Poi Oderblock

Beschreibung des Indikators: Decisional POI + Subho Average (SUVO)

Der Decisional POI + Subho Average ist ein professionelles institutionelles Handelsinstrument, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit einer volumengewichteten Trendliniemit hoher Reaktivität . Dieser Indikator identifiziert "Decisional"-Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit und bietet einen dynamischen Trendfilter, um sicherzustellen, dass Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes sind.

1. Hauptmerkmale

SUVO-Orderblöcke: Erkennt automatisch institutionelle Interessenzonen auf der Grundlage von Fair Value Gaps (FVG) und extremen Preisrückblicken.

Dynamische Trendlinie (Subho Average): Eine mehrschichtige EMA-basierte Linie, die ihre Farbe (blau/rot) ändert, um bullisches oder bearisches Momentum zu signalisieren.

Smart Mitigation: Zonen werden automatisch aus dem Chart entfernt, wenn der Preis sie durchbricht (unterstützt Close, Wick oder 50% Mean Threshold Mitigation).

Premium & Discount Pricing: Jeder POI ist in Premium (teuer) und Discount (günstig) Zonen aufgeteilt, um Händlern zu helfen, den besten Einstiegskurs zu finden.

S-U-V-O Visualisierung: Professionelle 4-stufige farbkodierte Boxen für bessere visuelle Klarheit.

2. Einstellungen & Parameter Details

A. Entscheidende POI-Einstellungen

POI-Boxen aktivieren: Schaltet die Visualisierung des Bestellblocks ein/aus.

Letzte POIs anzeigen: Steuert die maximale Anzahl der aktiven Zonen, die auf dem Diagramm angezeigt werden (empfohlen: 3-5, um das Diagramm übersichtlich zu halten).

Zone Zeichnungsbereich: Volle Kerze: Zeichnet die Box vom Hoch zum Tief der Kerze. 50% Mittelwertschwelle: Zeichnet die Box ab dem 50%-Gleichgewichtsniveau der Kerze.

Abschwächungsstil: Close: Die Zone verschwindet nur, wenn eine Kerze außerhalb der Zone schließt. Docht: Die Zone verschwindet, sobald ein Preisdocht das Ungültigkeitsniveau berührt. Mittlere Schwelle: Die Zone wird aufgelöst , wenn der Kurs den 50%-Mittelwert der Zone überschreitet.

Strenger Überlappungsfilter: Falls aktiviert, verhindert er das Zeichnen mehrerer Boxen auf demselben Preisniveau, um Unordnung zu vermeiden.

Strenger FVG-Filter:Identifiziert einen POI nur , wenn auf ihn eine Fair Value Gap (institutionelle Verschiebung) folgt.

B. Unterdurchschnittliche Einstellungen

Show Subho Line: Schaltet die Trendlinie ein/aus.

Subho-Länge : Der Zeitraum für die Berechnung. Niedrigere Werte (z. B. 4) eignen sich besonders gut für Scalping; höhere Werte sind besser für Swing Trading geeignet.

Volumenfaktor: Passt die Empfindlichkeit der Trendlinie auf der Grundlage der Preisvolatilität an.

Up/Dn Color: Vollständig anpassbare Farben für den Bullish (Blau) und Bearish (Rot) Trendstatus.

C. Layout und rechte Seite

Premium/Discount-Farben: Definieren Sie die Farben für die roten (Premium) und lila (Discount) Projektionszonen.

3. Verwendung (Handelsstrategie)

Schritt 1: Identifizieren Sie den Trend

Betrachten Sie die Subho-Durchschnittslinie.

Wenn die Linie blau ist , befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend.

Wenn die Linie rot ist , befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.

Schritt 2: Erkennen Sie den POI (Point of Interest)

Warten Sie, bis der Indikator eine SUVO-Box zeichnet.

Ein bullischer POI ( lila/violettes Thema) erscheint während eines Aufwärtstrends.

Ein bärischer POI ( rosa/rotes Motiv) erscheint während eines Abwärtstrends.

Schritt 3: Ausführung des Einstiegs

Kauf-Setup: Warten Sie , bis der Kurs zu einem bullischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie blau ist. Für den besten "Value Buy" steigen Sie in der Discount Zone ( untere Hälfte des Feldes)ein.

Verkaufs-Setup: Warten Sie, bis der Kurs zu einem bärischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie rot ist. Für den besten "Value Sell" geben Sie in der Premium Zone ( obere Hälfte des Feldes) ein.

Schritt 4: Invalidierung (Abschwächung)

Wenn der Preis durch die Zone schließt (basierend auf Ihrer Mitigation Style-Einstellung), wird der Indikator das Feld automatisch entfernen. Dies zeigt Ihnen an, dass sich das institutionelle Interesse auf diesem Niveau verschoben hat und das Handels-Setup nicht mehr gültig ist.

4. Profi-Tipps für bessere Ergebnisse