La Medusa
- Experten
- Sami Triki
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Dieser Algorithmus ist einzigartig optimiert, um mit maximaler Effektivität auf JPY (Japanischer Yen) Paare, 1 MIN Timeframe, ein Marktsegment bekannt für seine explosiven Richtungstrends und Reaktion auf Zinsdivergenz zu arbeiten. Im Einzelnen arbeitet La Medusa wie folgt:
-
Impuls-Erkennung: Es verwendet eine proprietäre Logik, um den genauen Zeitpunkt des Beginns eines signifikanten Trends zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Preises (Momentum) und nicht auf der Umkehrung liegt.
-
Volatilitätserfassung: Es ist darauf zugeschnitten, in dem typischerweise schnelllebigen Umfeld der JPY-Crosses zu gedeihen, wo Trends über längere Zeiträume mit minimalen Rückschlägen verlaufen können.
-
Hochfrequenz-Präzision: Das System arbeitet in einem aggressiven, kurzfristigen Zeitrahmen und versucht, Positionen zu optimalen Zeitpunkten der Trendbestätigung einzugehen und nutzt voreingestellte, automatische Risikoparameter, um das Kapital zu schützen.