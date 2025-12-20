ICT Premium Discount HTF
- Indikatoren
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Ein professioneller Smart Money Concepts (ICT)-Indikator, der die echten Kerzen des höheren Zeitrahmens, die Premium- und Discount-Zonen sowie die Gleichgewichtsniveaus direkt auf den niedrigeren Zeitrahmen für eine präzise institutionelle Analyse anzeigt.
🔹 ICT_Premium_Discount_HTF_Directional
Dieser Indikator wurde für ICT-, Smart Money-, institutionelle und Price Action-Händler entwickelt, die einen klaren und genauen Kontext für höhere Zeitrahmen benötigen, während sie mit niedrigeren Zeitrahmen handeln.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren zeichnet dieses Tool echte HTF-Kerzen (Body & Dochte) unter Verwendung von Chart-Objekten, so dass Sie die aktuellen und vorherigen HTF-Kerzen direkt in Ihrem Ausführungszeitrahmen visuell vergleichen können.
🔑 Hauptmerkmale:
-
✅ True Higher Timeframe Candle Visualisierung (Body + Dochte)
-
✅ Zeichnet aktuelle und vorherige HTF-Kerzen für den Vergleich von Kerze zu Kerze
-
✅ Automatische Premium- und Discount-Zonen basierend auf ICT-Methodik
-
✅ Gleichgewichtsniveau (50%) für optimale Handelslage
-
✅ Bullische Kerzen werden in dunkelblau angezeigt
-
✅ Bären-Kerzen werden in rot dargestellt
-
✅ Funktioniert perfekt bei Forex, Indizes, Gold, Krypto
-
✅ Ideal für:
-
Analyse der Marktstruktur
-
Erkennung von Verdrängungen
-
Optimaler Handelseinstieg (OTE)
-
PD-Array-Ausrichtung
-
Lesen von institutionellen Auftragsflüssen
-
📊 Beste Anwendungsfälle:
-
Londoner und New Yorker Handelssitzungen
-
HTF-Bias-Bestätigung
-
Einstiegsverfeinerung auf M5 / M15
-
ICT-Modell-basierte Handelsstrategien
Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet und verwendet nur geschlossene HTF-Kerzen, was ihn sowohl für Backtesting als auch für den Live-Handel zuverlässig macht.