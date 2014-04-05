SmC Concept By Subho

Beschreibung (Für MQL5 Website/Markt)


Titel: Subho SMC Konzept & Trend-Signale


Untertitel: All-in-one Smart Money Concepts (SMC) Dashboard mit hochpräzisen SUBHO Signalen.


Beschreibung:

Das Subho SMC Concept & Trend Signals ist ein umfassendes professionelles Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es automatisiert fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) und kombiniert sie mit dem proprietären "SUBHO Signal System", um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu finden.

Dieser Indikator hilft Ihnen, die wahre Marktrichtung mit Hilfe der Marktstruktur (BOS & CHoCH) zu identifizieren und Einstiegszonen mit Hilfe von Orderblöcken zu bestimmen, während die SUBHO-Signale präzise Kauf- und Verkaufspfeile liefern.


Hauptmerkmale:


Intelligente Marktstruktur:
Identifiziert und zeichnet automatisch BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character).
Kennzeichnet Marktstrukturverschiebungen deutlich mit zentriertem Text.

Visualisiert den Echtzeit-Trend (Bullish oder Bearish).


Institutionelle Orderblöcke (OB):
Hochwertige Orderblock-Erkennung.
Auto-Mitigation: Orderblöcke verschwinden automatisch aus dem Diagramm, sobald der Preis sie mildert (berührt), damit Ihr Diagramm sauber bleibt.

Option zur Berechnung von OBs auf Basis von Candle Body oder Full Range.


SUBHO-Signale (Kauf-/Verkaufspfeile):

Ein leistungsstarker Signalalgorithmus (früher basierend auf Momentum-Pivots), der als SUBHO-Signale neu entwickelt wurde.
90% Genauigkeits-Potential: Filtert Signale basierend auf den Marktbedingungen.
Nicht wiederholende Pfeile: Sobald eine Kerze geschlossen wird, ist das Signal fixiert.

Enthält eine "Cooldown"-Funktion, um Signal-Spamming während unruhiger Märkte zu verhindern.


Live-Dashboard:
Zeigt das aktuelle Symbol (Paar) an.
Zeigt die Trendrichtung in Echtzeit an (BULLISH in Grün / BEARISH in Rot).

Sauberes und modernes Panel-Design.


Wie man handelt:
Setup kaufen: Warten Sie, bis das Dashboard/Struktur BULLISH anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Preis einen Bullish Order Block ablehnt, oder warten Sie auf einen blauen SUBHO-Pfeil.

Verkaufs-Setup: Warten Sie, bis das Dashboard/die Struktur BEARISH anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Preis einen Bearish-Orderblock ablehnt, oder warten Sie auf einen roten SUBHO-Pfeil.


Einstellungen:
Vollständig anpassbare Farben für BOS, CHoCH und Order Blocks.
Anpassbare Einstellungen für die SUBHO-Signalempfindlichkeit.
Schalten Sie die Dashboard-Sichtbarkeit ein/aus.

