Liquidity Indicator subho

Kurzbeschreibung:
Ein fortschrittliches Reversal-Trading-System, das die Wendepunkte des Marktes mit Hilfe von Liquiditätsmomentum in Kombination mit Price-Action-Bestätigung erkennt.

Überblick:
Der Indikator Accurate Liquidity Pivot Signalswurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufs-Setups zu identifizieren. Anstatt sich auf nachlaufende gleitende Durchschnitte zu verlassen, analysiert dieses Tool den internen Liquiditätsfluss des Marktes, um versteckte Unterstützungs- (Nachfrage) und Widerstandszonen (Angebot) zu finden.

Es verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Erkennung von Pivots in den Liquiditätsdaten und filtert Signale mit Hilfe von Kerzenbestätigungen in Echtzeit, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

  1. Liquiditäts-Pivot-Erkennung: Identifiziert kritische Marktspitzen und -täler basierend auf dem Liquiditätsmomentum, nicht nur auf dem Preis.

  2. Price Action Confirmation: Ein Signal wird nur dann generiert, wenn die Kerze in der gewünschten Richtung schließt (Bullish closing für Buy, Bearish closing für Sell), wodurch falsche Signale reduziert werden.

  3. Intelligentes Cooldown-System: Enthält eine anpassbare "Cooldown"-Funktion, um Signal-Spamming während abfallender Märkte zu verhindern.

  4. Liquiditäts-Zonen:

    • Überverkaufte Liquidität (< 40): potenzielle Nachfragezone.

    • Überkaufte Liquidität (> 60): Potenzielle Angebotszone.

  5. Non-Repainting:Die Signale werden beim Schließen des Balkens bestätigt und verschwinden nicht.

Wie man handelt:

  • KAUFEN-Signal (blauer Pfeil):

    • Die Liquidität fällt in die Nachfragezone (Wert <= 40).

    • Ein Pivot-Tief wird im Liquiditätsfluss gebildet.

    • Die aktuelle Kerze schließt bullisch (Close > Open).

  • VERKAUFSSIGNAL (Roter Pfeil):

    • Die Liquidität steigt in die Angebotszone (Wert >= 60).

    • Ein Pivot-Hoch wird im Liquiditätsfluss gebildet.

    • Die aktuelle Kerze schließt bärisch (Close < Open).

Eingabeparameter:

  • LIQUIDITY Period: Stellt die Empfindlichkeit der Liquiditätsberechnung ein (Standard: 6).

  • High/Low Left & Right: Bestimmt die Stärke der Pivot-Punkte.

  • Cooldown-Periode: Mindestanzahl der Bars, die gewartet werden müssen, bevor ein neues Signal erscheinen kann (Standardwert: 10).

  • Signale anzeigen: Schaltet die Kauf-/Verkaufspfeile ein/aus.


