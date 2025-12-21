Liquidity Indicator subho

Kurzbeschreibung:

Ein fortschrittliches Reversal-Trading-System, das die Wendepunkte des Marktes mit Hilfe von Liquiditätsmomentum in Kombination mit Price-Action-Bestätigung erkennt.

Überblick:

Der Indikator Accurate Liquidity Pivot Signalswurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufs-Setups zu identifizieren. Anstatt sich auf nachlaufende gleitende Durchschnitte zu verlassen, analysiert dieses Tool den internen Liquiditätsfluss des Marktes, um versteckte Unterstützungs- (Nachfrage) und Widerstandszonen (Angebot) zu finden.

Es verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Erkennung von Pivots in den Liquiditätsdaten und filtert Signale mit Hilfe von Kerzenbestätigungen in Echtzeit, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

Liquiditäts-Pivot-Erkennung: Identifiziert kritische Marktspitzen und -täler basierend auf dem Liquiditätsmomentum, nicht nur auf dem Preis. Price Action Confirmation: Ein Signal wird nur dann generiert, wenn die Kerze in der gewünschten Richtung schließt (Bullish closing für Buy, Bearish closing für Sell), wodurch falsche Signale reduziert werden. Intelligentes Cooldown-System: Enthält eine anpassbare "Cooldown"-Funktion, um Signal-Spamming während abfallender Märkte zu verhindern. Liquiditäts-Zonen: Überverkaufte Liquidität (< 40): potenzielle Nachfragezone.

Überkaufte Liquidität (> 60): Potenzielle Angebotszone. Non-Repainting:Die Signale werden beim Schließen des Balkens bestätigt und verschwinden nicht.

Wie man handelt:

KAUFEN-Signal (blauer Pfeil): Die Liquidität fällt in die Nachfragezone (Wert <= 40). Ein Pivot-Tief wird im Liquiditätsfluss gebildet. Die aktuelle Kerze schließt bullisch (Close > Open).

VERKAUFSSIGNAL (Roter Pfeil): Die Liquidität steigt in die Angebotszone (Wert >= 60). Ein Pivot-Hoch wird im Liquiditätsfluss gebildet. Die aktuelle Kerze schließt bärisch (Close < Open).



Eingabeparameter: