Chart Pattern By Subho
- Indicadores
- Subrata Das
- Versión: 1.50
Nombre del producto: Auto Trend Pattern Pro [Subho - India]
Descripción corta:
Una herramienta avanzada de Acción de Precios que automáticamente detecta y dibuja Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos con un Tablero en vivo.
Descripción completa:
Auto Trend Pattern Pro es un sofisticado indicador técnico diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la compleja tarea de dibujar Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos. Automatiza la compleja tarea de dibujar Líneas y Canales de Tendencia. Analizando la acción histórica de los precios, el indicador identifica los canales "Best Fit" más precisos tanto para scalping a corto plazo como para seguimiento de tendencias a largo plazo.
Convertido y optimizado a partir de algoritmos avanzados de Pine Script, esta herramienta es perfecta para los operadores que confían en la estructura del mercado, las rupturas y los cambios de tendencia.
Características principales:
Detección Dual de Patrones:
Patrón Corto: Escanea la acción reciente del precio (aprox. 20-60 barras) para encontrar oportunidades inmediatas de ruptura. (Color por defecto: Magenta/Cian para mayor visibilidad).
Patrón Largo: Escanea la historia significativa (aprox. 50-500 barras) para identificar la tendencia principal del mercado. (Color por defecto: Rojo/Verde).
Smart Dashboard (HUD):
Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real: tendencia alcista, tendencia bajista o lateral.
Situado en la esquina superior izquierda con un fondo claro para facilitar la lectura.
Muestra el estado de los patrones Corto y Largo al instante.
Proyección hacia delante:
Proyecta automáticamente las líneas del canal hacia el futuro (líneas punteadas).
Ayuda a predecir futuros niveles de soporte y resistencia.
Personalización avanzada:
Selección de Fuente: Elija entre Precio de Cierre ( estilo de gráfico de Línea) o Alto/Bajo ( estilo de Mecha) a través de un menú desplegable.
Ajuste manual de la anchura: Ajuste con precisión la distancia/grosor de las zonas del canal.
Estilos visuales:Colores, estilos de línea y anchos totalmente personalizables.
Cómo operar:
Siguiendo la tendencia: Cuando el tablero muestra "Tendencia alcista" y el precio rebota en la banda verde inferior, busque configuraciones de compra.
Breakouts: Si el precio rompe con fuerza las bandas superior o inferior de un patrón de cuña/triángulo, se espera una expansión de la volatilidad.
Consolidación: Si el Dashboard dice "SIDEWAYS", use la Banda Superior como Resistencia y la Banda Inferior como Soporte.
Ajustes / Entradas:
Fuente: Seleccione Cierre o Alto/Bajo.
Patrón Corto: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.
Patrón Largo: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.
Ancho de banda: Ajusta el parámetro Distpara que los canales sean más anchos o más estrechos.
Dashboard: Activar/desactivar y cambiar colores.
Desarrollador: Subho - India
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)