Empfohlene Produkte
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT5, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Amiguinhos Inside Outside Color Bar
Eduardo Correia Da Silva
5 (2)
Indikatoren
Ein einfacher Preis-Aktions-Indikator, um innere und äußere Balken (Kerzen) mit Farben hervorzuheben. Es ist möglich zu wählen, welche Art von Bar hervorgehoben werden kann: innen, außen oder beides. Es ist möglich, eine erste spezifische Farbe für den Schatten und den Rand der Balken (Kerzen), eine zweite spezifische Farbe für Hoch-/Bullenbalken (Kerzen) und eine dritte spezifische Farbe für Abwärts-/Bärenbalken (Kerzen) zu wählen.
FREE
Engulfing bar after trend change
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Der EMA Engulfing Cross-Indikator ist ein Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der potenzielle Kauf- und Verkaufsgelegenheiten auf der Grundlage eines Engulfing-Kerzenmusters nach einer kürzlichen Kreuzung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts signalisiert. Sie können einstellen, wie lange der Trendwechsel zurückliegen muss, indem Sie die Eingabe PASTemaCROSS verwenden. Die Funktion RSI oversold/overbought wird zur Bestätigung der von den gleitenden Durchschnitten generierten Signale
FREE
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
Indikatoren
Der   Anden-Oszillator   ist ein leistungsstarker Momentum-Indikator, der Händlern hilft, Trends, Umkehrpunkte und die Marktstärke mit hoher Präzision zu erkennen. Inspiriert von klassischen Oszillatoren wie MACD und RSI, glättet dieser Indikator Kursbewegungen und liefert klarere Signale für Ein- und Ausstiege. Hauptmerkmale: •   Erkennung von Momentum und Trends   – hilft, frühzeitig bullische und bärische Bewegungen zu identifizieren. •   Geglätteter Oszillator   – reduziert Marktrauschen u
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
BW Indicators
Sergei Gurov
Indikatoren
Ein Tool zur Erstellung von Bill-Williams-Indikatoren Unser Tool bietet die Möglichkeit, Bill-Williams-Indikatoren per Mausklick auf einem Chart zu setzen. - Der Awesome Oscillator (AO) Indikator hilft, die treibende Kraft des Trends zu beurteilen. - Alligator-Indikator - bestimmt den aktuellen Zustand des Trends und mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte. - Fraktal-Indikator - hilft bei der Identifizierung signifikanter Niveaus - Accelerator Oscillator (AC) Indikator - zeigt die Veränderung d
FREE
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indikatoren
Schauen Sie sich meinen TRADE PLANNER MT5 an - dringend empfohlen, um Kontoszenarien zu antizipieren, bevor Sie Geld riskieren. Dies ist ein tabellenbasierter Indikator für MetaTrader 5 mit mehreren Symbolen und Zeitrahmen, der 46 Arten von Candlestick-Formationen identifiziert. Jede Formation ist zur leichteren Erkennung mit einem eigenen Bild versehen. Der Indikator umfasst beliebte Muster wie Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing und Doji-ähnliche Kerzen. Sie können die vollständige
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen zum ultimativen Smart Money Concepts Indikator, dieser Indikator ist ein All-in-One-Paket, das einzige, was Sie brauchen, um alle Smart Money Concepts an einem Ort mit interaktivem fortgeschrittenem Gui-Panel mit allen Funktionen und Anpassungen, die Sie benötigen, zu befähigen. MT4 Version : WH SMC Indikator MT4 *Dieser Preis gilt für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren . Eigenschaften: Hauptabschnitt: Benutzerfreundliches Panel (GUI): Der Indikator wurde für Händler aller Erfahru
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
Indikatoren
MT5 Session-Indikator: Verfolgen Sie globale Marktzeiten mit Präzision Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit diesem KOSTENLOSEN Sitzungsindikator für MetaTrader 5 , mit dem Sie mühelos aktive Handelssitzungen auf den globalen Märkten erkennen können. Dieses Tool eignet sich perfekt für Devisen-, Aktien- und Rohstoffhändler. Es hebt die wichtigsten Marktzeiten (asiatisch, europäisch, nordamerikanisch und Überschneidungen) direkt auf Ihrem Chart hervor und stellt sicher, dass Sie keine Zeiten m
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indikatoren
Gold Venamax – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indika
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indikatoren
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Automatisiertes Angebot und Nachfrage Trading Edge MT5. Diese Videos zeigen, wie wir das System von Angebot und Nachfrage auf unsere neueste Handelsübersicht und Marktanalyse anwenden Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Supply and Demand Trading Edge MT5. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil mit dem Indikator Supply and Demand Trading Edge MT5, einem leistungsstarken Tool, das MACD-Signale mit
