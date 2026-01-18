Poi Oderblock

Beschreibung des Indikators: Decisional POI + Subho Average (SUVO)

Der Decisional POI + Subho Average ist ein professionelles institutionelles Handelsinstrument, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit einer volumengewichteten Trendliniemit hoher Reaktivität . Dieser Indikator identifiziert "Decisional"-Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit und bietet einen dynamischen Trendfilter, um sicherzustellen, dass Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes sind.

1. Hauptmerkmale

  • SUVO-Orderblöcke:Erkennt automatisch institutionelle Interessenzonen auf der Grundlage von Fair Value Gaps (FVG) und extremen Preisrückblicken.

  • Dynamische Trendlinie (Subho Average): Eine mehrschichtige EMA-basierte Linie, die ihre Farbe (blau/rot) ändert, um bullisches oder bearisches Momentum zu signalisieren.

  • Smart Mitigation: Zonen werden automatisch aus dem Chart entfernt, wenn der Preis sie durchbricht (unterstützt Close, Wick oder 50% Mean Threshold Mitigation).

  • Premium & Discount Pricing: Jeder POI ist in Premium (teuer) und Discount (günstig) Zonen aufgeteilt, um Händlern zu helfen, den besten Einstiegskurs zu finden.

  • S-U-V-O Visualisierung: Professionelle 4-stufige farbkodierte Boxen für bessere visuelle Klarheit.

2. Einstellungen & Parameter Details

A. Entscheidende POI-Einstellungen

  • POI-Boxen aktivieren: Schaltet die Visualisierung des Bestellblocks ein/aus.

  • Letzte POIs anzeigen: Steuert die maximale Anzahl der aktiven Zonen, die auf dem Diagramm angezeigt werden (empfohlen: 3-5, um das Diagramm übersichtlich zu halten).

  • Zone Zeichnungsbereich:

    • Volle Kerze: Zeichnet die Box vom Hoch zum Tief der Kerze.

    • 50% Mittelwertschwelle: Zeichnet die Box ab dem 50%-Gleichgewichtsniveau der Kerze.

  • Abschwächungsstil:

    • Close: Die Zone verschwindet nur, wenn eine Kerze außerhalb der Zone schließt.

    • Docht: Die Zone verschwindet, sobald ein Preisdocht das Ungültigkeitsniveau berührt.

    • Mittlere Schwelle: Die Zone wird aufgelöst , wenn der Kurs den 50%-Mittelwert der Zone überschreitet.

  • Strenger Überlappungsfilter: Falls aktiviert, verhindert er das Zeichnen mehrerer Boxen auf demselben Preisniveau, um Unordnung zu vermeiden.

  • Strenger FVG-Filter:Identifiziert einen POI nur , wenn auf ihn eine Fair Value Gap (institutionelle Verschiebung) folgt.

B. Unterdurchschnittliche Einstellungen

  • Show Subho Line: Schaltet die Trendlinie ein/aus.

  • Subho-Länge: Der Zeitraum für die Berechnung. Niedrigere Werte (z. B. 4) eignen sich besonders gut für Scalping; höhere Werte sind besser für Swing Trading geeignet.

  • Volumenfaktor: Passt die Empfindlichkeit der Trendlinie auf der Grundlage der Preisvolatilität an.

  • Up/Dn Color: Vollständig anpassbare Farben für den Bullish (Blau) und Bearish (Rot) Trendstatus.

C. Layout und rechte Seite

  • Premium/Discount-Farben: Definieren Sie die Farben für die roten (Premium) und lila (Discount) Projektionszonen.

3. Verwendung (Handelsstrategie)

Schritt 1: Identifizieren Sie den Trend

Betrachten Sie die Subho-Durchschnittslinie.

  • Wenn die Linie blau ist , befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend.

  • Wenn die Linie rot ist , befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.

Schritt 2: Erkennen Sie den POI (Point of Interest)

Warten Sie, bis der Indikator eine SUVO-Box zeichnet.

  • Ein bullischer POI ( lila/violettes Thema) erscheint während eines Aufwärtstrends.

  • Ein bärischer POI ( rosa/rotes Motiv) erscheint während eines Abwärtstrends.

Schritt 3: Ausführung des Einstiegs

  • Kauf-Setup: Warten Sie , bis der Kurs zu einem bullischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie blau ist. Für den besten "Value Buy" steigen Sie in der Discount Zone ( untere Hälfte des Feldes)ein.

  • Verkaufs-Setup: Warten Sie, bis der Kurs zu einem bärischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie rot ist. Für den besten "Value Sell" geben Sie in der Premium Zone ( obere Hälfte des Feldes) ein.

Schritt 4: Invalidierung (Abschwächung)

Wenn der Preis durch die Zone schließt (basierend auf Ihrer Mitigation Style-Einstellung), wird der Indikator das Feld automatisch entfernen. Dies zeigt Ihnen an, dass sich das institutionelle Interesse auf diesem Niveau verschoben hat und das Handels-Setup nicht mehr gültig ist.

4. Profi-Tipps für bessere Ergebnisse

  1. Zeitrahmen: Am besten für M15, H1 und H4geeignet. Für Scalping verwenden Sie M1 oder M5, aber halten Sie denShow Last Count niedrig.

  2. Confluence: Verwenden Sie den POI als Ihr "Where to trade" und die Farbänderung des Subho Average als Ihr "When to trade".

  3. Risikomanagement:Platzieren Sie Ihren Stop-Loss immer etwas außerhalb der Grenzen des POI-Feldes.


X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA - Kapitalschutz an erster Stelle, Handel an zweiter Stelle X TrendFilter EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine Regel über alles verstehen: Schutz des Kontos vor der Jagd nach Gewinn. Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu handeln. Er ist so konzipiert, dass er nur dann handelt, wenn di
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
XAU AI Structure Trader Pro
Mo Ch Vhedy Thabrane
Experten
XAU AI Struktur Trader PRO (MT5) KI-gestützter Marktstrukturhandel für disziplinierte Intraday- und Swing-Trader. Entwickelt für Händler, die lieber auf das richtige Setup warten, als Trades zu erzwingen. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung, den Lizenzschlüssel und die Setup-Anweisungen zu erhalten. XAU AI Structure Trader PRO ist kein Hochfrequenz-Handelsroboter und ist nicht für aggressives Scalping konzipiert. Dieser Expert Adviso
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Trend Entry Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Trend Entry Histogram“ für MT5, kein Repainting. – Der Trend Entry Histogram Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Trendrichtung verwendet werden, sobald der Entry_bar erscheint. – Dieser Indikator hat eine einzigartige Funktion: Er berücksichtigt sowohl Preis als auch Volumen für Berechnungen. – Das Trend Entry Histogram kann in zwei Farben dargestellt werden: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen Aufwärtstrend. – Sobald Sie einen stabile
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Experten
1. Überblick über die Methode Random Trader EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trades mit einer zufällig gewählten Kauf- oder Verkaufsrichtung initiiert. Trotz des zufälligen Einstiegs verfügt der EA über ein robustes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen und ausgefeilte Ausstiegsstrategien. Dieser einzigartige Ansatz dient als wertvolles Werkzeug für die Forschung, Portfoliodiversifizierung und als grundlegende Vorlage für die Entwicklung und Bewertung von Risi
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Sapphire Strat Maker
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experten
Sapphire Strat Maker ist ein EA-Builder (Expert Advisor Builder oder Strategy Maker), der entwickelt wurde, um die Erstellung von Handelsstrategien zu erleichtern . Das Ziel ist es, die intuitivste, funktionellste und schnellste Umgebung zum Testen und Ausführen neuer Strategien zu bieten. Testen Sie die kostenlose Version hier - Sapphire Strat Maker Alt . Schauen Sie sich auch den Emerald EA Builder an: ein einfacher zu bedienender EA-Builder mit ein paar mehr Funktionen (Trailing Stop, Limit O
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
Gekko Channels Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indikatoren
Dies ist der Channels Plus Indikator von Gekko. Er erweitert die Verwendung der berühmten Channels und berechnet starke Einstiegs- und Ausstiegssignale anhand der Preisbewegung an der oberen, unteren und mittleren Linie. Sie können ihn auf viele verschiedene Arten einrichten, z.B.: Pullback, Pullback gegen den Trend, Kreuzung der Mittellinie und Kreuzung der Mittellinie gegen den Trend. Eingaben Anzahl der Balken für die Darstellung des Indikators: Anzahl der historischen Balken für die Darstell
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer
