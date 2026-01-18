Poi Oderblock
- Indikatoren
- Subrata Das
- Version: 10.0
- Aktivierungen: 5
Der Decisional POI + Subho Average ist ein professionelles institutionelles Handelsinstrument, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit einer volumengewichteten Trendliniemit hoher Reaktivität . Dieser Indikator identifiziert "Decisional"-Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit und bietet einen dynamischen Trendfilter, um sicherzustellen, dass Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes sind.
1. Hauptmerkmale
-
SUVO-Orderblöcke:Erkennt automatisch institutionelle Interessenzonen auf der Grundlage von Fair Value Gaps (FVG) und extremen Preisrückblicken.
-
Dynamische Trendlinie (Subho Average): Eine mehrschichtige EMA-basierte Linie, die ihre Farbe (blau/rot) ändert, um bullisches oder bearisches Momentum zu signalisieren.
-
Smart Mitigation: Zonen werden automatisch aus dem Chart entfernt, wenn der Preis sie durchbricht (unterstützt Close, Wick oder 50% Mean Threshold Mitigation).
-
Premium & Discount Pricing: Jeder POI ist in Premium (teuer) und Discount (günstig) Zonen aufgeteilt, um Händlern zu helfen, den besten Einstiegskurs zu finden.
-
S-U-V-O Visualisierung: Professionelle 4-stufige farbkodierte Boxen für bessere visuelle Klarheit.
2. Einstellungen & Parameter Details
A. Entscheidende POI-Einstellungen
-
POI-Boxen aktivieren: Schaltet die Visualisierung des Bestellblocks ein/aus.
-
Letzte POIs anzeigen: Steuert die maximale Anzahl der aktiven Zonen, die auf dem Diagramm angezeigt werden (empfohlen: 3-5, um das Diagramm übersichtlich zu halten).
-
Zone Zeichnungsbereich:
-
Volle Kerze: Zeichnet die Box vom Hoch zum Tief der Kerze.
-
50% Mittelwertschwelle: Zeichnet die Box ab dem 50%-Gleichgewichtsniveau der Kerze.
-
-
Abschwächungsstil:
-
Close: Die Zone verschwindet nur, wenn eine Kerze außerhalb der Zone schließt.
-
Docht: Die Zone verschwindet, sobald ein Preisdocht das Ungültigkeitsniveau berührt.
-
Mittlere Schwelle: Die Zone wird aufgelöst , wenn der Kurs den 50%-Mittelwert der Zone überschreitet.
-
-
Strenger Überlappungsfilter: Falls aktiviert, verhindert er das Zeichnen mehrerer Boxen auf demselben Preisniveau, um Unordnung zu vermeiden.
-
Strenger FVG-Filter:Identifiziert einen POI nur , wenn auf ihn eine Fair Value Gap (institutionelle Verschiebung) folgt.
B. Unterdurchschnittliche Einstellungen
-
Show Subho Line: Schaltet die Trendlinie ein/aus.
-
Subho-Länge: Der Zeitraum für die Berechnung. Niedrigere Werte (z. B. 4) eignen sich besonders gut für Scalping; höhere Werte sind besser für Swing Trading geeignet.
-
Volumenfaktor: Passt die Empfindlichkeit der Trendlinie auf der Grundlage der Preisvolatilität an.
-
Up/Dn Color: Vollständig anpassbare Farben für den Bullish (Blau) und Bearish (Rot) Trendstatus.
C. Layout und rechte Seite
-
Premium/Discount-Farben: Definieren Sie die Farben für die roten (Premium) und lila (Discount) Projektionszonen.
3. Verwendung (Handelsstrategie)
Schritt 1: Identifizieren Sie den Trend
Betrachten Sie die Subho-Durchschnittslinie.
-
Wenn die Linie blau ist , befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend.
-
Wenn die Linie rot ist , befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.
Schritt 2: Erkennen Sie den POI (Point of Interest)
Warten Sie, bis der Indikator eine SUVO-Box zeichnet.
-
Ein bullischer POI ( lila/violettes Thema) erscheint während eines Aufwärtstrends.
-
Ein bärischer POI ( rosa/rotes Motiv) erscheint während eines Abwärtstrends.
Schritt 3: Ausführung des Einstiegs
-
Kauf-Setup: Warten Sie , bis der Kurs zu einem bullischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie blau ist. Für den besten "Value Buy" steigen Sie in der Discount Zone ( untere Hälfte des Feldes)ein.
-
Verkaufs-Setup: Warten Sie, bis der Kurs zu einem bärischen POI zurückkehrt, während die Subho-Linie rot ist. Für den besten "Value Sell" geben Sie in der Premium Zone ( obere Hälfte des Feldes) ein.
Schritt 4: Invalidierung (Abschwächung)
Wenn der Preis durch die Zone schließt (basierend auf Ihrer Mitigation Style-Einstellung), wird der Indikator das Feld automatisch entfernen. Dies zeigt Ihnen an, dass sich das institutionelle Interesse auf diesem Niveau verschoben hat und das Handels-Setup nicht mehr gültig ist.
4. Profi-Tipps für bessere Ergebnisse
-
Zeitrahmen: Am besten für M15, H1 und H4geeignet. Für Scalping verwenden Sie M1 oder M5, aber halten Sie denShow Last Count niedrig.
-
Confluence: Verwenden Sie den POI als Ihr "Where to trade" und die Farbänderung des Subho Average als Ihr "When to trade".
-
Risikomanagement:Platzieren Sie Ihren Stop-Loss immer etwas außerhalb der Grenzen des POI-Feldes.