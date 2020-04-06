TopAI Gold Scalper M15
- 专家
- Teh Chin Han
- 版本: 1.73
- 激活: 5
TopAI Gold Scalper M15 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 周期 设计的顺势型自动交易 EA，核心目标是跟随当前 K 线动能，吃短线趋势段利润，避免高风险加仓与马丁策略。
核心交易理念
-
顺势优先，不预测市场
-
不猜顶、不抄底
-
K 线往哪里拉，就跟着做
-
止盈结束一单，再寻找下一次机会
主要策略逻辑
-
简短一句话版本（用于简介区）
顺势而为的黄金 M15 短线 EA，跟随 K 线动能交易，止盈后再进，不马丁、不网格，专注稳定执行。
EMA 趋势过滤
-
使用快慢 EMA 判断当前市场主方向
-
只在趋势明确时允许开单
-
-
K 线动能触发
-
结合价格突破与最小有效波幅
-
避免横盘、假突破频繁进出
-
-
单向持仓机制
-
同一时间只允许一个方向持仓
-
避免多空对打造成回撤
-
-
止盈优先逻辑
-
每一单都有明确 TP
-
到达止盈后才允许下一次进场
-
-
可选追踪止盈
-
盈利后自动保护利润
-
适合趋势延续行情
-
风控特点
-
❌ 不使用马丁
-
❌ 不使用网格
-
❌ 不无限加仓
-
✅ 固定、可控风险结构
-
✅ 每一单都有止损与止盈
适合谁使用
-
喜欢 短线 / 日内交易 的交易者
-
希望 EA 行为接近人工顺势交易
-
不想承受马丁、网格大回撤的用户
-
希望逻辑清晰、行为可解释的 EA
推荐设置
-
交易品种：XAUUSD
-
周期：M15
-
账户类型：任何（ECN / STD 均可）
-
建议点差：低点差环境效果更佳
简短一句话版本（用于简介区）
顺势而为的黄金 M15 短线 EA，跟随 K 线动能交易，止盈后再进，不马丁、不网格，专注稳定执行。