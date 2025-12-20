Ein professioneller Smart Money Concepts (ICT)-Indikator, der die echten Kerzen des höheren Zeitrahmens, die Premium- und Discount-Zonen sowie die Gleichgewichtsniveaus direkt auf den niedrigeren Zeitrahmen für eine präzise institutionelle Analyse anzeigt.

🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional

Dieser Indikator wurde für ICT-, Smart Money-, institutionelle und Price Action-Händler entwickelt, die einen klaren und genauen Kontext für höhere Zeitrahmen benötigen, während sie mit niedrigeren Zeitrahmen handeln.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren zeichnet dieses Tool echte HTF-Kerzen (Body & Dochte) unter Verwendung von Chart-Objekten, so dass Sie die aktuellen und vorherigen HTF-Kerzen direkt in Ihrem Ausführungszeitrahmen visuell vergleichen können.

🔑 Hauptmerkmale:

✅ True Higher Timeframe Candle Visualisierung (Body + Dochte)

✅ Zeichnet aktuelle und vorherige HTF-Kerzen für den Vergleich von Kerze zu Kerze

✅ Automatische Premium- und Discount-Zonen basierend auf ICT-Methodik

✅ Gleichgewichtsniveau (50%) für optimale Handelslage

✅ Bullische Kerzen werden in dunkelblau angezeigt

✅ Bären-Kerzen werden in rot dargestellt

✅ Funktioniert perfekt bei Forex, Indizes, Gold, Krypto

✅ Ideal für: Analyse der Marktstruktur Erkennung von Verdrängungen Optimaler Handelseinstieg (OTE) PD-Array-Ausrichtung Lesen von institutionellen Auftragsflüssen



📊 Beste Anwendungsfälle:

Londoner und New Yorker Handelssitzungen

HTF-Bias-Bestätigung

Einstiegsverfeinerung auf M5 / M15

ICT-Modell-basierte Handelsstrategien

Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet und verwendet nur geschlossene HTF-Kerzen, was ihn sowohl für Backtesting als auch für den Live-Handel zuverlässig macht.