ICT Premium Discount HTF

Ein professioneller Smart Money Concepts (ICT)-Indikator, der die echten Kerzen des höheren Zeitrahmens, die Premium- und Discount-Zonen sowie die Gleichgewichtsniveaus direkt auf den niedrigeren Zeitrahmen für eine präzise institutionelle Analyse anzeigt.

🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional

Dieser Indikator wurde für ICT-, Smart Money-, institutionelle und Price Action-Händler entwickelt, die einen klaren und genauen Kontext für höhere Zeitrahmen benötigen, während sie mit niedrigeren Zeitrahmen handeln.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren zeichnet dieses Tool echte HTF-Kerzen (Body & Dochte) unter Verwendung von Chart-Objekten, so dass Sie die aktuellen und vorherigen HTF-Kerzen direkt in Ihrem Ausführungszeitrahmen visuell vergleichen können.

🔑 Hauptmerkmale:

  • ✅ True Higher Timeframe Candle Visualisierung (Body + Dochte)

  • ✅ Zeichnet aktuelle und vorherige HTF-Kerzen für den Vergleich von Kerze zu Kerze

  • ✅ Automatische Premium- und Discount-Zonen basierend auf ICT-Methodik

  • ✅ Gleichgewichtsniveau (50%) für optimale Handelslage

  • ✅ Bullische Kerzen werden in dunkelblau angezeigt

  • ✅ Bären-Kerzen werden in rot dargestellt

  • ✅ Funktioniert perfekt bei Forex, Indizes, Gold, Krypto

  • ✅ Ideal für:

    • Analyse der Marktstruktur

    • Erkennung von Verdrängungen

    • Optimaler Handelseinstieg (OTE)

    • PD-Array-Ausrichtung

    • Lesen von institutionellen Auftragsflüssen

📊 Beste Anwendungsfälle:

  • Londoner und New Yorker Handelssitzungen

  • HTF-Bias-Bestätigung

  • Einstiegsverfeinerung auf M5 / M15

  • ICT-Modell-basierte Handelsstrategien

Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet und verwendet nur geschlossene HTF-Kerzen, was ihn sowohl für Backtesting als auch für den Live-Handel zuverlässig macht.


