Shadow Zone Detector
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Version: 2.34
- Aktivierungen: 20
Schattenzonen-Detektor
Shadow Zone Detector ist ein professioneller und fortschrittlicher MT4/MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um optimale Premium- und Discount-Zonen auf der Grundlage von Kerzenschatten in höheren Zeitrahmen (HTF) zu identifizieren und zu visualisieren. Inspiriert von ICT (Inner Circle Trader)-Techniken, ermöglicht dieses Tool Händlern, schnell Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für Ein- und Ausstiege mit einer klaren, visuellen Darstellung zu erkennen.
Hauptmerkmale:
Premium & Discount Zones: Erkennt automatisch die oberen und unteren Dochtzonen früherer HTF-Kerzen und projiziert sie auf die aktuelle Kerze.
50% Optimale Dochtzonen: Nur die oberen 50% des oberen Dochts und die unteren 50% des unteren Dochts werden hervorgehoben, um präzise und kompakte Zonen für eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten.
Gegenüberliegende Beschriftungen: Jede Zone ist zur besseren Übersichtlichkeit beschriftet - Buy Zone für Discount-Bereiche und Sell Zone für Premium-Bereiche - während die gegenüberliegende Zone die entsprechende entgegengesetzte Beschriftung erhält, so dass Ihr Chart sofort lesbar ist.
EQ-Linie: Berechnet und zeigt die Gleichgewichtslinie (Mittelpunkt der HTF-Kerze) zur besseren Orientierung an.
Dynamische HTF-Projektion: Funktioniert mit jedem Zeitrahmen. Die Daten werden von der vorherigen HTF-Kerze übernommen und auf die aktuelle Kerze projiziert, wobei die Shadow-Trading-Methode von ICT angewendet wird.
Automatische Objektverwaltung: Alle grafischen Objekte (Zonen und Beschriftungen) werden automatisch erstellt und bei Bedarf gelöscht und vollständig entfernt, wenn der Indikator aus dem Chart entfernt wird.
Anpassbare Farben und Zeitrahmen: Passen Sie die Premium-/Discount-Farben und den HTF-Zeitrahmen ganz einfach an Ihren Handelsstil an.
Wie es funktioniert:
Der Indikator analysiert die vorherige Kerze des ausgewählten höheren Zeitrahmens.
Er berechnet den oberen und unteren Schatten der Kerze sowie den Mittelwert (EQ).
Die oberen 50% des oberen Schattens werden als Premium-Zone und die unteren 50% des unteren Schattens als Discount-Zone gekennzeichnet.
Jede Zone ist entsprechend mit "Buy Zone" oder "Sell Zone" beschriftet, um auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hinzuweisen.
Die Zonen werden auf die aktuelle HTF-Kerze projiziert und bieten so eine zukunftsorientierte Sicht auf kritische Unterstützungs- und Widerstandsbereiche.
Warum Schattenzonen-Detektor verwenden:
Identifizieren Sie schnell wahrscheinliche Handelszonen auf der Grundlage der Preisstruktur und der Dochtanalyse.
Visualisieren Sie die Marktstimmung und potenzielle Umkehrungen.
Reduzieren Sie das Rätselraten und verbessern Sie das Timing für Ein- und Ausstiege.
Vollständig automatisiert und doch völlig transparent - alles wird für Sie gezeichnet, aber Sie können die Logik hinter jeder Zone sehen.
Egal, ob Sie ein professioneller Händler oder ein Enthusiast sind, der IKT-basierte Strategien erforscht, Shadow Zone Detector verschafft Ihnen einen klaren Vorteil bei der Erkennung optimaler Handelszonen mit Präzision und Vertrauen.