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Kraft der Marktdynamik mit dem Vortex-Indikator! Der Visual Vortex Indicator ist Ihr fortschrittliches Werkzeug zur Entschlüsselung von Markttrends, Umkehrungen und Momentumverschiebungen. Mit einem Preis von $65 bietet dieser Indikator einen umfassenden Überblick über das Marktverhalten, aber er ist so konzipiert, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategie feinabstimmen und optimieren können. Was macht ihn so einzigartig? Der Vortex-Indikator basiert auf
The Jackson Auto Candlestick Patterns
Mthandeni Mnyandu
Indikatoren
Das Jackson Auto-Candlestick-Muster . Es ist ein leistungsfähiges Preis-Action-Tool , das automatisch erkennen und alarmieren eine versteckte leistungsstarke Candlestick-Muster . Es kommt mit einigen verschiedenen Chart-Skins. Sie können diesen Indikator allein verwenden, um Gewinn zu machen, aber es mächtig, wenn Sie es mit Trendlinien kombinieren, können Sie die Jackson Auto Trendlines kostenlos herunterladen Link: UCRW695l9Wgg2ucnnf5DL5Vw Liste der erkannten Candlestick-Muster 1. Bullish & Be
FREE
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indikatoren
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor , der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde. Der EA führt keine automatischen Trades aus : Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen , wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet. Erkannte Pattern Der EA erken
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Experten
KRAFT KERZE PRO MT5 ein unkomplizierter momentum-roboter, um starke bewegungen mit disziplin und klarheit zu erfassen er steigt nur ein, wenn der markt eine echte kraftkerze druckt dominanter körper kontrollierter gegenüberliegender docht objektives lesen und feste ausführung kein aufziehen keine externen abhängigkeiten kein martingale kein grid WARUM FORCE CANDLE PRO DIE AUFMERKSAMKEIT AUF SICH ZIEHT er sucht nach dem Moment, in dem sich die Energie des Preises in einer einzigen starken Kerze k
Fundamental Fast Signal
Kian Guan Lok
Indikatoren
Bitte laden Sie die Version 3.0 herunter! Der Fundamental Fast Signal EA ist ein nicht handelsbezogener Signalgenerator für MT5 , der Händlern hochpräzise Kauf-/Verkaufswarnungen auf der Grundlage des EMA (9, 21) Crossover im 5-Minuten-Zeitrahmen liefert. Dieser Indikator unterstützt Händler mit präzisen Einstiegssignalen, während die volle Kontrolle über die Handelsausführung in ihren Händen bleibt. Hauptmerkmale: EMA (9, 21) Crossover-basierte Signale - Identifiziert Momentum-Verschiebungen fü
FREE
CandleTimer Countdown MT5
Robby Suhendrawan
Indikatoren
Candle Timer Countdown (CTC) - Minimalistischer & präziser Kerzen-Timer Candle Timer Countdown (CTC) ist ein leichtgewichtiger und nicht aufdringlicher MetaTrader-Indikator, der die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze in Ihrem Chart anzeigt. Dieses Tool wurde mit Blick auf Einfachheit und Klarheit entwickelt und hilft Händlern, sich über Kerzenabschlüsse im Klaren zu sein, ohne den Chart zu überladen. Hauptmerkmale: Kerzen-Countdown in Echtzeit Sie wissen immer, wie viele Sekunden bis zur Schl
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Indikatoren
Genießen Sie den kostenlosen Candle Color Indikator. Der Kijun Sen ist ein Element des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators, der für viele Trader viel zu kompliziert ist und sie daher oft verwirrt. Wir haben ihn vereinfacht, so dass der Kijun Sen seine Farbe ändert, wenn er ohne den Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo und Down Kumo aktiviert wird. Passen Sie die Periodenparameter und Farben Ihrer Wahl an. Ideal für Anfänger und erfahrene Trader. Stellen Sie Ihren Zeitraum ein und genießen Sie Viel Glück
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indikatoren
Willkommen bei den Investment Castle Produkten This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. Der Kombinierte Indikator ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der aus 3 Indikatoren besteht: Bands-Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in bis zu 5 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Patterns-Indikator, der die Chartmuster in bis zu 6 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Spots-Indikator, der die gängigen
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
SuperTrend with TP snd TSL
Jalitha K Johny
Indikatoren
Der Super Trend ist einer der besten Trendfolgeindikatoren für MT5-Plattformen. Es funktioniert gut für Echtzeit-Trend-Warnungen und genaue Signale und es helfen, die besten Markt Einstieg und Ausstiegspositionen zu identifizieren. Dieser Indikator ist das Werkzeug, das Sie auf einen Trend folgenden Overlays beziehen können. Er enthält zwei wichtige Parameter: die Periode und den Multiplikator. Außerdem sollten Händler Standardwerte berücksichtigen, die 10 für jeden wahren Bereich aтd 3 für den
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Trade Helper
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trade Helper Indikator ist eine Modifikation des Trade Assistant Indikators (von Andriy Moraru). Der Trade Helper Multitimeframe-Indikator ist ein guter Assistent für Trader, der als Filter für die meisten Handelsstrategien nützlich ist. Dieser Indikator kombiniert die Taktik des Elder's Triple Screen in einem einzigen Chart, der darin besteht, in einen Handel einzusteigen, wenn derselbe Trend in drei benachbarten Zeitrahmen vorhanden ist. Die Funktionsweise des Indikators basiert auf dem Pr
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Momentum Flow-Indikator: Entschlüsseln Sie die wahren Absichten des Marktes Haben Sie genug von Indikatoren, die nur in Trendmärkten funktionieren und Sie in Konsolidierungsphasen verwirren? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem echten Momentum-Ausbruch und einer falschen Bewegung in einem schwankenden Markt zu unterscheiden? Der Visual Momentum Flow Indicator ist Ihre Lösung. Dieses sorgfältig entwickelte Tool wurde nicht nur entwickelt, um Trends zu folgen, sondern auch, um den Char
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Candle Trend Bars
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Erschließen Sie die Möglichkeiten der Trendanalyse mit dem Candle-Trend-Bars-Indikator - Ihrem wichtigsten Werkzeug, um Markttrends wie nie zuvor zu erkennen und zu verstehen. Dieser innovative Indikator verwandelt traditionelle Candlestick-Charts in eine dynamische und visuell intuitive Darstellung von Markttrends. Hauptmerkmale: Trend-Klarheit: Verschaffen Sie sich einen klaren und präzisen Überblick über Markttrends mit farbcodierten Balken, die die Richtung der Kursbewegungen sofort anzeigen
FREE
Engulfing 13EMA MT5
Janelovey Rongomaiwahine Kappely
Indikatoren
Beschreibung: Die Engulfing 13EMA ist ein Multi Timeframe Indikator, der mehrere Symbole scannt, die Ihnen helfen, potenzielle Handels-Setups zu identifizieren. Sowie Forex, es kann scannen Crypto, Exotics, Metalle, Indizes, Energien oder was auch immer sonst haben Sie in Ihrem Market Watch Liste. Sie haben auch die Möglichkeit, die Zeitrahmen zu aktivieren/deaktivieren, die Sie scannen möchten. (M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1) Ein Alarm wird angezeigt, wenn die 13EMA bestimmte Engulfing-Kerze
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Pattern By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Produktname: Auto Trend Pattern Pro [Subho - Indien] Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches Price Action Tool, das automatisch Trendkanäle, Keile und Dreiecke mit einem Live Dashboard erkennt und zeichnet. Vollständige Beschreibung: Auto Trend Pattern Pro ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er automatisiert die komplexe Aufgabe des Zeichnens von Trendlinien und Kanälen. Durch die Analyse historischer Kursverläufe identifiziert der Indikator
FREE
Trend R Test By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Beschreibung (Englisch): Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard , das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstat
FREE
Institutional Liquidity Concept
Subrata Das
Experten
Produktname: Liquiditätskonzept von Subho Überschrift: Beherrschen Sie die Herausforderungen von Wertpapierfirmen mit Präzision. Ein-Kerze SL & Institutionelle Liquiditätslogik. Beschreibung: ZEITRAHMEN-15MIN PAIR-XAUUSD Mindesteinlage--(2000$-0.1) (1000$ für 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01) RISIKO-BELOHNUNG- RISIKOFREIE RISIKO-BELOHNUNG 1:2(99%CHANCE KEIN KONTO WIPEOUT) UND GOLDENE RISIKO-BELOHNUNG 1:4 Kämpfen Sie mit den Herausforderungen von Prop Firm aufgrund von großen Drawdowns oder inkonsis
SmC Concept By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Beschreibung (Für MQL5 Website/Markt) Titel: Subho SMC Konzept & Trend-Signale Untertitel: All-in-one Smart Money Concepts (SMC) Dashboard mit hochpräzisen SUBHO Signalen. Beschreibung: Das Subho SMC Concept & Trend Signals ist ein umfassendes professionelles Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es automatisiert fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) und kombiniert sie mit dem proprietären "SUBHO Signal System", um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu finden. Dieser In
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension