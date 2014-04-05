SmC Concept By Subho

Beschreibung (Für MQL5 Website/Markt)



Titel: Subho SMC Konzept & Trend-Signale



Untertitel: All-in-one Smart Money Concepts (SMC) Dashboard mit hochpräzisen SUBHO Signalen.



Beschreibung:

Das Subho SMC Concept & Trend Signals ist ein umfassendes professionelles Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es automatisiert fortschrittliche Smart Money Concepts (SMC) und kombiniert sie mit dem proprietären "SUBHO Signal System", um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu finden.

Dieser Indikator hilft Ihnen, die wahre Marktrichtung mit Hilfe der Marktstruktur (BOS & CHoCH) zu identifizieren und Einstiegszonen mit Hilfe von Orderblöcken zu bestimmen, während die SUBHO-Signale präzise Kauf- und Verkaufspfeile liefern.



Hauptmerkmale:



Intelligente Marktstruktur:

Identifiziert und zeichnet automatisch BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character).

Kennzeichnet Marktstrukturverschiebungen deutlich mit zentriertem Text.

Visualisiert den Echtzeit-Trend (Bullish oder Bearish).



Institutionelle Orderblöcke (OB):

Hochwertige Orderblock-Erkennung.

Auto-Mitigation: Orderblöcke verschwinden automatisch aus dem Diagramm, sobald der Preis sie mildert (berührt), damit Ihr Diagramm sauber bleibt.

Option zur Berechnung von OBs auf Basis von Candle Body oder Full Range.



SUBHO-Signale (Kauf-/Verkaufspfeile):

Ein leistungsstarker Signalalgorithmus (früher basierend auf Momentum-Pivots), der als SUBHO-Signale neu entwickelt wurde.

90% Genauigkeits-Potential: Filtert Signale basierend auf den Marktbedingungen.

Nicht wiederholende Pfeile: Sobald eine Kerze geschlossen wird, ist das Signal fixiert.

Enthält eine "Cooldown"-Funktion, um Signal-Spamming während unruhiger Märkte zu verhindern.



Live-Dashboard:

Zeigt das aktuelle Symbol (Paar) an.

Zeigt die Trendrichtung in Echtzeit an (BULLISH in Grün / BEARISH in Rot).

Sauberes und modernes Panel-Design.



Wie man handelt:

Setup kaufen: Warten Sie, bis das Dashboard/Struktur BULLISH anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Preis einen Bullish Order Block ablehnt, oder warten Sie auf einen blauen SUBHO-Pfeil.

Verkaufs-Setup: Warten Sie, bis das Dashboard/die Struktur BEARISH anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Preis einen Bearish-Orderblock ablehnt, oder warten Sie auf einen roten SUBHO-Pfeil.



Einstellungen:

Vollständig anpassbare Farben für BOS, CHoCH und Order Blocks.

Anpassbare Einstellungen für die SUBHO-Signalempfindlichkeit.

Schalten Sie die Dashboard-Sichtbarkeit ein/aus.



