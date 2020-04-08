Chart Pattern By Subho

Nombre del producto: Auto Trend Pattern Pro [Subho - India]

Descripción corta:
Una herramienta avanzada de Acción de Precios que automáticamente detecta y dibuja Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos con un Tablero en vivo.

Descripción completa:

Auto Trend Pattern Pro es un sofisticado indicador técnico diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la compleja tarea de dibujar Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos. Automatiza la compleja tarea de dibujar Líneas y Canales de Tendencia. Analizando la acción histórica de los precios, el indicador identifica los canales "Best Fit" más precisos tanto para scalping a corto plazo como para seguimiento de tendencias a largo plazo.

Convertido y optimizado a partir de algoritmos avanzados de Pine Script, esta herramienta es perfecta para los operadores que confían en la estructura del mercado, las rupturas y los cambios de tendencia.

Características principales:

  1. Detección Dual de Patrones:

    • Patrón Corto: Escanea la acción reciente del precio (aprox. 20-60 barras) para encontrar oportunidades inmediatas de ruptura. (Color por defecto: Magenta/Cian para mayor visibilidad).

    • Patrón Largo: Escanea la historia significativa (aprox. 50-500 barras) para identificar la tendencia principal del mercado. (Color por defecto: Rojo/Verde).

  2. Smart Dashboard (HUD):

    • Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real: tendencia alcista, tendencia bajista o lateral.

    • Situado en la esquina superior izquierda con un fondo claro para facilitar la lectura.

    • Muestra el estado de los patrones Corto y Largo al instante.

  3. Proyección hacia delante:

    • Proyecta automáticamente las líneas del canal hacia el futuro (líneas punteadas).

    • Ayuda a predecir futuros niveles de soporte y resistencia.

  4. Personalización avanzada:

    • Selección de Fuente: Elija entre Precio de Cierre ( estilo de gráfico de Línea) o Alto/Bajo ( estilo de Mecha) a través de un menú desplegable.

    • Ajuste manual de la anchura: Ajuste con precisión la distancia/grosor de las zonas del canal.

    • Estilos visuales:Colores, estilos de línea y anchos totalmente personalizables.

Cómo operar:

  • Siguiendo la tendencia: Cuando el tablero muestra "Tendencia alcista" y el precio rebota en la banda verde inferior, busque configuraciones de compra.

  • Breakouts: Si el precio rompe con fuerza las bandas superior o inferior de un patrón de cuña/triángulo, se espera una expansión de la volatilidad.

  • Consolidación: Si el Dashboard dice "SIDEWAYS", use la Banda Superior como Resistencia y la Banda Inferior como Soporte.

Ajustes / Entradas:

  • Fuente: Seleccione Cierre o Alto/Bajo.

  • Patrón Corto: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.

  • Patrón Largo: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.

  • Ancho de banda: Ajusta el parámetro Distpara que los canales sean más anchos o más estrechos.

  • Dashboard: Activar/desactivar y cambiar colores.

Desarrollador: Subho - India
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)