Empfohlene Produkte
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
OptiPro Buy Sell Arrow MT5
Andrei Gerasimenko
Indikatoren
Dieser Indikator in der MT5-Version ist ein einzigartiges, hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument. Die Berechnung erfolgt nach der Formel des Autors für den Beginn eines möglichen Trends. Die MT4-Version ist hier https://www.mql5.com/ru/market/product/98041 Ein präziser MT5-Indikator , der Signale zum Einstieg in den Handel gibt, ohne neu zu zeichnen! Ideale Handelseinstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes! Der Indikator erstellt Kauf-/Verkaufspfeile
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indikatoren
Typ: Oszillator Dies ist Gekkos Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), eine angepasste Version des berühmten MACD-Indikators. Verwenden Sie den regulären MACD und nutzen Sie die Vorteile mehrerer Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedener Möglichkeiten, sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich ein potenzieller Einstiegspunkt ergibt. Eingaben Fast MA Periode: Periode für den schnellen gleitenden Durchschnitt des MACD (Standardwert 12); Langsamer MA-Zeitraum: Zeitraum
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
Market Structure Analyzer
Philani Mthembu
Indikatoren
Der Market Structure Analyzer ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die sich mit Marktstrukturen und Smart-Money-Konzepten beschäftigen. Dieser umfassende Indikator bietet eine Reihe von Funktionen, die dabei helfen, wichtige Marktniveaus, potenzielle Einstiegspunkte und Liquiditätsbereiche zu identifizieren. Das bietet er: 1. Erkennung von Hoch-/Tiefständen : Identifiziert und markiert präzise Hochs und Tiefs und bietet so einen klaren Überblick über die Marktstruktur. 2. Dynamische Ang
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indikatoren
Vorteile des Surfboard-Indikators : Einstiegssignale ohne RepaintingWenn ein Signal erscheint und bestätigt wird, verschwindet es NICHT mehr, im Gegensatz zu Indikatoren mit Repainting, die zu großen finanziellen Verlusten führen können, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Perfekte Eröffnung von GeschäftenDie Algorithmen des Indikators ermöglichen es Ihnen, die Peak- und Floor-Position zu finden, um in ein Geschäft einzusteigen (einen Vermögenswert zu kaufen oder z
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen mathematischen Berechnungsalgorithmus. Dieser Algorithmus berechnet den Rest zwischen dem aktualisierten Modell und den tatsächlichen Werten und erzeugt den möglichen Verlauf des Graphen auf dem Graphen. Es ist kein Super-Prophet im Handel, aber es ist sehr gut für den Händler beim Eintritt in den Markt und um ihn vor dem Eintritt zu analysieren. Anwendbar für alle Währungen. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисля
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), eine angepasste Version des berühmten RSI-Indikators. Verwenden Sie den regulären RSI und nutzen Sie die Vorteile von zwei Einstiegssignalberechnungen und verschiedenen Möglichkeiten, alarmiert zu werden, wenn es einen potenziellen Einstiegs- oder Ausstiegspunkt gibt. Eingaben Zeitraum: Periode für die RSI-Berechnung; Wie berechnet der Indikator Einstiegssignale (Swing): 1- Erzeugt Ausstiegssignale für Swings basierend auf dem Eintri
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experten
AlphaGain AI – Präziser Handel mit Next‑Gen KI AlphaGain AI ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Künstlicher Intelligenz basiert und über 10 Jahre Marktdaten nutzt, um präzise Signale und ein stabiles Risikomanagement zu liefern. Wichtige Funktionen: KI-Kern: erkennt Candle-Formationen, Volatilitätszonen und Momentum-Logik; Trainiert auf über 10 Jahren historischer Daten; Intelligente Einstieg-/Ausstiegsstrategie: SL/TP, Trailing Stop, Break-Even, TP na
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indikatoren
Die Fit-Linie hilft bei der Extrapolation der nächsten Marktbewegung und unterstützt die Kauf-/Verkaufsentscheidung. Indikator mit Spline-Algorithmus zur Extrapolation. Sie können die Anzahl der Splines mit dem Parameter "PointsNumber" und die Anzahl der Extrapolationspunkte mit "ExtrapolateBars" ändern. Die Extrapolationspunkte werden im csv-Format gespeichert, mit dem Präfix im Parameter "PointsPrefix", und im Ordner File des Data Folder gespeichert.
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
True Oversold Overbought MT5
Innovicient Limited
5 (1)
Indikatoren
Der True Oversold Overbought-Indikator bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell zu überprüfen, ob ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist. Sie können Ihren Handel nicht nur mit True Oversold Overbought ergänzen, sondern den Indikator auch als Ihr einziges Handelssystem verwenden. Er funktioniert mit allen Forex-Instrumenten und erspart Ihnen die Mühe, abzuschätzen, wann der Markt für eine Umkehr oder einen Rücksetzer fällig ist. Wenn die "Super Charge"-Funktion aktiviert ist, werden die B
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indikatoren
Dieser indikator zeigt eine kerze kombination basierend auf dodge, dodge und pin bar. Die Logik des Musters besteht darin, nach der Unsicherheit auf der Seite der Macht zu sein. Der Indikator ist universell und nützlich für den Handel mit binären Optionen, Forex, ETF, Kryptowährung, Aktien. Der Indikator unterstützt Zeitrahmen von M5 bis MN einschließlich Nicht-Standard-TF in MT5 vorgestellt.(M5,M6,M10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). Realisiert die Möglichkeit, akti
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
SMC Liquidity Zone Scanner
Thabang Antony Mokwena
Indikatoren
Erschließen Sie die Kraft des Marktes mit unserem bahnbrechenden SMC Liquidity Zone Scanner - dem ultimativen Werkzeug, das Ihre Handelsstrategie verändert! Verabschieden Sie sich von der Ungewissheit und begrüßen Sie die Präzision mit unserem innovativen Indikator, der Ihr Trading-Spiel verbessern wird. Der SMC Liquidity Zone Scanner ist nicht einfach nur ein weiteres Tool, sondern Ihr Tor zur Beherrschung der Marktliquidität, zur Identifizierung kritischer Strukturbruchpunkte und zur mühelose
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Erschließen Sie profitable Kauf-Setups mit dem DC Dynamic Scalping Indicator für Crash , der speziell für konsistentes Scalping und kleines Kontowachstum entwickelt wurde. Dieser von Experten entwickelte, nicht nachmalende Indikator erkennt optimale Kaufsignale für Crash-Indizes und stellt dank des eingebauten dynamischen Trendfilters sicher, dass Sie mit dem Trend synchronisiert sind. Eine saubere blaue Hintergrundvorlage ist ebenfalls enthalten und sorgt für ein nahtloses Charting und visuelle
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Pattern By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Produktname: Auto Trend Pattern Pro [Subho - Indien] Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches Price Action Tool, das automatisch Trendkanäle, Keile und Dreiecke mit einem Live Dashboard erkennt und zeichnet. Vollständige Beschreibung: Auto Trend Pattern Pro ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er automatisiert die komplexe Aufgabe des Zeichnens von Trendlinien und Kanälen. Durch die Analyse historischer Kursverläufe identifiziert der Indikator
FREE
Trend R Test By Subho
Subrata Das
Indikatoren
Beschreibung (Englisch): Trend Test by Subho - Fortgeschrittenes Trend & Step Channel System Trend Test by Subho ist ein leistungsfähiges All-in-One-Trendhandelssystem, das entwickelt wurde, um Störungen zu filtern und eine klare Marktrichtung zu liefern. Dieser Indikator kombiniert zwei hochentwickelte Algorithmen: den Trend Test () und den Subho Step Channel in einem einzigen Chart-Overlay. Er verfügt außerdem über ein elegantes Live-Dashboard , das Sie in Echtzeit über den aktuellen Trendstat
FREE
Institutional Liquidity Concept
Subrata Das
Experten
Produktname: Liquiditätskonzept von Subho Überschrift: Beherrschen Sie die Herausforderungen von Wertpapierfirmen mit Präzision. Ein-Kerze SL & Institutionelle Liquiditätslogik. Beschreibung: ZEITRAHMEN-15MIN PAIR-XAUUSD Mindesteinlage--(2000$-0.1) (1000$ für 0.5 ) (500$-0.02) (200$-0.01) RISIKO-BELOHNUNG- RISIKOFREIE RISIKO-BELOHNUNG 1:2(99%CHANCE KEIN KONTO WIPEOUT) UND GOLDENE RISIKO-BELOHNUNG 1:4 Kämpfen Sie mit den Herausforderungen von Prop Firm aufgrund von großen Drawdowns oder inkonsis
Liquidity Indicator subho
Subrata Das
Indikatoren
Kurzbeschreibung: Ein fortschrittliches Reversal-Trading-System, das die Wendepunkte des Marktes mit Hilfe von Liquiditätsmomentum in Kombination mit Price-Action-Bestätigung erkennt . Überblick: Der Indikator Accurate Liquidity Pivot Signals wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufs-Setups zu identifizieren. Anstatt sich auf nachlaufende gleitende Durchschnitte zu verlassen, analysiert dieses Tool den internen Liquiditätsfluss des Marktes, um versteckte Unterstützungs- (Nach
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension