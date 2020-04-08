Chart Pattern By Subho

Nombre del producto: Auto Trend Pattern Pro [Subho - India]

Descripción corta:

Una herramienta avanzada de Acción de Precios que automáticamente detecta y dibuja Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos con un Tablero en vivo.

Descripción completa:

Auto Trend Pattern Pro es un sofisticado indicador técnico diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la compleja tarea de dibujar Canales de Tendencia, Cuñas y Triángulos. Automatiza la compleja tarea de dibujar Líneas y Canales de Tendencia. Analizando la acción histórica de los precios, el indicador identifica los canales "Best Fit" más precisos tanto para scalping a corto plazo como para seguimiento de tendencias a largo plazo.

Convertido y optimizado a partir de algoritmos avanzados de Pine Script, esta herramienta es perfecta para los operadores que confían en la estructura del mercado, las rupturas y los cambios de tendencia.

Características principales:

Detección Dual de Patrones: Patrón Corto: Escanea la acción reciente del precio (aprox. 20-60 barras) para encontrar oportunidades inmediatas de ruptura. (Color por defecto: Magenta/Cian para mayor visibilidad).

Patrón Largo: Escanea la historia significativa (aprox. 50-500 barras) para identificar la tendencia principal del mercado. (Color por defecto: Rojo/Verde). Smart Dashboard (HUD): Muestra la dirección de la tendencia en tiempo real: tendencia alcista , tendencia bajista o lateral .

Situado en la esquina superior izquierda con un fondo claro para facilitar la lectura.

Muestra el estado de los patrones Corto y Largo al instante. Proyección hacia delante: Proyecta automáticamente las líneas del canal hacia el futuro (líneas punteadas).

Ayuda a predecir futuros niveles de soporte y resistencia. Personalización avanzada: Selección de Fuente: Elija entre Precio de Cierre ( estilo de gráfico de Línea) o Alto/Bajo ( estilo de Mecha) a través de un menú desplegable.

Ajuste manual de la anchura : Ajuste con precisión la distancia/grosor de las zonas del canal.

Estilos visuales:Colores, estilos de línea y anchos totalmente personalizables.

Cómo operar:

Siguiendo la tendencia: Cuando el tablero muestra "Tendencia alcista" y el precio rebota en la banda verde inferior, busque configuraciones de compra.

Breakouts: Si el precio rompe con fuerza las bandas superior o inferior de un patrón de cuña/triángulo, se espera una expansión de la volatilidad.

Consolidación: Si el Dashboard dice "SIDEWAYS", use la Banda Superior como Resistencia y la Banda Inferior como Soporte.

Ajustes / Entradas:

Fuente : Seleccione Cierre o Alto/Bajo.

Patrón Corto: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.

Patrón Largo: Activar/Desactivar y ajustar Lookback.

Ancho de banda: Ajusta el parámetro Distpara que los canales sean más anchos o más estrechos.

Dashboard: Activar/desactivar y cambiar colores.

Desarrollador: Subho - India

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)