Titanium Flux
- 专家
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 1.2
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 15
Titanium Flux EA
Titanium Flux 是一款基于支撑与阻力水平并结合动量确认逻辑的自动化交易系统。 该 EA 采用结构化风险控制、自适应仓位管理， 并内置专为 Prop Firm 账户设计的保护机制。
EA 通过高时间周期结构分析市场， 并在 H1 时间周期 上基于确认信号执行交易。 只有当市场环境、波动性和技术过滤条件一致时，才会开仓。
核心策略逻辑
- 从高时间周期识别关键 HIGH/LOW（支撑与阻力）水平
- 价格与这些水平的互动用于定义交易准备区域
- 在 H1 时间周期通过收盘价、动量和实体大小进行信号确认
- 额外的技术过滤用于减少错误入场
- EA 可自动识别突破、反转及趋势延续
风险与手数管理
- 基于风险百分比的自动手数计算
- 支持手动固定手数交易
- 预设风险模式：
- Conservative
- Balanced
- Aggressive
- Maximum
- Prop Firm Step 1 / Step 2
- Manual（自定义风险）
风险计算基于真实的 Stop Loss 距离以及经纪商的交易条件。
止损与仓位管理
- 固定或自适应 Stop Loss 与 Take Profit
- Break Even 功能在达到指定盈利后移动止损
- Trailing Stop 自动跟随价格变化
- 全面验证经纪商止损限制与技术规则
- 支持按组关闭仓位以降低整体风险
信号过滤与确认
- 基于 RSI 的超买 / 超卖过滤
- Pin-bar 与蜡烛结构过滤
- 基于 ATR 的动量与波动性验证
- 多时间周期确认系统
这些过滤机制用于提升信号质量和执行稳定性。
订单限制
- 每个信号允许的最大订单数量受到严格限制
Prop Firm 账户保护
- 每日最大亏损限制
- 整体账户回撤控制
- 达到盈利目标后自动暂停交易
- 违反限制时将关闭所有仓位并暂停 EA
该模块专为 Prop Firm 挑战和评估账户设计。
技术规格
|交易平台
|MetaTrader 5
|交易类型
|全自动
|时间周期
|H1（多时间周期确认）
|交易品种
|仅限 XAUUSD
|信号时间周期
|H1（可在设置中更改）
|最低入金
|500 USD
|推荐入金
|1000 USD
|账户类型
|支持 Hedging 与 Netting
重要说明
- 本 EA 仅用于全自动交易
- 在真实账户使用前，建议先在模拟账户进行测试
- 交易结果取决于经纪商条件、点差和执行质量
- 建议一次仅在一个图表上运行该 EA