätselraten, kein Zögern.
Quellcode verfügbar
Erhalten Sie den vollständigen Quellcode für $75 USD E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com
Schalten Sie den kompletten Zugang frei zu:
- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik
- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen
- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte
- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit Signaldaten
- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien
SCHLÜSSEL-FEATURES
Zero-Repainting-Garantie
- ZERO REPAINTING ARCHITECTURE: Die Signale werden permanent am Ende des Balkens gespeichert - was Sie im Backtesting sehen, ist EXAKT das, was Sie live bekommen
- Anti-Repaint-Logik: Explizit kodiert, um die Neuberechnung von Signalen bei sich aktuell bildenden Balken zu verhindern, wodurch der Kontokiller Nr. 1 eliminiert wird
Eagle Vision Multi-Layer Filter System: Jedes Signal durchläuft 6 unabhängige Bestätigungsebenen, bevor es ausgelöst wird:
- Stochastik-RSI-Überkreuzung: Präzise Momentum-Erfassung
- Eagle Power RSI: Schwellenwertfilterung (Kauf <25, Verkauf >75) für extreme Bedingungen
- M30 Directional Strength MA: Trendausrichtung auf einem höheren Zeitrahmen
- SuperTrend-Bestätigung: Doppelte Validierung (Zeitraum 25, Multiplikator 22)
- Dynamische Unterstützung/Widerstand: Preisstruktur über Hüllkurven
- ATR-Volatilitätsanpassung: Passt die Positionsgröße automatisch an die aktuellen Bedingungen an Ergebnis: 70-85% weniger Fehlsignale als bei Standardindikatoren
Automatisiertes Military-Grade TP/SL-System
- Automatische Risiko:Rendite-Berechnung: Standard-Verhältnis 2:1 (vollständig anpassbar)
- Dynamische SL-Optionen: Wählen Sie einen ATR-basierten oder SuperTrend-basierten Stop-Loss
- Visuelle TP/SL-Zonen: Farbcodierte Rechtecke (Grün=Gewinn, Rot=Risiko) werden sofort angezeigt
- Pip-Distanz-Anzeige: Genaue Kenntnis des Risikos vor jedem Handel
- Permanente historische Zonen: Zonen verbleiben im Chart als Performance-Aufzeichnung - werden nie automatisch gelöscht
Premium Performance Command Center Dashboard: Anzeige von Handelsinformationen in Echtzeit:
- SIGNALE: Insgesamt generierte Signale
- GEWINNSATZ: Live-Gewinn-Prozentsatz (farbcodiert grün/rot)
- TOTAL PIPS: Kumulierter Gewinn/Verlust in Pips
- KONTO WACHSTUM: Simuliertes Kontowachstum von $100 Startkapital
Sekundäre Analytik:
- Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Handel
- Gewinnfaktor (Echtzeit)
- Risiko:Rendite-Verhältnis-Verfolgung
- Aufschlüsselung des Gewinn-/Verlustverhältnisses
- Offene vs. geschlossene Positionen
- Nicht realisierter P&L aus aktiven Geschäften
Gestaltung: Ästhetik des Hedgefonds-Terminals - dunkelgrüner Hintergrund, korallenroter Rand, neonfarbene Akzente
Intelligentes Alarmsystem
- Nur Signalwarnungen: Kein Spam durch TP/SL-Treffer
- Eine Warnung pro Signal: Intelligente Vermeidung von Duplikaten
- Akustische + Push-Benachrichtigungen: Optionaler Ton + mobile Benachrichtigungen
- Anpassbar: Wählen Sie Alarmmodus und Ton
** Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD ** ** E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com **
WIE ES FUNKTIONIERT True Spikes kombiniert technische Filter in institutioneller Qualität, um Spike-Fortsetzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:
- Schritt 1: Stochastic & RSI erkennen Momentum-Beschleunigung
- Schritt 2: Eagle Power RSI bestätigt extreme überverkaufte/überkaufte Bedingungen
- Schritt 3: M30 MA bestätigt die Trendausrichtung in einem höheren Zeitrahmen
- Schritt 4: SuperTrend liefert endgültige Richtungsbestätigung
- Schritt 5: Support/Resistance-Validierung gewährleistet eine saubere Preisstruktur
- Schritt 6: ATR berechnet automatisch dynamische TP/SL Abstände
Signale erscheinen NUR, wenn alle 6 Bedingungen übereinstimmen - dies eliminiert Rauschen und konzentriert sich auf institutionelle Spike-Bewegungen.
DASHBOARD-FEATURES Das Performance Command Center liefert sofortige Marktinformationen:
- Symbol-Anzeige: Aktuelles Paar/Index
- M5/M15-Trend-Status: Live-Zeitrahmenanalyse (versteckte Berechnung)
- Signal-Status: Aktive Signalverfolgung
- Markt-Regime: Aktueller Status (Spike Mode, Aktiver Trend, Ranging, Awaiting Setup)
- Kompaktes Design: 400x240px-professionelles HUD, das die Charts nicht verdeckt
- Neon-Styling: Dunkles Thema mit cyanfarbenen und goldenen Akzenten
VISUELLE ELEMENTE Saubere Chart-Anzeige
- KAUFEN-Pfeile: Dodger Blue (unter dem Preis)
- SELL-Pfeile: Karminrot (über dem Preis)
- TP-Zonen: Dunkelgrüne Rechtecke (Gewinnziel)
- SL-Zonen: Kastanienbraune Rechtecke (Stop Loss)
SuperTrend Line: Versteckte Berechnung für saubere Charts (optionale Anzeige)
Optimierte Leistung
- Maximale TP/SL-Zonen konfigurierbar (Standardwert 30)
- Dashboard-Updates werden während des Backtestings gedrosselt (10x schneller)
- Intelligentes Speichermanagement mit Array für die Handelshistorie
- Minimale CPU-Nutzung - prüft nur beim Schließen eines neuen Balkens
** Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD ** ** E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com **
ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN Signaleinstellungen
- Eagle Power Zeitraum (5)
- Hunt-Beschleunigung (0.019)
- Kauf/Verkauf Schwellenwerte (25/75)
- Richtungsstärke MA (3)
- Wendepunkt-Filter (100)
- Kanalbreiten-Faktor (0,2)
- Akustische Alarme (wahr/falsch)
- Push-Benachrichtigungen (richtig/falsch)
- Historische Tage zur Anzeige (60)
SuperTrend-Filter
- Zeiträume (25)
- Multiplikator (22)
TP/SL-Konfiguration
- Risiko:Rendite-Verhältnis (2.0)
- SL-Multiplikator (1.0)
- SuperTrend für SL verwenden (wahr/falsch)
- TP/SL-Zonen anzeigen/ausblenden
- Zonenfarben (anpassbar)
- Maximal anzuzeigende Zonen (30)
Dashboard-Einstellungen
- Dashboard ein-/ausblenden
- Position (Eckplatzierung)
- X/Y-Abstand (20/50)
- Hintergrund-/Rahmen-/Textfarben
- Startguthaben ($100)
- Risiko pro Handel (%)
** Erhalten Sie den vollständigen Quellcode für $75 USD ** ** E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com **
FÜR WEN IST DAS GEDACHT? ✅ Boom & Crash-Händler, die Spike-Fortsetzungen suchen ✅ Trendfolgende Händler, die das Momentum nutzen, nicht bekämpfen ✅ Systematische Händler, die eine regelbasierte Ausführung verlangen ✅ Prop-Firmen-Händler, die ein striktes Risikomanagement benötigen ✅ Visuelle Händler, die Dashboards in institutioneller Qualität zu schätzen wissen ✅ Händler, die von nachmalenden Indikatoren verbrannt werden
❌ Nicht geeignet für: Reversal-Trader, manuelle "Bauchgefühl"-Händler oder diejenigen, die Stop-Losses ablehnen
TECHNISCHE DATEN
- Plattform: MetaTrader 5
- Märkte: Boom 500/1000, Crash 500/1000 (optimiert für Kunststoffe)
- Zeitrahmen: Alle (optimiert für M1, M5, M15)
- Indikator-Typ: Nicht wiederholender Pfeilindikator mit Performance-Dashboard
- Puffer: 10 (2 Signale + 8 Berechnungen)
- Aktualisierungen: In Echtzeit beim Schließen eines neuen Balkens
- Verlauf: Zeigt 60 Tage historische Signale an (konfigurierbar)
- Sprache: MQL5 (Quellcode verfügbar)
ERSTE SCHRITTE
- An Chart anhängen: Indikator auf Boom/Crash Chart ziehen
- Konfigurieren Sie die Einstellungen: TP/SL, Risiko pro Handel und Alarmeinstellungen anpassen
- Warten Sie auf Signale: Blaue Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)
- Dashboard prüfen: Überprüfen Sie Gewinnrate, Gesamtpips und Kontowachstum
- Handeln Sie das Setup: Befolgen Sie TP/SL-Zonen für das Risikomanagement
- Leistung verfolgen: Dashboard aktualisiert automatisch jeden abgeschlossenen Handel
WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?
Tabelle
Kopieren
|Funktion
|Echte Spikes™
|Standard-Indikatoren
|Neu streichen
|❌ Niemals
|✅ Häufig
|TP/SL Auto-Calc
|✅ Eingebaut + Visuell
|❌ Nur manuell
|Leistungsverfolgung
|✅ Live Dashboard + Verlauf
|❌ Keine
|Boom/Crash Abgestimmt
|✅ Speziell optimiert
|❌ Allgemeine Einstellungen
|Signal-Filterung
|6-Schicht Eagle Vision
|1-2 Schichten
|Geschwindigkeit
|Optimiert pro neuem Balken
|Verzögert jeden Tick
|Konto-Simulation
|✅ Wachstumssimulation in Echtzeit
|❌ Nicht verfügbar
BONUS-FEATURES
- Permanente TP/SL-Zonen: Historische Zonen bleiben für die Performance-Überprüfung erhalten
- Vollständige Handelshistorie: Vollständige Aufzeichnung aller Signale, Ergebnisse und Statistiken
- Pulsierender Status-Indikator: Grüner Punkt bestätigt, dass das System aktiv ist
- Automatische Bereinigung: Dashboard wird bei Löschung des Indikators entfernt
- Optimiertes Backtesting: 10x schneller als typische Indikatoren
- Multi-Symbol-fähig: Gleichzeitige Verwendung auf mehreren Charts
SUPPORT Für Fragen, Anpassungen oder Support:
- MQL5: (Link zur Produktseite)
- E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com
- Telegramm: https: //t.me/automated_TLabs
DISCLAIMER Der Handel mit synthetischen Indizes birgt ein hohes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel, das Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen hilft - er garantiert keine Gewinne.
Schließen Sie sich Tausenden von klugen Trendhändlern an. Hören Sie auf, den Markt zu bekämpfen. Fangen Sie an, auf den Spikes zu reiten.
Laden Sie TRUE SPIKES noch heute herunter und handeln Sie mit institutioneller Präzision